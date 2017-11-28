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21:33 (мск), источник: Советский спорт

Роберт Кубица: Возвращаюсь не для того, чтобы отбывать номер

Польский пилот Роберт Кубица прокомментировал итоги первого дня тестов шин в Абу-Даби.

Источник: AFP 2017

Кубица претендует на место боевого пилота «Уильямса» в 2018 году.

«Возвращаюсь не для того, чтобы отбывать номер. Если даже получу шанс, но не буду чувствовать уверенности, я не стану им пользоваться, потому что в этом не будет смысла. Я очень требователен к себе и прекрасно понимаю ситуацию. Ожидаю, что всё будет только лучше, потому буду разочарован, если всё это закончится ничем. Ведь я приложил много усилий, и я вижу хорошие шансы. Если вы посмотрите на то, где я был год назад, и сравните это с сегодняшним днём, станет ясно, что это были хорошие 12 месяцев», — цитирует GPUpdate Кубицу.

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