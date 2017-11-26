Подарок от Халка, новой логотип и другие итоги финала Формулы-1

Валттери Боттас одержал убедительную победу на Гран-при Абу-Даби и на высокой ноте завершил свой первый сезон в «Мерседесе» — для финна он вышел непростым, но он доказал, что готов выступать в «Больших призах» на самом высоком уровне. Себастьян Феттель ничего не смог противопоставить гонщикам «Мерседеса» и остался третьим, зато отстоял свой вице-чемпионский титул. Но, пожалуй, главным итогом гонки стал успех «Рено», в самый последний момент отобравшего у «Торо Россо» шестую позицию в чемпионате.
Подводим основные итоги Гран-при Абу-Даби — финального этапа Формулы-1 сезона-2017.
В начале года казалось, что Боттас вытащил счастливый билет. Он быстро освоился в новой команде и на первых порах не уступал Хэмилтону, но по ходу сезона Валттери всё чаще оказывался в тени титулованного напарника, а в последних гонках и вовсе был на вторых ролях. Этап в Бразилии, где Боттас стартовал с поула и рассчитывал победить, но уступил уже на старте Себастьяну Феттелю, лишь усугубил ситуацию и лишил гонщика шансов на второе место. Но лишившись всякого прессинга, на трассе, которая отлично подошла машине, Боттас сумел переломить тенденцию и завоевал победу.
Залогом успеха стала квалификация, в которой Валттери удался великолепный круг, оставивший позади и обе «Феррари», и даже Льюиса Хэмилтона, а ведь британец побеждал здесь трижды и трижды выигрывал квалификацию. По ходу гонки нельзя было сказать, что у Боттаса есть какое-то преимущество над Хэмилтоном, он, судя по всему, не слишком упирался в бессмысленной борьбе с напарником, тем не менее, у Валттери полное право праздновать свою третью победу в Формуле-1. «После непростого старта и сложной середины года, эта победа действительно важна для меня», — отметил на подиуме победитель.
|Место
|Спортсмен
|Команда
|Результат
|Очки
|1
|Валттери Ботас
|Mercedes AMG F1
|1:34:14.062
|25
|2
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes AMG F1
|+3.899
|18
|3
|Себастьян Феттель
|Scuderia Ferrari
|+19.330
|15
|4
|Кими Райкконен
|Scuderia Ferrari
|+45.386
|12
|5
|Макс Ферстаппен
|Red Bull Racing
|+46.269
|10
|6
|Нико Хюлькенберг
|Renault Sport F1
|+1:25.713
|8
|7
|Серхио Перес
|Force India
|+1:32.062
|6
|8
|Эстебан Окон
|Force India
|+1:38.911
|4
|9
|Фернандо Алонсо
|McLaren
|+1 круг
|2
|10
|Фелипе Масса
|Williams
|+1 круг
|1
|11
|Ромен Грожан
|Haas
|+1 круг
|12
|Стоффель Вандорн
|McLaren
|+1 круг
|13
|Кевин Магнуссон
|Haas
|+1 круг
|14
|Паскаль Верляйн
|Sauber
|+1 круг
|15
|Брендон Хартли
|Scuderia Toro Rosso
|+1 круг
|16
|Пьер Гасли
|Scuderia Toro Rosso
|+1 круг
|17
|Маркус Эрикссон
|Sauber
|+1 круг
|18
|Лэнс Стролл
|Williams
|+1 круг
|19
|Карлос Сайнс-младший
|Renault Sport F1
|DNF (32-й круг)
|20
|Даниэль Риккардо
|Red Bull Racing
|DNF (21-й круг)
У Себастьяна Феттеля шансов против безупречно работавших «Мерседесов» не было, и уже на середине дистанции стало ясно, что немец не представляет угрозы. «Я не мог ехать быстрее, так что для меня гонка получилась довольно одинокой», — прокомментировал третье место Феттель. В этом году Феттель так и не смог по-настоящему побороться за титул, а сильное начало сезона оказалось омрачено серией проблем в азиатских гонках. Но в будущем сезоне Феттель надеется, что «Феррари» получит ещё один шанс. «Уверен, зимой мы сделаем всё возможное и вернёмся ещё более сильными», — добавил Себ.
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«Ред Булл»: поломки продолжаются
«Ред Булл» завершил сезон не самым удачным образом — всего десять очков и сломавшаяся на дистанции машина, из-за которой Даниэль Риккардо не удержал четвёртое место в чемпионате. Впрочем, изначально было ясно, что «Ред Булл» на «Яс Марине» придётся труднее, чем на «Интерлагосе» или в Мехико, и пятая позиция Макса Ферстаппена — вполне достойный результат. В следующем же году «Ред Булл» хочется пожелать разве что более надёжных машин — если австрийцы с самого начала возьмут тот же темп, что в концовке этого сезона, то смогут вмешаться в борьбу «Мерседеса» и «Феррари» за титул.
Правда, может получиться так, что сезон-2018 станет последней хорошей возможностью «Ред Булл» в обозримом будущем — это будет последний год Милтон-Кейнса с моторами «Рено», и какой двигатель достанется команде после французов — большой вопрос. Оба гонщика команды находятся в превосходной форме, оба знают как выигрывать гонки, и не хватает им совсем немного — в первую очередь надёжной техники.
«Рено» впереди «Торо Россо»
Гран-при Абу-Даби стал решающим этапом в борьбе «Торо Россо» и «Рено» за шестое место Кубка конструкторов. Страсти кипели так, что в паддоке «Интерлагоса» «Торо Россо» обвинила «Рено» в саботаже команды и поставке некачественных моторов. Спор в итоге разрешило шестое место Нико Хюлькенберга — он принёс «Рено» восемь очков, в то время как «Торо Россо» пусть и добралась до финиша обеими машинами (впервые с Гран-при США), вновь осталась без очков. Правда, совсем удачным для Энстоуна этот этап не назовёшь — Карлос Сайнс не доехал до финиша из-за грубой ошибки пит-бригады.
Итоговое положение в чемпионате мира. Топ-10
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 363
2. Себастьян Феттель («Феррари») — 317
3. Валттери Боттас («Мерседес») — 305
4. Кими Райкконен («Феррари») — 205
5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — 200
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 168
7. Серхио Перес («Форс Индия») — 100
8. Эстебан Окон («Форс Индия») — 87
9. Карлос Сайнс-младший («Рено», «Торо Россо») — 54
10. Нико Хюлькенберг («Рено») — 43…
19. Даниил Квят («Торо Россо») — 5.
Тем не менее, на зимний перерыв «Рено» отправляется с чувством выполненного долга. Минувший сезон продемонстрировал, что команда добилась большого прогресса, а в лице Сайнса Энстоун обрёл второго сильного пилота. Однако следует напомнить, что два года назад — в последний год Жерара Лопеса в Энстоуне — команда итак была шестой, хотя обладала куда меньшими ресурсами, чем сейчас. Это был неплохой год для «Рено», но в 2018-м сбавлять темпы прогресса нельзя.
Ну, а «Торо Россо» ждёт непростой сезон с переходом на моторы «Хонда» и двумя не самыми опытными пилотами. По ходу последних этапов Пьер Гасли и Брендон Хартли смогли познакомиться с командой и более или менее привыкнуть к темпу жизни в Формуле-1, но нельзя сказать, что кто-то из них получил большой «накат». В любом случае, оба в 2018-м будут выглядеть сильнее, чем сейчас, но хватит ли этого, чтобы «Хонда» собирала информацию и на её основе развивалась дальше?
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«Форс Индия»: большой успех маленькой команды
Гонщики «Форс Индия» в этот уик-энд особенно не блистали — разве что Серхио Перес активно боролся с Нико Хюлькенбергом, но остался позади. Однако двойной финиш в очках принёс «Форс Индия» десять баллов — и это уже десятый случай в сезоне, когда результативнее удалось выступить только трём топ-командам. Да, в отличие от трёх последних лет, у «Форс Индия» нет подиума, но четвёртое место Кубка конструкторов команда завоевала задолго до конца сезона. При чём, это уже второй раз подряд, когда «Форс Индия» становится четвёртой — последний раз эта команда так долго держалась в квартете сильнейших в конце 90-х, когда носила имя «Джордан».
Итоговое положение в Кубке конструкторов
1. «Мерседес» — 668
2. «Феррари» — 522
3. «Ред Булл» — 368
4. «Форс Индия» — 187
5. «Уильямс» — 83
6. «Рено» — 57
7. «Торо Россо» — 53
8. «Хаас» — 47
9. «Макларен» — 30
10. «Заубер» — 5.
Если не считать «Ред Булл», то «Форс Индия» — сильнейшая частная команда в Формуле-1. Каждый год коллектив сталкивается с нехваткой финансирования, а Виджай Маллья, владелец «Форс Индия», с каждым годом вынужден нанимать больше адвокатов, чем инженеров, — в Индии за бизнесменом гоняется местное правосудие. А уж если добавить сюда то, что для Эстебана Окона это был первый полный сезон в Формуле-1, и он уверенно завоевал восьмое место в чемпионате — досрочно, то станет ясно, что при большем финансировании или поддержке крупного автопроизводителя, «Форс Индия» могла бы добиться ещё более впечатляющих успехов.
Перед стартом завершившегося сезона среди экспертов и болельщиков было множество опасений. Промоутеры переживали, что новые машины с более развитой аэродинамикой не позволят обгонять. Фанаты «Феррари» не знали, будет ли их команда бороться за титул или окажется среди безнадёжно догоняющих. Российские зрители ждали прорыва от Даниила Квята и надеялись, что россиянин вновь заблистает в «Торо Россо».
И в итоге далеко не все прогнозы оправдались и не все надежды сбылись, но сезон тем не менее получился ярким и запоминающимся. «Ред Булл» не смог побороться за чемпионство, но был очень силён в концовке сезона, когда за победы сражались три команды. «Феррари» действительно добилась прогресса, и перед летним перерывом лидировала в чемпионате — Ники Лауда тогда даже не удержался пожурить Льюиса за три очка, подаренных Боттасу, ведь тогда подобное расточительство могло британцу дорого стоить. В гонки снова вернулось напряжение борьбы в колесо, и даже когда на стороне одной из машин большое преимущество, у догоняющего остаётся шанс — как у Феттеля в Бельгии.
Возможно, сезон получился не самым запоминающимся, но он кажется предвестником больших перемен, символом которых стал логотип новой Формулы-1, представленный Liberty на подиуме Гран-при Абу-Даби. И очередные перемены ждут «Королевские гонки» уже в следующем году — в Мельбурне болиды пилотов будет оснащены «гало», появится гипермягкая резина — в дополнение к супер- и ультрамягкой, а Хэмилтон, Феттель, Боттас и даже Риккардо с Ферстаппеном скажут, что приехали сюда, чтобы бороться за чемпионство. «Большие призы» завершили очередную главу, а новая начнётся через три месяца.
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