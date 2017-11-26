Подарок от Халка, новой логотип и другие итоги финала Формулы-1

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Валттери Боттас одержал убедительную победу на Гран-при Абу-Даби и на высокой ноте завершил свой первый сезон в «Мерседесе» — для финна он вышел непростым, но он доказал, что готов выступать в «Больших призах» на самом высоком уровне. Себастьян Феттель ничего не смог противопоставить гонщикам «Мерседеса» и остался третьим, зато отстоял свой вице-чемпионский титул. Но, пожалуй, главным итогом гонки стал успех «Рено», в самый последний момент отобравшего у «Торо Россо» шестую позицию в чемпионате.

Подводим основные итоги Гран-при Абу-Даби — финального этапа Формулы-1 сезона-2017.

Боттас реабилитировался

В начале года казалось, что Боттас вытащил счастливый билет. Он быстро освоился в новой команде и на первых порах не уступал Хэмилтону, но по ходу сезона Валттери всё чаще оказывался в тени титулованного напарника, а в последних гонках и вовсе был на вторых ролях. Этап в Бразилии, где Боттас стартовал с поула и рассчитывал победить, но уступил уже на старте Себастьяну Феттелю, лишь усугубил ситуацию и лишил гонщика шансов на второе место. Но лишившись всякого прессинга, на трассе, которая отлично подошла машине, Боттас сумел переломить тенденцию и завоевал победу.

Залогом успеха стала квалификация, в которой Валттери удался великолепный круг, оставивший позади и обе «Феррари», и даже Льюиса Хэмилтона, а ведь британец побеждал здесь трижды и трижды выигрывал квалификацию. По ходу гонки нельзя было сказать, что у Боттаса есть какое-то преимущество над Хэмилтоном, он, судя по всему, не слишком упирался в бессмысленной борьбе с напарником, тем не менее, у Валттери полное право праздновать свою третью победу в Формуле-1. «После непростого старта и сложной середины года, эта победа действительно важна для меня», — отметил на подиуме победитель.

Место Спортсмен Команда Результат Очки 1 Валттери Ботас Mercedes AMG F1 1:34:14.062 25 2 Льюис Хэмилтон Mercedes AMG F1 +3.899 18 3 Себастьян Феттель Scuderia Ferrari +19.330 15 4 Кими Райкконен Scuderia Ferrari +45.386 12 5 Макс Ферстаппен Red Bull Racing +46.269 10 6 Нико Хюлькенберг Renault Sport F1 +1:25.713 8 7 Серхио Перес Force India +1:32.062 6 8 Эстебан Окон Force India +1:38.911 4 9 Фернандо Алонсо McLaren +1 круг 2 10 Фелипе Масса Williams +1 круг 1 11 Ромен Грожан Haas +1 круг

12 Стоффель Вандорн McLaren +1 круг

13 Кевин Магнуссон Haas +1 круг

14 Паскаль Верляйн Sauber +1 круг

15 Брендон Хартли Scuderia Toro Rosso +1 круг

16 Пьер Гасли Scuderia Toro Rosso +1 круг 17 Маркус Эрикссон Sauber +1 круг

18 Лэнс Стролл Williams +1 круг

19 Карлос Сайнс-младший Renault Sport F1 DNF (32-й круг)

20 Даниэль Риккардо Red Bull Racing DNF (21-й круг)



У Себастьяна Феттеля шансов против безупречно работавших «Мерседесов» не было, и уже на середине дистанции стало ясно, что немец не представляет угрозы. «Я не мог ехать быстрее, так что для меня гонка получилась довольно одинокой», — прокомментировал третье место Феттель. В этом году Феттель так и не смог по-настоящему побороться за титул, а сильное начало сезона оказалось омрачено серией проблем в азиатских гонках. Но в будущем сезоне Феттель надеется, что «Феррари» получит ещё один шанс. «Уверен, зимой мы сделаем всё возможное и вернёмся ещё более сильными», — добавил Себ.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bb9fmiwlXcP/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">LIGHTS OUT on the final race of 2017 . #F1 #Formula1 #AbuDhabiGP #AbuDhabi #YasMarinaCircuit @ymcofficial</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от FORMULA 1® (@f1) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-26T13:53:42+00:00">Ноя 26 2017 в 5:53 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Ред Булл»: поломки продолжаются

«Ред Булл» завершил сезон не самым удачным образом — всего десять очков и сломавшаяся на дистанции машина, из-за которой Даниэль Риккардо не удержал четвёртое место в чемпионате. Впрочем, изначально было ясно, что «Ред Булл» на «Яс Марине» придётся труднее, чем на «Интерлагосе» или в Мехико, и пятая позиция Макса Ферстаппена — вполне достойный результат. В следующем же году «Ред Булл» хочется пожелать разве что более надёжных машин — если австрийцы с самого начала возьмут тот же темп, что в концовке этого сезона, то смогут вмешаться в борьбу «Мерседеса» и «Феррари» за титул.

Правда, может получиться так, что сезон-2018 станет последней хорошей возможностью «Ред Булл» в обозримом будущем — это будет последний год Милтон-Кейнса с моторами «Рено», и какой двигатель достанется команде после французов — большой вопрос. Оба гонщика команды находятся в превосходной форме, оба знают как выигрывать гонки, и не хватает им совсем немного — в первую очередь надёжной техники.

«Рено» впереди «Торо Россо»

Гран-при Абу-Даби стал решающим этапом в борьбе «Торо Россо» и «Рено» за шестое место Кубка конструкторов. Страсти кипели так, что в паддоке «Интерлагоса» «Торо Россо» обвинила «Рено» в саботаже команды и поставке некачественных моторов. Спор в итоге разрешило шестое место Нико Хюлькенберга — он принёс «Рено» восемь очков, в то время как «Торо Россо» пусть и добралась до финиша обеими машинами (впервые с Гран-при США), вновь осталась без очков. Правда, совсем удачным для Энстоуна этот этап не назовёшь — Карлос Сайнс не доехал до финиша из-за грубой ошибки пит-бригады.

Итоговое положение в чемпионате мира. Топ-10



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 363

2. Себастьян Феттель («Феррари») — 317

3. Валттери Боттас («Мерседес») — 305

4. Кими Райкконен («Феррари») — 205

5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — 200

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 168

7. Серхио Перес («Форс Индия») — 100

8. Эстебан Окон («Форс Индия») — 87

9. Карлос Сайнс-младший («Рено», «Торо Россо») — 54

10. Нико Хюлькенберг («Рено») — 43…

19. Даниил Квят («Торо Россо») — 5.

Тем не менее, на зимний перерыв «Рено» отправляется с чувством выполненного долга. Минувший сезон продемонстрировал, что команда добилась большого прогресса, а в лице Сайнса Энстоун обрёл второго сильного пилота. Однако следует напомнить, что два года назад — в последний год Жерара Лопеса в Энстоуне — команда итак была шестой, хотя обладала куда меньшими ресурсами, чем сейчас. Это был неплохой год для «Рено», но в 2018-м сбавлять темпы прогресса нельзя.

Ну, а «Торо Россо» ждёт непростой сезон с переходом на моторы «Хонда» и двумя не самыми опытными пилотами. По ходу последних этапов Пьер Гасли и Брендон Хартли смогли познакомиться с командой и более или менее привыкнуть к темпу жизни в Формуле-1, но нельзя сказать, что кто-то из них получил большой «накат». В любом случае, оба в 2018-м будут выглядеть сильнее, чем сейчас, но хватит ли этого, чтобы «Хонда» собирала информацию и на её основе развивалась дальше?

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:42.26851851851852% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bb9R6XYn3m1/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">The class of 2017! Great job @schecoperez and @estebanocon! #abudhabigp #formula1 #f1 #forceindia</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Sahara Force India F1 (@forceindiaf1) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-26T11:54:05+00:00">Ноя 26 2017 в 3:54 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Форс Индия»: большой успех маленькой команды

Гонщики «Форс Индия» в этот уик-энд особенно не блистали — разве что Серхио Перес активно боролся с Нико Хюлькенбергом, но остался позади. Однако двойной финиш в очках принёс «Форс Индия» десять баллов — и это уже десятый случай в сезоне, когда результативнее удалось выступить только трём топ-командам. Да, в отличие от трёх последних лет, у «Форс Индия» нет подиума, но четвёртое место Кубка конструкторов команда завоевала задолго до конца сезона. При чём, это уже второй раз подряд, когда «Форс Индия» становится четвёртой — последний раз эта команда так долго держалась в квартете сильнейших в конце 90-х, когда носила имя «Джордан».

Итоговое положение в Кубке конструкторов



1. «Мерседес» — 668

2. «Феррари» — 522

3. «Ред Булл» — 368

4. «Форс Индия» — 187

5. «Уильямс» — 83

6. «Рено» — 57

7. «Торо Россо» — 53

8. «Хаас» — 47

9. «Макларен» — 30

10. «Заубер» — 5.

Если не считать «Ред Булл», то «Форс Индия» — сильнейшая частная команда в Формуле-1. Каждый год коллектив сталкивается с нехваткой финансирования, а Виджай Маллья, владелец «Форс Индия», с каждым годом вынужден нанимать больше адвокатов, чем инженеров, — в Индии за бизнесменом гоняется местное правосудие. А уж если добавить сюда то, что для Эстебана Окона это был первый полный сезон в Формуле-1, и он уверенно завоевал восьмое место в чемпионате — досрочно, то станет ясно, что при большем финансировании или поддержке крупного автопроизводителя, «Форс Индия» могла бы добиться ещё более впечатляющих успехов.

Сезон-2017 удался

Перед стартом завершившегося сезона среди экспертов и болельщиков было множество опасений. Промоутеры переживали, что новые машины с более развитой аэродинамикой не позволят обгонять. Фанаты «Феррари» не знали, будет ли их команда бороться за титул или окажется среди безнадёжно догоняющих. Российские зрители ждали прорыва от Даниила Квята и надеялись, что россиянин вновь заблистает в «Торо Россо».

И в итоге далеко не все прогнозы оправдались и не все надежды сбылись, но сезон тем не менее получился ярким и запоминающимся. «Ред Булл» не смог побороться за чемпионство, но был очень силён в концовке сезона, когда за победы сражались три команды. «Феррари» действительно добилась прогресса, и перед летним перерывом лидировала в чемпионате — Ники Лауда тогда даже не удержался пожурить Льюиса за три очка, подаренных Боттасу, ведь тогда подобное расточительство могло британцу дорого стоить. В гонки снова вернулось напряжение борьбы в колесо, и даже когда на стороне одной из машин большое преимущество, у догоняющего остаётся шанс — как у Феттеля в Бельгии.



Возможно, сезон получился не самым запоминающимся, но он кажется предвестником больших перемен, символом которых стал логотип новой Формулы-1, представленный Liberty на подиуме Гран-при Абу-Даби. И очередные перемены ждут «Королевские гонки» уже в следующем году — в Мельбурне болиды пилотов будет оснащены «гало», появится гипермягкая резина — в дополнение к супер- и ультрамягкой, а Хэмилтон, Феттель, Боттас и даже Риккардо с Ферстаппеном скажут, что приехали сюда, чтобы бороться за чемпионство. «Большие призы» завершили очередную главу, а новая начнётся через три месяца.