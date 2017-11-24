Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Хартли потеряет 10 мест на старте гонки в Абу-Даби
Пилот «Торо Россо» Брэндон Хартли оштрафован стюардами
Пилот «Торо Россо» Брэндон Хартли оштрафован стюардами
Такое наказание наложено на новозеландского гонщика за установку нового элемента силовой установки, сообщается в официальном
Напомним, что количество допустимых элементов на сезон не должно превышать четырёх единиц, каждая замена сверх лимита карается потерей мест на стартовой решётке.