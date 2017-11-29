Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Феттель стал лучшим во 2-й день шинных тестов «Формулы-1», Кубица опередил Сироткина
МОСКВА, 29 ноя —
МОСКВА, 29 ноя —
В среду Феттель проехал 118 кругов и на быстрейшем из них показал время — 1 минута 37,551 секунды. Вторым стал финский пилот команды «Мерседес» Вальттери Боттас (141 круг, 1.38,490), замкнул тройку голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (132 круга, 1.38,736).
Сироткин проехал в среду 86 кругов, а быстрейший за 1 минуту 39,947 секунды, что является десятым результатом. Кубица показал седьмое время, проехав быстрейший из своих 28 кругов за 1 минуту 39,485 секунды.