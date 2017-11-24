Солнце зайдет: «Формула-1» закрывает сезон
«Королевские гонки» простятся с чемпионатом мира-2017 в предстоящие выходные — и уже по доброй традиции это произойдет в
«Королевские гонки» простятся с чемпионатом мира-2017 в предстоящие выходные — и уже по доброй традиции это произойдет в
Песок аравийской пустыни, горячий даже в ноябре. Красивый прибрежный остров и теплые воды Персидского залива, на которых качаются дорогущие яхты. Заходящее солнце, освещающее большой город и проносящиеся мимо самые быстрые гоночные машины в мире. Оживший антураж сказок «1001 ночи» как будто специально создан для того, чтобы устроить грандиозный финал сезону «Ф-1». И даже не вполне понятно, почему от этой восточной красоты отказались в 2011-м и три года закрывали чемпионат в Бразилии. Но затем вернулись — и до сих пор здесь.
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
У последнего в календаре этапа всегда сложное положение. Порой именно здесь решается судьба титула, и до последних кругов можно наслаждаться борьбой претендентов. Но чаще интрига уже мертва к завершающему «Гран-при», и он превращается в показательные выступления, как у фигуристов. Те, кому уже нечего делить, показывают болельщикам все, на что способны, но не вполне всерьез. Так будет и на этот раз — никаких белых пятен на карте сезона не осталось. Не будете же вы, грызя от напряжения ногти, следить за борьбой Дэна Риккьярдо и Кими Райкконена за четвертое место в общем зачете?
Тем не менее, идея начинать ее так, чтобы спортсмены стартовали при естественном свете, а к финишу он менялся на искусственный — абсолютно блестящая. Пожалуй, именно она принесла «Гран-при Абу-Даби» культовый статус.
ЛОКАЛЬНЫЕ ИНТРИГИ
Итак, если все герои сезона уже коронованы, очки посчитаны, кубки убраны в шкаф, за что же бороться бравым парням на трассе в столице ОАЭ? Ну, кроме самого титула победителя этапа? На помощь, как и на протяжении всего сезона, вновь придет соперничество Льюиса Хэмилтона и Себастьяна Феттеля. Да, британец уже чемпион, но предыдущий этап в Бразилии вышел для него не самым удачным
Феттель другого мнения — пусть войну за титул в целом он уже проиграл, но победа на прошлом этапе позволила ему уколоть самолюбие оппонента, и он не прочь повторить. К тому же оба главных героя нынешнего сезона имеют в карьере по три победы на «Яс-Марине», и
А еще каждый год на последнем этапе сезона можно
Говоря о том, что конкуренция за места ниже пятого никого не интересует, мы немного лукавим. Есть ребята, для которых на этом «Гран-при» будет решаться вопрос больших денег. Так, «Торо Россо», «Рено» и «Хаас» борются за шестое место в Кубке конструкторов и выплаты от ФИА, которое оно дает. Сейчас «бычки» опережают французскую команду на четыре очка, а американскую — на шесть. А разница между шестым и восьмым местами при дележе прибыли от сезона может составить в районе 12 миллионов долларов — есть, за что сражаться. К тому же «Торо Россо», не слишком красиво прощающаяся с «Рено» как поставщиком моторов, не может упустить шанс подложить свинью оппоненту. Ирония судьбы заключается в том, что большинство очков младшей команде «Ред Булла» принес Карлос Сайнс, сейчас перешедший на сторону соперника. И он же может сказать решающее слово в распределении мест, потому что ныне сидящие за рулем «Торо Россо» Пьер Гасли и Брендон Хартли пока не набрали ни одного балла на двоих.
Тем же, кого не волнуют местечковые интриги, мы посоветуем просто сесть перед экраном с бокалом
Длина круга — 5,554 км. Круги — 55. Дистанция — 305,470 км.
КАЛЕНДАРЬ «ГРАН-ПРИ АБУ-ДАБИ» (время — московское)
24 ноября, пятница
12.00. Первая тренировка
16.00. Вторая тренировка
25 ноября, суббота
13.00. Третья тренировка
16.00. Квалификация
26 ноября, воскресенье
16.00. Гонка.