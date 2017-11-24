Хартли потеряет 10 мест на старте гонки в Абу-Даби

Такое наказание наложено на новозеландского гонщика за установку нового элемента силовой установки, сообщается в официальном пресс-релизе ФИА. На автомобиле Хартли установлен новый блок MGU-H, который будет уже девятым по счёту для его болида.



Напомним, что количество допустимых элементов на сезон не должно превышать четырёх единиц, каждая замена сверх лимита карается потерей мест на стартовой решётке.