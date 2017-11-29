Риккьярдо ставит перед собой задачу стать чемпионом в «Формуле-1» в 2018 году

Риккьярдо в сезоне 2017 года занял пятое место в личном зачете, одержав одну победу на этапе.

«Для меня прошлый сезон получился успешным, — сказал австралиец. — Я бы поставил себе четверку по пятибалльной шкале. Было несколько подиумов подряд, но, к сожалению, концовка получилась не очень успешной. Тем не менее я ставлю перед собой задачу стать чемпионом мира в следующем году, думаю, мне и команде это под силу».

«Надо просто продолжать так же работать, как мы это делали в этом и предыдущих сезонах, — продолжил он. — Надо продолжать прогрессировать. В команде отличная атмосфера, как между пилотами, так и с инженерами, механиками. Безусловно, “Ред Булл” способен стать лучшей командой в чемпионате».