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00:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Солнце зайдет: «Формула-1» закрывает сезон

«Королевские гонки» простятся с чемпионатом мира-2017 в предстоящие выходные — и уже по доброй традиции это произойдет в Абу-Даби.

Источник: AFP 2017

Песок аравийской пустыни, горячий даже в ноябре. Красивый прибрежный остров и теплые воды Персидского залива, на которых качаются дорогущие яхты. Заходящее солнце, освещающее большой город и проносящиеся мимо самые быстрые гоночные машины в мире. Оживший антураж сказок «1001 ночи» как будто специально создан для того, чтобы устроить грандиозный финал сезону «Ф-1». И даже не вполне понятно, почему от этой восточной красоты отказались в 2011-м и три года закрывали чемпионат в Бразилии. Но затем вернулись — и до сих пор здесь.

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ

У последнего в календаре этапа всегда сложное положение. Порой именно здесь решается судьба титула, и до последних кругов можно наслаждаться борьбой претендентов. Но чаще интрига уже мертва к завершающему «Гран-при», и он превращается в показательные выступления, как у фигуристов. Те, кому уже нечего делить, показывают болельщикам все, на что способны, но не вполне всерьез. Так будет и на этот раз — никаких белых пятен на карте сезона не осталось. Не будете же вы, грызя от напряжения ногти, следить за борьбой Дэна Риккьярдо и Кими Райкконена за четвертое место в общем зачете?

Может, это и к лучшему. Ведь несмотря на почти идеальный антураж, сама трасса среди гонщиков имеет противоречивую репутацию. Тот же Райкконен, прокатившись по автодрому «Яс-Марина» впервые восемь лет назад, назвал ее «дерьмовой». Рельеф здесь плоский, как стол, конфигурация вызывает большие сложности с обгонами — словом, вряд ли у кто-то из пелотона испытал любовь с первого взгляда к гонке в Эмиратах.

Тем не менее, идея начинать ее так, чтобы спортсмены стартовали при естественном свете, а к финишу он менялся на искусственный — абсолютно блестящая. Пожалуй, именно она принесла «Гран-при Абу-Даби» культовый статус.

ЛОКАЛЬНЫЕ ИНТРИГИ

Итак, если все герои сезона уже коронованы, очки посчитаны, кубки убраны в шкаф, за что же бороться бравым парням на трассе в столице ОАЭ? Ну, кроме самого титула победителя этапа? На помощь, как и на протяжении всего сезона, вновь придет соперничество Льюиса Хэмилтона и Себастьяна Феттеля. Да, британец уже чемпион, но предыдущий этап в Бразилии вышел для него не самым удачным из-за аварии в квалификации, и он не смог из подвалов пелотона прорваться на пьедестал. Поэтому лидер «Мерседеса» хочет все-таки завершить сезон так же, как провел, поставив жирную чемпионскую точку.

Феттель другого мнения — пусть войну за титул в целом он уже проиграл, но победа на прошлом этапе позволила ему уколоть самолюбие оппонента, и он не прочь повторить. К тому же оба главных героя нынешнего сезона имеют в карьере по три победы на «Яс-Марине», и кто-то может выйти вперед и в этом споре.

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А еще каждый год на последнем этапе сезона можно кого-нибудь провожать. На сей раз это будет завершающий карьеру в «Уильямсе» и вообще в «Ф-1» Фелипе Масса. Для 36-летнего бразильца гонка в Абу-Даби станет 269-й в послужном списке. И последней. Хотя… «Не этого ли парня мы отправляли на пенсию год назад?» — спросят внимательные читатели и будут правы. Впрочем, на сей раз Масса действительно уходит.

Говоря о том, что конкуренция за места ниже пятого никого не интересует, мы немного лукавим. Есть ребята, для которых на этом «Гран-при» будет решаться вопрос больших денег. Так, «Торо Россо», «Рено» и «Хаас» борются за шестое место в Кубке конструкторов и выплаты от ФИА, которое оно дает. Сейчас «бычки» опережают французскую команду на четыре очка, а американскую — на шесть. А разница между шестым и восьмым местами при дележе прибыли от сезона может составить в районе 12 миллионов долларов — есть, за что сражаться. К тому же «Торо Россо», не слишком красиво прощающаяся с «Рено» как поставщиком моторов, не может упустить шанс подложить свинью оппоненту. Ирония судьбы заключается в том, что большинство очков младшей команде «Ред Булла» принес Карлос Сайнс, сейчас перешедший на сторону соперника. И он же может сказать решающее слово в распределении мест, потому что ныне сидящие за рулем «Торо Россо» Пьер Гасли и Брендон Хартли пока не набрали ни одного балла на двоих.

Тем же, кого не волнуют местечковые интриги, мы посоветуем просто сесть перед экраном с бокалом чего-нибудь освежающего и просто любоваться — гонкой и окружающими ее красотами. Ведь сезон-2018 будет, конечно, совсем другим.

АБУ-ДАБИ
Длина круга — 5,554 км. Круги — 55. Дистанция — 305,470 км.

КАЛЕНДАРЬ «ГРАН-ПРИ АБУ-ДАБИ» (время — московское)
24 ноября, пятница
12.00. Первая тренировка
16.00. Вторая тренировка

25 ноября, суббота
13.00. Третья тренировка
16.00. Квалификация

26 ноября, воскресенье
16.00. Гонка.

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