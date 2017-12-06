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18:33 (мск), источник: Р-Спорт

Даниил Квят минимум один раз поработал на симуляторе «Уильямса»

МОСКВА, 6 дек — Р-Спорт. Российский пилот Даниил Квят минимум один раз за последние несколько недель поработал на симуляторе команды «Формулы-1» «Уильямс», сообщает Sky Sports.

Источник: AP 2017

По данным издания, кроме Квята на место в «Уильямсе» претендуют российский гонщик Сергей Сироткин, поляк Роберт Кубица и шотландец Пол ди Реста.

Квят на этой неделе принял участие в тестах NASCAR Euro Series. Генеральный директор серии Жером Гальпен заявил, что Квят участвовал в тестах ради удовольствия и сосредоточен на «Формуле-1».

Квят в завершившемся сезоне «Формулы-1» набрал 4 очка в 14 гонках за «Торо Россо». В октябре консультант компании Red Bull по автоспорту Хельмут Марко объявил о прекращении сотрудничества с российским гонщиком.

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