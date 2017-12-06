ФИА приняла поправки к регламенту Формулы-1
Всемирный совет по автоспорту утвердил календарь чемпионата Формулы-1 2018 года, сообщает FIA. Помимо этого, на заседании были приняты поправки к спортивному и техническому регламенту.
Всемирный совет по автоспорту утвердил календарь чемпионата Формулы-1 2018 года, сообщает FIA. Помимо этого, на заседании были приняты поправки к спортивному и техническому регламенту.
Отныне в случае, если пилот получает штраф свыше 15 позиций на стартовой решётке, он будет стартовать с последней позиции на стартовой решётки. Если таких пилотов два и более, то они будут расположены в задней части стартовой решётки в порядке, зависящем от времени вынесения вердикта о наказании.
Помимо этого, были внесены поправки в пункты регламента, касающиеся рестарта после появления на трассе машины безопасности.
Примечательно, что с сезона-2018 Демонстрационные заезды не приравнивающиеся к тестам, не могут превышать 50 километров по общей пройденной дистанции.
Помимо этого, ФИА официально запретила использование масла в качестве топлива, ввела детальную спецификацию моторного масла и официально подтвердила изменение расположения бортовых камер