Расставляем оценки гонщикам Формулы-1: аутсайдеры рейтинга
Квяту не дали отыграться, а «Феррари», похоже, вполне устраивают и такие результаты Райкконена.
Квяту не дали отыграться, а «Феррари», похоже, вполне устраивают и такие результаты Райкконена.
Итак, мы свели воедино все наши субъективные оценки, выставляемые гонщикам после каждого из
Вне рейтинга. Пьер Гасли (33 балла за 5
Последний чемпион GP2, в чьих возможностях «Ред Булл» сомневался до последнего,
Вне рейтинга. Брендон Хартли (29 баллов за 4
Чемпион WEC с многолетней паузой выступлений на «формулах» смотрелся достойно, иногда удивляя солидной скоростью в квалификации. Но любые полноценные выводы мы сможем сделать только в 2018-м. Да и то не забывая, что в напарниках у Брендона ещё один неопытный гонщик.
20 (место после первой половины — 20). Джолион Палмер (116,4, в среднем 5,33)
Британец не сумел совершить революции и сохранить место до конца сезона (в новый контракт на 2018-й давно никто не верил). Джолион использовал шанс в Сингапуре, но в целом подтвердил: растущим амбициям «Рено» он никак не подходит.
19 (19). Маркус Эрикссон (120, в среднем 5,75)
Как мы уже знаем, серый сезон шведа не помешал ему сохранить место в «Заубере». Временами Эрикссон давал бой Верляйну, но мы помним: все пять очков команде принёс именно Паскаль. Более высокий потенциал немца сомнению не подвергался, но на решение по контракту это не повлияло.
18 (16). Даниил Квят (124,4, в среднем 6,22)
В «Торо Россо» не позволили Квяту довести сезон до конца и попробовать выправить ситуацию. Даниила высадили из кокпита после 13-го
17 (17). Лэнс Стролл (126,3, в среднем 6,32)
Не сказать, что канадец полностью провалился и не показал никакого потенциала. Формально он и вовсе чуть не опередил Массу в личном зачёте. Но
16 (18). Стоффель Вандорн (127,6, в среднем 6,38)
По сравнению с первой половиной года бельгиец прибавил, хотя
15 (15). Кевин Магнуссен (135,9, в среднем 6,8)
Не сказать, что датчанин был плох: просто «Хаас» не так часто предоставлял ему технику, на которой можно блеснуть.
14 (14). Кими Райкконен (137,6, в среднем 6,89)
Руководители команд Формулы-1 включили Райкконена в топ-10 лучших пилотов и даже поставили на седьмое место. Трудно с ними согласиться: Кими, пусть и небезнадёжно, но уверенно проиграл Феттелю и квалификационную, и гоночную дуэли, чередуя сильные
13 (13). Ромен Грожан (139,5, в среднем 6,98)
Француз недалеко ушёл от напарника: выше уровня техники особо не прыгнешь. Не помогали Грожану и регулярные проблемы с тормозами, которые, конечно, пошли на убыль, но полностью не исчезли. Плюс не обошлось без нескольких явных провалов: авария с Палмером в Сочи, с Оконом в Бразилии.
12 (10). Паскаль Верляйн (140, в среднем 7)
Сочувствуем немцу. Эрикссона он уверенно обыграл, но без финансовой поддержки «Мерседеса» или
11 (9). Валттери Боттас (145,5, в среднем 7,25)
Неоднозначный сезон финна. Боттас неплохо адаптировался в «Мерседесе», но по ходу сезона вновь начал явно проигрывать Хэмилтону (есть мнение, что Валттери хуже подходили обновления машины). В 2018-м спрос с Валттери станет выше — особенно на фоне столь сильных выступлений Окона. О нём, кстати, во второй части рейтинга после выходных!