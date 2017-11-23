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14:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Гонка за второе место, битва середняков и другие интриги Гран-при Абу-Даби

Чемпионы Формулы-1 давно известны, но финальный Гран-при сезона — это всегда интересно.

Источник: Reuters

В предстоящие выходные Абу-Даби примет заключительный этап Формулы-1 — «Яс Марина» стала традиционной ареной финала чемпионата мира в век турбогибридов. Имя чемпиона мира уже известно — Льюис Хэмилтон обеспечил себе титул ещё в Мексике, «Мерседес» же стал недосягаем для соперников в Кубке конструкторов ещё раньше. Тем не менее есть ещё ряд важных вопросов, ответы на которые даст лишь Гран-при Абу-Даби.

Главные интриги заключительного этапа Формулы-1 — в традиционном обзоре «Чемпионата».

Утешительный матч: кто станет вице-чемпионом?

Для Льюиса Хэмилтона Гран-при Абу-Даби станет уже вторым этапом в ранге четырёхкратного чемпиона мира, но судьба второй позиции общего зачёта до сих пор не определена: Себастьян Феттель и Валттери Боттас уже дали понять, что вице-чемпионство для каждого из них — вопрос принципа. Вторая половина сезона для Боттаса сложилась не лучшим образом, финн выглядел бледной тенью своего напарника и теперь, после не самой удачной гонки на «Интерлагосе», надеется завершить год на высокой ноте.

Феттель же в Бразилии заявил, что потеря второй позиции в чемпионате стала бы катастрофой — «Феррари» в этом году пережила немало поражений и добавлять в этот список ещё одно совершенно необязательно. После перехода в «Феррари» лучшим результатом Феттеля остаётся третье место 2015 года, ну, а Боттас в свой лучший сезон — 2014-й — занял в итоговой классификации четвёртую позицию. Так что для обоих претендентов второе место станет уникальным достижением.

Правда, шансов у Валттери осталось не так уж и много: Феттель впереди на 22 очка, ему достаточно восьмого места, чтобы обеспечить себе вице-чемпионство. Боттасу не только нужен дубль «Мерседеса», но также чтобы немца оттеснили назад гонщики «Ред Булл» и ещё кто-нибудь. И дело даже не в том, что это крайне маловероятно, ведь ещё не факт, что «Серебряные стрелы» на «Яс Марине» окажутся быстрее «Феррари». В борьбе за победу может вмешаться и «Ред Булл» — если щадящие режимы «Рено» позволят сражаться с соперниками на постоянных прямиках и разгонах.

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Кубок конструкторов: чем закончится битва середняков?

Первые четыре позиции Кубка конструкторов уже распределены между «Мерседесом», «Феррари», «Ред Булл» и «Форс Индия», а «Уильямс» потеряет своё пятое место только в случае сверхъестественных обстоятельств. А вот борьба трёх команд за шестое место на протяжении нескольких недель держит в напряжении половину паддока — речь, в конце концов, идёт о десятке-другом миллионах евро призовых. И гонка на «Яс Марине» станет решающим сражением «Торо Россо», «Рено» и «Хааса» — сейчас эту тройку разделяет всего семь очков.

Пока на шестом месте держится «Торо Россо», но в пяти последних гонках итальянская команда набрала лишь одно очко — усилиями Даниила Квята в США, а её нынешние пилоты вообще ни разу не набирали очков в Формуле-1. Правда, на этот раз оба пилота приедут на гонку относительно подготовленными — оба в прошлом выступали на «Яс Марине». Пьер Гасли выиграл здесь в прошлом году и за счёт этого вырвал чемпионство в GP2 у напарника, а Брендон Хартли семь лет назад выходил здесь на замену — тоже в гонке GP2 — и с ходу приехал в очки.

Более предпочтительными, тем не менее, выглядят шансы «Рено». Французы на четыре очка позади, но Карлос Сайнс блестяще адаптировался к новому болиду, а Нико Хюлькенберг в последние три года не финиширует в Абу-Даби ниже седьмого места. Стоит добавить, что борьба «Торо Россо» и «Рено» на предыдущем этапе приобрела дополнительную подоплёку: команда из Фаэнцы обвинила французского поставщика чуть ли не в саботаже ради того, чтобы выйти вперёд в Кубке конструкторов.

Меньше всех шансов у «Хааса». Американский коллектив всего в семи очках позади, но гонщики постоянно испытывают проблемы с балансом или тормозами, а в Абу-Даби они будут иметь решающее значение. Но если инженеры и гонщики быстро разберутся с регулировками, Грожан и Магнуссен своего шанса не упустят. К тому же у «Рено» и особенно «Торо Россо» острая нехватка деталей силовых установок, и приходится выбирать: пытаться ли выжать из старых узлов максимум или пожертвовать скоростью. Интересно, сколько отказов французских двигателей мы увидим?

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Масса уходит: каким будет последний Гран-при Фелипе?

Фелипе Масса попрощался с паддоком ещё на предыдущем этапе — с подиума родного для себя «Интерлагоса». Но впереди ещё одна — последняя в его карьере — гонка. Турнирные задачи перед бразильцем практически не стоят — «Уильямс» уверенно держится пятым в Кубке конструкторов, а из первой десятки общего зачёта Фелипе смогут выбить разве что Лэнс Стролл или Нико Хюлькенберг — и то при удачном для них развитии событий.

Последние гонки в карьере редко заканчиваются удачно — за последние годы только Марк Уэббер смог отметиться подиум в своём финальном Гран-при. Учитывая форму «Уильямса», шансов на подиум у Массы нет, но даже финиш в первой десятке стал бы отличным результатом и сильным аргументом в переговорах с командами Формулы-Е, IndyCar или любого другого первенства, в котором он продолжит карьеру.

Что будет с Паскалем Верляйном?

Предстоящий Гран-при Абу-Даби может стать последним и для Паскаля Верляйна — ситуация на трансферном рынке складывается не в пользу немца, и пока всё идёт к тому, что он останется без места в Формуле-1 в следующем году. В «Мерседесе» вакансии для Верляйна так и не нашлось, в то время как в «Заубере» пообещали предоставить машину гонщику «Феррари» — учитывая финансовую поддержку Маркуса Эрикссона, лишним в этом раскладе оказался именно Паскаль. Тото Вольф пообещал подыскать место для своего подопечного, но, похоже, на следующий год он останется вне «Больших призов». Тем важнее для самого Верляйна хорошо провести заезд на «Яс Марине».

В начале сезона Верляйн выглядел на голову сильнее Эрикссона, именно Паскаль принёс «Зауберу» все пять очков в Кубке конструкторов, но во второй половине сезона Маркус всё чаще отвечает немцу, и от былого преимущества не осталось и следа. Так, в четырёх последних квалификациях Эрикссон трижды был впереди — лишь на «Интерлагосе» Верляйну удалось переиграть напарника. Да, Верляйн по-прежнему в целом смотрится сильнее Эрикссона, но недостаточно сильно, чтобы «Уильямс» согласился бы взять Паскаля на условиях «Мерседеса». Впрочем, в Гроуве до сих пор не объявили состав на 2018 год, и, возможно, именно в этой гонке Верляйн заставит паддок вновь обратить на себя внимание.

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Что ещё скажет Алонсо о «Хонде»?

В грядущий уик-энд завершится второй акт сотрудничества «Макларена» и «Хонды». На стыке 80-х и 90-х этот союз одержал множество побед и выиграл немало чемпионатов, но в эпоху турбогибридных моторов результаты оказались куда хуже — эти три года принесли Уокингу лишь сплошные поломки и разочарования. Со следующего года «Макларен» будет выступать с моторами «Рено», а «Хонда» станет техническим партнёром «Торо Россо». Ну, а пока впереди ещё одна гонка — и она наверняка будет непростой.

Ещё на предыдущем этапе в Бразилии Фернандо Алонсо заявил, что счастлив наконец избавиться от японских моторов. Уже три с половиной года двукратный чемпион мира не поднимался на подиум, а побед не одерживал уже больше четырёх лет. Зато Алонсо немало повеселил публику своими саркастичными замечаниями по поводу проблем «Хонды». В одной из гонок испанец заявил, что у него ещё ни разу не было такого слабого мотора, а в другой назвал японскую силовую установку двигателем от машины GP2. Едва ли Гран-при Абу-Даби принесёт «Макларен-Хонде» успех, зато у Алонсо будет ещё одна прекрасная возможность поупражняться в остроумии.

Прогноз погоды

Погода в Абу-Даби не предвещает сюрпризов — синоптики обещают стабильные 30 градусов жары на протяжении всего уик-энда.

24 ноября: ясно, без осадков, ветер — 5 м/с, 28 °C.
25 ноября: ясно, без осадков, ветер — 8 м/с, 27 °C.
26 ноября: ясно, без осадков, ветер — 8 м/с, 28 °C.

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