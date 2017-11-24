Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Феттель: В «Феррари» думают о следующем сезоне
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился впечатлениями от свободной практики
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился впечатлениями от свободной практики
«Мы постоянно
Важно будет завершить чемпионат как можно выше. Чем выше результат, тем лучше настроение. Мы приложим максимум усилий для этого, но мысленно мы уже в следующем году. Что касается практики, то в целом всё было хорошо, и я доволен кругом. Я бы мог показать немного лучшее время в последнем секторе, — приводит слова немца ESPN.