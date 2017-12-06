Даниил Квят минимум один раз поработал на симуляторе «Уильямса»

Источник: AP 2017

По данным издания, кроме Квята на место в «Уильямсе» претендуют российский гонщик Сергей Сироткин, поляк Роберт Кубица и шотландец Пол ди Реста.

Квят на этой неделе принял участие в тестах NASCAR Euro Series. Генеральный директор серии Жером Гальпен заявил, что Квят участвовал в тестах ради удовольствия и сосредоточен на «Формуле-1».