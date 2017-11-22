Масса друзей. Как завершали карьеру коллеги и соперники Фелипе Массы

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Предстоящий Гран-при Абу-Даби станет заключительным в карьере Фелипе Массы. За 16 лет в Формуле-1 бразилец так и не выиграл чемпионский титул, зато он побеждал в Спа и дважды выигрывал домашний Гран-при на «Интерлагосе», стал одним из любимых пилотов итальянских тифози и чуть не погиб за рулём красного болида. Свою карьеру в «Больших призах» Масса начал в начале 2000-х, и из тех, кто выступал тогда, в строю остался лишь Кими Райкконен. Финн продолжит выступать за «Феррари» по крайней мере в следующем году, в то время как Фелипе Масса окончательно покидает «Большие призы».



В преддверии финальной гонки бразильца вспоминаем прощальные выступления его коллег, друзей и соперников.

Михаэль Шумахер, Гран-при Бразилии-2006

Фелипе Масса — один из первых воспитанников «Феррари». Бразилец фактически стал пилотным проектом программы, сейчас известной как Академия «Феррари», и был учеником Михаэля Шумахера, бок о бок с которым провёл сезон-2006. «Я постоянно задавал Михаэлю вопросы, и он отвечал, много отвечал, — вспоминал Масса. — Конечно, если я был впереди, он был не очень доволен, но я всё равно спрашивал. Я всегда видел в нём учителя, мастера и не боялся задавать вопросы: а как ты делаешь это, а как ты делаешь то? И он отвечал, хотя порой не давал информацию просто так».

О завершении карьеры по окончании сезона-2006 Шумахер объявил на Гран-при Италии. Михаэль сражался за чемпионство с Фернандо Алонсо, но в Японии на «Феррари» немца отказал двигатель, и судьба титула оказалась в руках испанца. В финальной гонке Михаэль сохранил призрачные шансы, но после отказа бензонасоса в квалификации и прокола на девятом круге стало ясно, что титул упущен окончательно. Тем не менее Красный Барон сражался до заключительного круга своей последней гонки и прорвался на четвёртую позицию. Титул завоевал Алонсо, который финишировал вторым, а победу одержал Масса — первый после Сенны бразилец, выигравший домашнюю гонку.



«Я очень рад за Фелипе, было бы здорово подняться на подиум вместе с ним, — сказал тогда Михаэль. — Сегодня моя карьера подошла к концу, конечно, это особенный для меня момент. Я горд тем, что прожил это время с невероятными людьми, каждый из которых — часть семьи “Феррари”. Я многое хотел бы сказать о каждом из них, но у меня нет правильных слов».

Дэвид Култхард, Гран-при Бразилии-2008

На заре своей карьеры частыми ошибками и авариями Масса заслужил репутацию несдержанного гонщика. Одна из самых громких стычек бразильца произошла у Фелипе с Дэвидом Култхардом. В первый раз они не поделили дорогу в 2005-м, когда Масса ещё выступал за «Заубер». Сначала Култхард снёс сопернику переднее антикрыло, а затем Масса отыгрался на шотландце, жёстко выдавив его с трассы. Спустя три года Масса с Култхардом снова столкнулись — на этот раз в Австралии. «Феррари» обгоняла «Ред Булл» внутри первого поворота, но шотландец «захлопнул калитку» — машины столкнулись. «Если он не извинится, я три цвета дерьма выбью из этого засранца», — возмущался тогда Култхард. Спустя несколько месяцев на Гран-при Великобритании — 2008 Дэвид объявил о завершении карьеры.



Блеснуть в своей заключительной гонке Култхард, увы, не смог — после контакта с Росбергом шотландец сошёл уже на первом круге. Он тогда выступал на автомобиле в специальной раскраске в честь благотворительной программы Wings for Life, специализирующейся на болезнях и повреждениях спинного мозга. «Свою последнюю гонку я посвящаю движению, которое может сделать параплегию излечимой», — прокомментировал пилот. Сейчас Култхард регулярно выступает в качестве телевизионного эксперта, а на Гран-при летает на одном самолёте с Массой, так что старые обиды остались позади.

Джанкарло Физикелла, Гран-при Абу-Даби-2009

В 2009 году Фелипе едва не погиб во время квалификации Гран-при Венгрии. От шедшего впереди «Брауна» Рубенса Баррикелло оторвало пружину, которая на огромной скорости влетела в шлем Фелипе Массы. Гонщик получил черепно-мозговую травму и потерял сознание прямо в кокпите. Масса выбыл до конца года и вернулся только в следующем сезоне. Бразильца заменил Джанкарло Физикелла, с которым Фелипе четырьмя годами ранее выступал за «Заубер».



Быстро адаптироваться к незнакомой машине Физикелле не удалось, он так и не набрал ни одного очка в составе «Феррари». Однако Джанкарло не пожалел о переходе — он с детства мечтал выступать за «Скудерию» и был счастлив надеть красный комбинезон. В своём последнем Гран-при Физикелла квалифицировался последним, а до финиша доехал 17-м, в круге от выигравшего заезд Себастьяна Феттеля. На этом карьера итальянца в «Больших призах» закончилась, но он стал пилотом «Феррари» в гонках на выносливость и дважды выигрывал «24 часа Ле-Мана» в категории GT.

Рубенс Баррикелло, Гран-при Бразилии-2011

В 2011 году подошла к концу карьера Рубенса Баррикелло — одного из самых близких друзей Массы. Национальные связи бразильцев в европейских по духу гонках Формулы-1 всегда были крепки: Сенна помогал Баррикелло, Рубенс, в свою очередь, помогал Массе. «У Баррикелло невероятная карьера. Он провёл больше гонок, чем кто-либо, завоевал множество побед. Большинство пилотов могут только мечтать о такой карьере, — заявил Масса перед последним стартом Рубенса в ноябре 2011-го. — Я посоветовал ему уйти не потому что считаю его старым или что-то такое. Сейчас в Формуле-1 12 команд и шесть-семь из них просят денег за место в машине. Это абсурд. Я так и сказал ему, что после всех этих успехов Баррикелло не должен искать спонсоров, чтобы гоняться».

Баррикелло не считал Гран-при Бразилии своей последней гонкой, хотя «Уильямс» отказался от его услуг, а других вакансий для бразильца не осталось. Даже на «Интерлагосе» Рубенс повторял, что ищет варианты продолжения карьеры в «Больших призах».



В той гонке ему не повезло: на домашней трассе Рубенсу никогда не везло, а в этот раз не позволяла бороться машина: под дождём «Уильямсы» традиционно проигрывали. В Формуле-1 Баррикелло места себе так и не нашёл, а Гран-при Бразилии 2011 года — 322-й в его карьере, рекорд «Больших призов» — стал последним.



Тем не менее бразильский ветеран продолжает гоняться и по сей день. В 2012-м Баррикелло провёл сезон в IndyCar, затем перешёл в национальное первенство Stock Car Brazil и в 2014-м его выиграл, в прошлом году занял второе место в марафоне «24 часа Дайтоны», а в июне дебютировал в «24 часах Ле-Мана».

Михаэль Шумахер, Гран-при Бразилии-2012

Без Формулы-1 Шумахер продержался всего три года — уже в 2010-м Михаэль вернулся в гонки с новым проектом «Мерседеса». Возвращение «Серебряных стрел», увы, вышло не слишком гладким, да и Формула-1 сильно изменилась. В то же время стало ясно, что в свои 40 с небольшим не так быстр и сам Михаэль — три года подряд он уступал, пусть и не сильно, молодому Нико Росбергу. Тем не менее летом 2012 года «Мерседес» задал Шумахеру вопрос, намерен ли он продолжать выступления. Михаэль сомневался в решении, и в сентябре «Мерседес» объявил о контракте с Льюисом Хэмилтоном. В следующем месяце Шумахер подтвердил свой уход по окончании сезона.



Последним в карьере семикратного чемпиона мира стал Гран-при Бразилии — 2012. И, как и шесть лет назад, гонка началась с прокола и очередного прорыва из конца пелотона. Шумахер в итоге пробился на седьмое место и заметил, что это число имеет для него особенное значение. «Моя карьера началась с седьмого места в квалификации в Бельгии и закончилась седьмым местом здесь. У меня, в конце концов, семь чемпионских титулов, — заявил он после финиша. — Я вновь хотел бы поблагодарить команду и болельщиков за поддержку — я наслаждался этим временем».



Сейчас Шумахер преодолевает последствия тяжёлой травмы головы, полученной на горнолыжном курорте в Альпах. Четвёртый год подряд о состоянии легендарного пилота нет достоверных сведений, семья гонщика тщательно оберегает его от вмешательств СМИ. Несмотря на это, все близкие и друзья гонщика, а также миллионы его фанатов по всему миру по-прежнему верят в восстановление Шумахера.

Марк Уэббер, Гран-при Бразилии-2013

У Фелипе Массы и Марка Уэббера много общего. Оба пришли в Формулу-1 в 2002-м, оба были в одном шаге от титула и упустили его, а после этого по разным причинам оказались в тени собственных напарников и получили ярлыки «вторых номеров». Правда, свою первую победу Уэббер ждал гораздо дольше — до 2009 года, когда началась его четырёхлетняя битва с Себастьяном Феттелем, положившая конец карьере австралийца в «Больших призах».

Сезон-2013 начался со скандала на Гран-при Малайзии, когда Себастьян Феттель, проигнорировав инструкции из боксов, обогнал Уэббера и отобрал у напарника победу. Через два месяца после скандала с «Мульти-21» и трёх лет постоянных поражений от Себа, австралиец объявил о завершении карьеры в Формуле-1. Прощальная гонка Марка состоялась на «Интерлагосе». Он стартовал четвёртым, вскоре прошёл Росберга, а после пит-стопов опередил Алонсо и вышел на вторую позицию, но в очередной раз не дотянулся до Себастьяна Феттеля. Тем не менее Уэббер остался доволен своим выступлением и стал одним из немногих, кому в своей последней гонке удалось пробиться на подиум.



После Формулы-1 Уэббер перешёл в гонки на выносливость и вместе с «Порше» в 2015 году стал чемпионом мира. В 2016-м он окончательно повесил шлем на гвоздь и завершил спортивную карьеру. Уэббер по-прежнему остаётся послом марки «Порше» и регулярно выступает экспертом телеканала Channel 4.

Дженсон Баттон, Абу-Даби-2016/Монако-2017

Формально последней гонкой в карьере Дженсона Баттона считается Гран-при Монако, на котором британец заменял в «Макларене» Фернандо Алонсо. Но одноразовое камео закончилось сходом за 20 кругов до финиша, а сам Дженсон своей прощальной гонкой называет Гран-при Абу-Даби прошлого года — финал последнего в его карьере полного сезона. Тогда же паддок провожал на пенсию и Фелипе Массу — никто не знал, что Нико Росберг, став чемпионом, покинет гонки, и бразильца позовут обратно.