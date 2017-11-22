Масса друзей. Как завершали карьеру коллеги и соперники Фелипе Массы

Предстоящий
В преддверии финальной гонки бразильца вспоминаем прощальные выступления его коллег, друзей и соперников.
Михаэль Шумахер,
Фелипе Масса — один из первых воспитанников «Феррари». Бразилец фактически стал пилотным проектом программы, сейчас известной как Академия «Феррари», и был учеником Михаэля Шумахера, бок о бок с которым провёл сезон-2006. «Я постоянно задавал Михаэлю вопросы, и он отвечал, много отвечал, — вспоминал Масса. — Конечно, если я был впереди, он был не очень доволен, но я всё равно спрашивал. Я всегда видел в нём учителя, мастера и не боялся задавать вопросы: а как ты делаешь это, а как ты делаешь то? И он отвечал, хотя порой не давал информацию просто так».
О завершении карьеры по окончании сезона-2006 Шумахер объявил на
«Я очень рад за Фелипе, было бы здорово подняться на подиум вместе с ним, — сказал тогда Михаэль. — Сегодня моя карьера подошла к концу, конечно, это особенный для меня момент. Я горд тем, что прожил это время с невероятными людьми, каждый из которых — часть семьи “Феррари”. Я многое хотел бы сказать о каждом из них, но у меня нет правильных слов».
Дэвид Култхард,
На заре своей карьеры частыми ошибками и авариями Масса заслужил репутацию несдержанного гонщика. Одна из самых громких стычек бразильца произошла у Фелипе с Дэвидом Култхардом. В первый раз они не поделили дорогу в 2005-м, когда Масса ещё выступал за «Заубер». Сначала Култхард снёс сопернику переднее антикрыло, а затем Масса отыгрался на шотландце, жёстко выдавив его с трассы. Спустя три года Масса с Култхардом снова столкнулись — на этот раз в Австралии. «Феррари» обгоняла «Ред Булл» внутри первого поворота, но шотландец «захлопнул калитку» — машины столкнулись. «Если он не извинится, я три цвета дерьма выбью из этого засранца», — возмущался тогда Култхард. Спустя несколько месяцев на
Блеснуть в своей заключительной гонке Култхард, увы, не смог — после контакта с Росбергом шотландец сошёл уже на первом круге. Он тогда выступал на автомобиле в специальной раскраске в честь благотворительной программы Wings for Life, специализирующейся на болезнях и повреждениях спинного мозга. «Свою последнюю гонку я посвящаю движению, которое может сделать параплегию излечимой», — прокомментировал пилот. Сейчас Култхард регулярно выступает в качестве телевизионного эксперта, а на
Джанкарло Физикелла,
В 2009 году Фелипе едва не погиб во время квалификации
Быстро адаптироваться к незнакомой машине Физикелле не удалось, он так и не набрал ни одного очка в составе «Феррари». Однако Джанкарло не пожалел о переходе — он с детства мечтал выступать за «Скудерию» и был счастлив надеть красный комбинезон. В своём последнем
Рубенс Баррикелло,
В 2011 году подошла к концу карьера Рубенса Баррикелло — одного из самых близких друзей Массы. Национальные связи бразильцев в европейских по духу гонках Формулы-1 всегда были крепки: Сенна помогал Баррикелло, Рубенс, в свою очередь, помогал Массе. «У Баррикелло невероятная карьера. Он провёл больше гонок, чем
Баррикелло не считал
В той гонке ему не повезло: на домашней трассе Рубенсу никогда не везло, а в этот раз не позволяла бороться машина: под дождём «Уильямсы» традиционно проигрывали. В Формуле-1 Баррикелло места себе так и не нашёл, а
Тем не менее бразильский ветеран продолжает гоняться и по сей день. В 2012-м Баррикелло провёл сезон в IndyCar, затем перешёл в национальное первенство Stock Car Brazil и в 2014-м его выиграл, в прошлом году занял второе место в марафоне «24 часа Дайтоны», а в июне дебютировал в «24 часах Ле-Мана».
Михаэль Шумахер,
Без Формулы-1 Шумахер продержался всего три года — уже в 2010-м Михаэль вернулся в гонки с новым проектом «Мерседеса». Возвращение «Серебряных стрел», увы, вышло не слишком гладким, да и Формула-1 сильно изменилась. В то же время стало ясно, что в свои 40 с небольшим не так быстр и сам Михаэль — три года подряд он уступал, пусть и не сильно, молодому Нико Росбергу. Тем не менее летом 2012 года «Мерседес» задал Шумахеру вопрос, намерен ли он продолжать выступления. Михаэль сомневался в решении, и в сентябре «Мерседес» объявил о контракте с Льюисом Хэмилтоном. В следующем месяце Шумахер подтвердил свой уход по окончании сезона.
Последним в карьере семикратного чемпиона мира стал
Сейчас Шумахер преодолевает последствия тяжёлой травмы головы, полученной на горнолыжном курорте в Альпах. Четвёртый год подряд о состоянии легендарного пилота нет достоверных сведений, семья гонщика тщательно оберегает его от вмешательств СМИ. Несмотря на это, все близкие и друзья гонщика, а также миллионы его фанатов по всему миру
Марк Уэббер,
У Фелипе Массы и Марка Уэббера много общего. Оба пришли в Формулу-1 в 2002-м, оба были в одном шаге от титула и упустили его, а после этого по разным причинам оказались в тени собственных напарников и получили ярлыки «вторых номеров». Правда, свою первую победу Уэббер ждал гораздо дольше — до 2009 года, когда началась его четырёхлетняя битва с Себастьяном Феттелем, положившая конец карьере австралийца в «Больших призах».
Сезон-2013 начался со скандала на
После Формулы-1 Уэббер перешёл в гонки на выносливость и вместе с «Порше» в 2015 году стал чемпионом мира. В 2016-м он окончательно повесил шлем на гвоздь и завершил спортивную карьеру. Уэббер
Дженсон Баттон, Абу-Даби-2016/Монако-2017
Формально последней гонкой в карьере Дженсона Баттона считается
«Да, у меня есть контракт до 2018 года, но в 2018-м гоняться я точно не буду. Этот
Однако совсем недавно — на