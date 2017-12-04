Худший кошмар чемпионов: история провала «Альфа Ромео»

«Альфа Ромео» возвращается в Формулу-1. Прошло уже 30 лет, как имя знаменитой итальянской марки пропало из «Больших призов», а ведь именно «Альфа» усилиями Джузеппе Фарины выиграла первый в истории Гран-при Формулы-1 и одержала победу в первом чемпионате. Однако это было в далёком 1950-м, но была в «королевских гонках» и другая «Альфа Ромео» — с треском провалившаяся в начале 80-х.

Вспоминаем предыдущую попытку «Альфа Ромео» вернуться на вершину «Больших призов».

Первые чемпионы

В 1950 и 1951 годах машины «Альфа Ромео» выиграли 10 зачётных Гран-при из 15 и подарили своим пилотам два чемпионских титула. Но в свете растущей конкуренции со стороны «Феррари», начинавшей как спортивная команда «Альфы», а теперь отколовшейся от компании, марка покинула «Большие призы». В 60-х моторы «Альфа Ромео» без особого успеха ставили на «Куперы» и «Де Томазо», а в 70-х новая силовая установка итальянцев не выстрелила ни на «Макларене», ни на «Марче».

Самым амбициозным проектом «Альфа Ромео» после возвращения стала подготовка моторов для «Брэбема» во второй половине 70-х. Итальянский мотор был мощнее популярных тогда «Косуортов», но был слишком тяжёлым, громоздким и не всегда надёжным. В 1976-м Карлос Ройтеманн и Карлос Паче трижды финишировали на четвёртом месте, годом позже «Брэбемы» четырежды приезжали на подиум, а в Монако Джон Уотсон стартовал с поула.



Тогда Карло Кити, ведущий инженер автоспортивной программы «Альфа Ромео», один из соавторов успеха марки в гонках спортпрототипов, убедил руководство в создании нового проекта Формулы-1 — но теперь под собственным именем. Так команда «Альфа Ромео», четверть века спустя двух подряд чемпионских титулов, вернулась в «Большие призы». Благо, Берни Экклстоун предпочёл вернуться на моторы «Косуорт» и теперь «Альфа» была сама по себе.

«Альфа» № 2

Разработкой проекта занялась «Аутодельта» — де-факто спортивный департамент «Альфа Ромео», который добился двух побед в чемпионате мира по гонкам спортпрототипов. «Аутодельта» целый год работала над «Альфа Ромео 177», но дебют в Бельгии-1979 и последовавший за ним этап Франции прошли так плохо, что команда снялась с нескольких следующих гонок и вернулась только в Италии — с новой машиной. На трассах Формулы-1 начал господствовать «граунд-эффект», в то время как неуклюжий болид «Альфа Ромео» с объёмным и тяжёлым двигателем от спорткара не очень подходил духу времени.



Чтобы исправить положение, к сезону-1980 «Альфа Ромео» пригласила опытнейшего Патрика Депайе, гонщика, известного умением доводить до ума технику. На первых этапах машина по-прежнему была далека от совершенства, хотя в Аргентине Бруно Джакомелли финишировал пятым — так высоко «Альфа Ромео» после возвращения ещё не поднималась. А позже немного прибавил и болид: уже в ЮАР Депайе квалифицировался шестым, а в Лонг-Бич стартовал с третьей позиции.

Выиграть гонку «Альфе» так и не удалось, но итальянцы регулярно сражались впереди и победа, казалось, назревала. Но блеснуть Депайе в «Альфа Ромео» было не суждено: француз разбился в тренировках перед Гран-при Германии в Хоккенхайме. Автомобиль вылетел в «Осткурве» на скорости свыше 270 км/ч. От удара разорванный на части болид бросило на отбойники. Гонщик погиб на месте.

В 1981 году новым лидером команды стал Марио Андретти. Второй сезон подряд «Альфа Ромео» выставила 179-ю модель, которая на этот раз получила индекс 179C. Андретти финишировал четвёртым в Лонг-Бич, но большего добиться на этой технике не удавалось и ему. Мало того, что автомобиль был не самым быстрым, он продолжал ломаться. Андретти на «Альфа Ромео» очков больше не набирал, и хотя Джакомелли в конце года неожиданно завоевал подиум в Лас-Вегасе, итальянцы решили начать проект заново.

Работа над ошибками

Для создания 182-й модели «Альфа Ромео» пригласила Жерара Дюкаружа, которого только что бесцеремонно выгнали из «Лижье». Дюкаруж быстро согласился на предложение «Альфа Ромео», обладавшей и амбициями, и ресурсами. Куда более изящный и лёгкий, этот болид уже в своей третьей квалификации привёз Андреа де Чезариса на поул, а в Монако завоевал третье место — первый подиум в новой истории команды.



Несмотря на явный прогресс, «Альфа Ромео» по-прежнему уступала лидерам. Проблема была в громоздком и морально устаревшем моторе, поэтому к сезону-1983 подготовили новый. Более компактный двигатель стал шагом вперёд с точки зрения скорости, но надёжность по-прежнему оставляла желать лучшего.

К концу сезона 183-я раскатилась настолько, что де Чезарис финишировал вторым в Германии и ЮАР и вытянул «Альфу» на шестую строчку Кубка конструкторов. Создателя болида в команде к этому момента уже не было: Дюкаружа уволили из «Альфа Ромео», после того как один из его болидов из-за недовеса не прошёл техническую инспекцию после квалификации во Франции. Тем не менее, ожидания по-прежнему были высоки — итальянцы вот-вот сделают ещё один шаг и смогут регулярно бороться за подиумы.

Но надеждам сбыться было не суждено. Запрет на дозаправки в 1984 году больше всех ударил именно по «Альфа Ромео». Если в плане мощности их двигатель ещё мог кое-как соперничать с моторами БМВ, «Феррари», «Рено» и «Хонды», то с точки зрения расхода топлива уступал им очень много. Порой доходило до того, что объёма баков не хватало, чтобы вместить всё необходимое машине горючее. Инженеры изо всех сил снижали расход топлива, но это приводило к провалу в мощности, и «Альфа Ромео» всё равно оставалась неконкурентоспособной. Кульминацией провала стал домашний Гран-при Италии, когда за пять кругов до финиша Эдди Чивер, занимавший третью позицию, сошёл с дистанции — в баках кончилось топливо.

Прощание с надеждой

На следующий год Марио Толлентино и Джон Гетри построили новую машину — «Альфа Ромео 185Т». Но она оказалась ещё хуже — медленнее и ещё менее надёжной, чем предшественница. «Это худшая машина, на какой я когда-либо ездил», — вспоминал её не так давно Риккардо Патрезе. 185-я оказалась настолько плохой, что в середине сезона команда вернулась к прошлогодним болидам. Но это уже был конец второй «Альфы»: компания окончательно свернула программу заводской команды.