Феттель стал лучшим во 2-й день шинных тестов «Формулы-1», Кубица опередил Сироткина

В среду Феттель проехал 118 кругов и на быстрейшем из них показал время — 1 минута 37,551 секунды. Вторым стал финский пилот команды «Мерседес» Вальттери Боттас (141 круг, 1.38,490), замкнул тройку голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (132 круга, 1.38,736).