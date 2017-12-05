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01:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Уильямс» продолжает переговоры с Сироткиным и Кубицей

Команда «Формулы-1» «Уильямс» продолжает поиски второго пилота на новый сезон.

Источник: РИА "Новости"

Руководство ведет переговоры с россиянином Сергеем Сироткиным и поляком Робертом Кубицей, сообщает Reuters.

Ранее оба гонщика приняли участие в шинных тестах в Абу-Даби. На этой неделе Кубица и Сироткин посетят базу команды.

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