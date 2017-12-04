Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Худший кошмар чемпионов: история провала «Альфа Ромео»
«Альфа Ромео» во второй раз возвращается в Формулу-1. В предыдущий получилось не очень.
«Альфа Ромео» во второй раз возвращается в Формулу-1. В предыдущий получилось не очень.
«Альфа Ромео» возвращается в Формулу-1. Прошло уже 30 лет, как имя знаменитой итальянской марки пропало из «Больших призов», а ведь именно «Альфа» усилиями Джузеппе Фарины выиграла первый в истории
Вспоминаем предыдущую попытку «Альфа Ромео» вернуться на вершину «Больших призов».
Первые чемпионы
В 1950 и 1951 годах машины «Альфа Ромео» выиграли 10 зачётных
Самым амбициозным проектом «Альфа Ромео» после возвращения стала подготовка моторов для «Брэбема» во второй половине 70-х. Итальянский мотор был мощнее популярных тогда «Косуортов», но был слишком тяжёлым, громоздким и не всегда надёжным. В 1976-м Карлос Ройтеманн и Карлос Паче трижды финишировали на четвёртом месте, годом позже «Брэбемы» четырежды приезжали на подиум, а в Монако Джон Уотсон стартовал с поула.
Тогда Карло Кити, ведущий инженер автоспортивной программы «Альфа Ромео», один из соавторов успеха марки в гонках спортпрототипов, убедил руководство в создании нового проекта Формулы-1 — но теперь под собственным именем. Так команда «Альфа Ромео», четверть века спустя двух подряд чемпионских титулов, вернулась в «Большие призы». Благо, Берни Экклстоун предпочёл вернуться на моторы «Косуорт» и теперь «Альфа» была сама по себе.
«Альфа» № 2
Разработкой проекта занялась «Аутодельта» —
Чтобы исправить положение, к сезону-1980 «Альфа Ромео» пригласила опытнейшего Патрика Депайе, гонщика, известного умением доводить до ума технику. На первых этапах машина
Выиграть гонку «Альфе» так и не удалось, но итальянцы регулярно сражались впереди и победа, казалось, назревала. Но блеснуть Депайе в «Альфа Ромео» было не суждено: француз разбился в тренировках перед
В 1981 году новым лидером команды стал Марио Андретти. Второй сезон подряд «Альфа Ромео» выставила 179-ю модель, которая на этот раз получила индекс 179C. Андретти финишировал четвёртым в
Работа над ошибками
Для создания 182-й модели «Альфа Ромео» пригласила Жерара Дюкаружа, которого только что бесцеремонно выгнали из «Лижье». Дюкаруж быстро согласился на предложение «Альфа Ромео», обладавшей и амбициями, и ресурсами. Куда более изящный и лёгкий, этот болид уже в своей третьей квалификации привёз Андреа де Чезариса на поул, а в Монако завоевал третье место — первый подиум в новой истории команды.
Несмотря на явный прогресс, «Альфа Ромео»
К концу сезона 183-я раскатилась настолько, что де Чезарис финишировал вторым в Германии и ЮАР и вытянул «Альфу» на шестую строчку Кубка конструкторов. Создателя болида в команде к этому момента уже не было: Дюкаружа уволили из «Альфа Ромео», после того как один из его болидов
Но надеждам сбыться было не суждено. Запрет на дозаправки в 1984 году больше всех ударил именно по «Альфа Ромео». Если в плане мощности их двигатель ещё мог
Прощание с надеждой
На следующий год Марио Толлентино и Джон Гетри построили новую машину — «Альфа Ромео 185Т». Но она оказалась ещё хуже — медленнее и ещё менее надёжной, чем предшественница. «Это худшая машина, на какой я
Тем не менее, «Альфа Ромео» оставалась в Формуле-1 в качестве поставщика двигателей, однако результаты «Оселлы» оказались немногим лучше, и в 1988-м боссы итальянской компании окончательно расстались с «Большими призами» — постоянные неудачи принесли репутации больше вреда, чем пользы.
Сейчас «Альфа Ромео» возвращается, но совсем в ином качестве. Партнёрство с «Заубером» — это скорее