Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Даниил Квят минимум один раз поработал на симуляторе «Уильямса»
МОСКВА, 6 дек —
МОСКВА, 6 дек —
По данным издания, кроме Квята на место в «Уильямсе» претендуют российский гонщик Сергей Сироткин, поляк Роберт Кубица и шотландец Пол ди Реста.
Квят на этой неделе принял участие в тестах NASCAR Euro Series. Генеральный директор серии Жером Гальпен заявил, что Квят участвовал в тестах ради удовольствия и сосредоточен на «Формуле-1».
Квят в завершившемся сезоне «Формулы-1» набрал 4 очка в 14 гонках за «Торо Россо». В октябре консультант компании Red Bull по автоспорту Хельмут Марко объявил о прекращении сотрудничества с российским гонщиком.