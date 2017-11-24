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13:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Хартли потеряет 10 мест на старте гонки в Абу-Даби

Пилот «Торо Россо» Брэндон Хартли оштрафован стюардами Гран-при Абу-Даби на 10 стартовых позиций.

Источник: AP 2017

Такое наказание наложено на новозеландского гонщика за установку нового элемента силовой установки, сообщается в официальном пресс-релизе ФИА. На автомобиле Хартли установлен новый блок MGU-H, который будет уже девятым по счёту для его болида.

Напомним, что количество допустимых элементов на сезон не должно превышать четырёх единиц, каждая замена сверх лимита карается потерей мест на стартовой решётке.

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