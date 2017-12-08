Расставляем оценки гонщикам Формулы-1: аутсайдеры рейтинга

Источник: Reuters

Итак, мы свели воедино все наши субъективные оценки, выставляемые гонщикам после каждого из Гран-при Формулы-1. Принципы не меняются годами: складываем все баллы, определяем средний. А если какую-то гонку пилот пропустил или получил за неё б/о, то прибавляем среднюю оценку гонщика. Поехали!

Вне рейтинга. Пьер Гасли (33 балла за 5 Гран-при, средняя оценка — 6,6)



Последний чемпион GP2, в чьих возможностях «Ред Булл» сомневался до последнего, всё-таки получил свой шанс. Воспользовался ли, сказать пока сложно. С Сайнсомза две гонки предсказуемо не справился, а сравнивать Пьера с ещё одним дебютантом Хартли сложно, в том числе из-за постоянных штрафов за моторы.

Вне рейтинга. Брендон Хартли (29 баллов за 4 Гран-при, в среднем — 7,25)



Чемпион WEC с многолетней паузой выступлений на «формулах» смотрелся достойно, иногда удивляя солидной скоростью в квалификации. Но любые полноценные выводы мы сможем сделать только в 2018-м. Да и то не забывая, что в напарниках у Брендона ещё один неопытный гонщик.



20 (место после первой половины — 20). Джолион Палмер (116,4, в среднем 5,33)



Британец не сумел совершить революции и сохранить место до конца сезона (в новый контракт на 2018-й давно никто не верил). Джолион использовал шанс в Сингапуре, но в целом подтвердил: растущим амбициям «Рено» он никак не подходит.

19 (19). Маркус Эрикссон (120, в среднем 5,75)



Как мы уже знаем, серый сезон шведа не помешал ему сохранить место в «Заубере». Временами Эрикссон давал бой Верляйну, но мы помним: все пять очков команде принёс именно Паскаль. Более высокий потенциал немца сомнению не подвергался, но на решение по контракту это не повлияло.

18 (16). Даниил Квят (124,4, в среднем 6,22)



В «Торо Россо» не позволили Квяту довести сезон до конца и попробовать выправить ситуацию. Даниила высадили из кокпита после 13-го Гран-при, и кратковременный камбэк в США уже не повлиял на решение Марко и компании. Что ж, признаем: пусть болид часто ломался, инженеры не помогали с настройками, а мотор «Рено» не радовал, часть вины лежит и на самом Квяте, который иногда слишком авантюрно пытался отыграть позиции.

17 (17). Лэнс Стролл (126,3, в среднем 6,32)



Не сказать, что канадец полностью провалился и не показал никакого потенциала. Формально он и вовсе чуть не опередил Массу в личном зачёте. Но мы-то помним: Лэнсу очень помогли шальные 15 очков в Баку. Бывали и другие сильные выступления (дождевая квалификация в Монце, сильная гонка в Мехико), но Строллу всё ещё есть над чем работать. Особенно в квалификациях, где новичок был разгромлен Фелипе— 2−17.

16 (18). Стоффель Вандорн (127,6, в среднем 6,38)



По сравнению с первой половиной года бельгиец прибавил, хотя по-прежнему редко опережал Алонсо. Ален Прост смело заявил, что Вандорн уже выступает на уровне звёздного напарника. Надо оправдать столь серьёзный аванс: пока с послом «Рено» согласиться трудно.

15 (15). Кевин Магнуссен (135,9, в среднем 6,8)



Не сказать, что датчанин был плох: просто «Хаас» не так часто предоставлял ему технику, на которой можно блеснуть. Где-то Кевина подвела и излишняя агрессивность: было понятно, что рано или поздно в результате стычек начнёт страдать техника не только соперников.

14 (14). Кими Райкконен (137,6, в среднем 6,89)



Руководители команд Формулы-1 включили Райкконена в топ-10 лучших пилотов и даже поставили на седьмое место. Трудно с ними согласиться: Кими, пусть и небезнадёжно, но уверенно проиграл Феттелю и квалификационную, и гоночную дуэли, чередуя сильные уик-энды с посредственными. Видимо, «Феррари» вполне устраивает Райкконен в роли твёрдого второго номера.

13 (13). Ромен Грожан (139,5, в среднем 6,98)



Француз недалеко ушёл от напарника: выше уровня техники особо не прыгнешь. Не помогали Грожану и регулярные проблемы с тормозами, которые, конечно, пошли на убыль, но полностью не исчезли. Плюс не обошлось без нескольких явных провалов: авария с Палмером в Сочи, с Оконом в Бразилии.

12 (10). Паскаль Верляйн (140, в среднем 7)



Сочувствуем немцу. Эрикссона он уверенно обыграл, но без финансовой поддержки «Мерседеса» или каких-либо других спонсоров остался не у дел. Но мы будем помнить прекрасный Гран-при Испании и ещё целый ряд сильных гонок Паскаля.