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19:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Феттель: В «Феррари» думают о следующем сезоне

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился впечатлениями от свободной практики Гран-при Абу-Даби, а также рассказал, что в Скудерии уже работают с прицелом на следующий сезон.

Источник: AP 2017

«Мы постоянно что-то пробуем для того, чтобы машина прогрессировала. Это не делается конкретно для следующего года, но всё, что мы испытываем в последние две недели, — прицел на 2018 год. В «Феррари» думают о следующем сезоне.

Важно будет завершить чемпионат как можно выше. Чем выше результат, тем лучше настроение. Мы приложим максимум усилий для этого, но мысленно мы уже в следующем году. Что касается практики, то в целом всё было хорошо, и я доволен кругом. Я бы мог показать немного лучшее время в последнем секторе, — приводит слова немца ESPN.

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