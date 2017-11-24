Феттель: В «Феррари» думают о следующем сезоне

«Мы постоянно что-то пробуем для того, чтобы машина прогрессировала. Это не делается конкретно для следующего года, но всё, что мы испытываем в последние две недели, — прицел на 2018 год. В «Феррари» думают о следующем сезоне.

Важно будет завершить чемпионат как можно выше. Чем выше результат, тем лучше настроение. Мы приложим максимум усилий для этого, но мысленно мы уже в следующем году. Что касается практики, то в целом всё было хорошо, и я доволен кругом. Я бы мог показать немного лучшее время в последнем секторе, — приводит слова немца ESPN.