Этап «Формулы-1» в Баку в 2017 году посетило в два раза больше туристов, чем в прошлом

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Второй в истории этап «Формулы-1» в Баку прошел с 23 по 25 июня. Победителем гонки стал австралиец Даниэль Риккьярдо из «Ред Булл».

«По сравнению с прошлым годом прирост иностранных туристов в Баку на “Формулу-1” увеличился в два раза, — отметил Рагимов. — При этом около 30% от общего числа посетителей Гран-при — иностранцы. Индивидуальная посещаемость в этом году была свыше 70 тыс. человек, но сложно подсчитать — один и тот же человек посетил все три дня или нет. Если все перевести на трехдневные билеты, то посещаемость составила порядка 25 тыс. человек».

«Больше всего международных болельщиков приехало из России — она вне конкуренции, — продолжил он. — На втором месте, как ни странно, Великобритания. По продажам билетов на следующий сезон та же ситуация».

Во время концертной программы Гран-при Азербайджана в 2016 и 2017 годах выступали такие звезды мировой эстрады, как Крис Браун, Энрике Иглесиас, Фаррелл Уильямс, Мэрайя Кэри. «Мы ведем переговоры с огромным количеством звезд, и хотим получить максимально лучших артистов, — рассказал Рагимов. — Формат будет таким же: приедут три мировых звезды. Но еще, так как мы переносим концертную зону с улицы в “Кристал Холл”, то есть — идея привезти еще и диджеев и сделать своеобразный трехдневный фестиваль».