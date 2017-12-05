Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
«Уильямс» продолжает переговоры с Сироткиным и Кубицей
Команда «Формулы-1» «Уильямс» продолжает поиски второго пилота на новый сезон.
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Команда «Формулы-1» «Уильямс» продолжает поиски второго пилота на новый сезон.
Руководство ведет переговоры с россиянином Сергеем Сироткиным и поляком Робертом Кубицей, сообщает Reuters.
Ранее оба гонщика приняли участие в шинных тестах в