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20:31 (мск), источник: Р-Спорт

Феттель стал лучшим во 2-й день шинных тестов «Формулы-1», Кубица опередил Сироткина

МОСКВА, 29 ноя — Р-Спорт. Немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель показал лучшее время во второй день шинных тестов «Формулы-1» в Абу-Даби, российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин уступил партнеру поляку Роберту Кубице.

Источник: AP 2017

В среду Феттель проехал 118 кругов и на быстрейшем из них показал время — 1 минута 37,551 секунды. Вторым стал финский пилот команды «Мерседес» Вальттери Боттас (141 круг, 1.38,490), замкнул тройку голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (132 круга, 1.38,736).

Сироткин проехал в среду 86 кругов, а быстрейший за 1 минуту 39,947 секунды, что является десятым результатом. Кубица показал седьмое время, проехав быстрейший из своих 28 кругов за 1 минуту 39,485 секунды.

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