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19:23 (мск), источник: ТАСС

Риккьярдо ставит перед собой задачу стать чемпионом в «Формуле-1» в 2018 году

БАКУ, 29 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Австралийский пилот команды «Ред Булл» Даниэль Риккьярдо назвал прошедший сезон чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» успешным для себя и поставил перед собой задачу стать чемпионом мира в 2018 году. Об этом он рассказал ТАСС.

Риккьярдо в сезоне 2017 года занял пятое место в личном зачете, одержав одну победу на этапе.

«Для меня прошлый сезон получился успешным, — сказал австралиец. — Я бы поставил себе четверку по пятибалльной шкале. Было несколько подиумов подряд, но, к сожалению, концовка получилась не очень успешной. Тем не менее я ставлю перед собой задачу стать чемпионом мира в следующем году, думаю, мне и команде это под силу».

«Надо просто продолжать так же работать, как мы это делали в этом и предыдущих сезонах, — продолжил он. — Надо продолжать прогрессировать. В команде отличная атмосфера, как между пилотами, так и с инженерами, механиками. Безусловно, “Ред Булл” способен стать лучшей командой в чемпионате».

Риккьярдо выступает в «Формуле-1» с 2011 года. На его счету 129 гонок и пять побед.

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