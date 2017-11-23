Гонка за второе место, битва середняков и другие интриги Гран-при Абу-Даби
Чемпионы Формулы-1 давно известны, но финальный
Чемпионы Формулы-1 давно известны, но финальный
В предстоящие выходные
Главные интриги заключительного этапа Формулы-1 — в традиционном обзоре «Чемпионата».
Утешительный матч: кто станет
Для Льюиса Хэмилтона
Феттель же в Бразилии заявил, что потеря второй позиции в чемпионате стала бы катастрофой — «Феррари» в этом году пережила немало поражений и добавлять в этот список ещё одно совершенно необязательно. После перехода в «Феррари» лучшим результатом Феттеля остаётся третье место 2015 года, ну, а Боттас в свой лучший сезон — 2014-й — занял в итоговой классификации четвёртую позицию. Так что для обоих претендентов второе место станет уникальным достижением.
Правда, шансов у Валттери осталось не так уж и много: Феттель впереди на 22 очка, ему достаточно восьмого места, чтобы обеспечить себе
Кубок конструкторов: чем закончится битва середняков?
Первые четыре позиции Кубка конструкторов уже распределены между «Мерседесом», «Феррари», «Ред Булл» и «Форс Индия», а «Уильямс» потеряет своё пятое место только в случае сверхъестественных обстоятельств. А вот борьба трёх команд за шестое место на протяжении нескольких недель держит в напряжении половину паддока — речь, в конце концов, идёт о
Пока на шестом месте держится «Торо Россо», но в пяти последних гонках итальянская команда набрала лишь одно очко — усилиями Даниила Квята в США, а её нынешние пилоты вообще ни разу не набирали очков в Формуле-1. Правда, на этот раз оба пилота приедут на гонку относительно подготовленными — оба в прошлом выступали на «Яс Марине». Пьер Гасли выиграл здесь в прошлом году и за счёт этого вырвал чемпионство в GP2 у напарника, а Брендон Хартли семь лет назад выходил здесь на замену — тоже в гонке GP2 — и с ходу приехал в очки.
Более предпочтительными, тем не менее, выглядят шансы «Рено». Французы на четыре очка позади, но Карлос Сайнс блестяще адаптировался к новому болиду, а Нико Хюлькенберг в последние три года не финиширует в
Меньше всех шансов у «Хааса». Американский коллектив всего в семи очках позади, но гонщики постоянно испытывают проблемы с балансом или тормозами, а в
Масса уходит: каким будет последний
Фелипе Масса попрощался с паддоком ещё на предыдущем этапе — с подиума родного для себя «Интерлагоса». Но впереди ещё одна — последняя в его карьере — гонка. Турнирные задачи перед бразильцем практически не стоят — «Уильямс» уверенно держится пятым в Кубке конструкторов, а из первой десятки общего зачёта Фелипе смогут выбить разве что Лэнс Стролл или Нико Хюлькенберг — и то при удачном для них развитии событий.
Последние гонки в карьере редко заканчиваются удачно — за последние годы только Марк Уэббер смог отметиться подиум в своём финальном
Что будет с Паскалем Верляйном?
Предстоящий
В начале сезона Верляйн выглядел на голову сильнее Эрикссона, именно Паскаль принёс «Зауберу» все пять очков в Кубке конструкторов, но во второй половине сезона Маркус всё чаще отвечает немцу, и от былого преимущества не осталось и следа. Так, в четырёх последних квалификациях Эрикссон трижды был впереди — лишь на «Интерлагосе» Верляйну удалось переиграть напарника. Да, Верляйн
Что ещё скажет Алонсо о «Хонде»?
В грядущий
Ещё на предыдущем этапе в Бразилии Фернандо Алонсо заявил, что счастлив наконец избавиться от японских моторов. Уже три с половиной года двукратный чемпион мира не поднимался на подиум, а побед не одерживал уже больше четырёх лет. Зато Алонсо немало повеселил публику своими саркастичными замечаниями по поводу проблем «Хонды». В одной из гонок испанец заявил, что у него ещё ни разу не было такого слабого мотора, а в другой назвал японскую силовую установку двигателем от машины GP2. Едва ли
Прогноз погоды
Погода в
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