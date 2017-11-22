СМИ: «Мерседес» предложит пилоту Хэмилтону контракт на $120 млн

Источник: AP 2017

29 октября 32-летний британец одержал досрочную победу в личном зачете «Формулы-1». Заключительный этап чемпионата пройдет в Абу-Даби с 24 по 26 ноября.

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Сообщается, что во время Гран-при Абу-Даби руководство «Мерседеса» и Хэмилтон проведут переговоры о заключении нового соглашения. Хэмилтон рассчитывает получить трехлетний контракт, предположительно его сумма составит $120 млн.

Хэмилтон занял 10-е место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов в 2017 году по версии журнала Forbes. По информации издания, за год британец заработал $46 млн. Его текущий контракт заканчивается в 2018 году, но спортсмен хочет заключить новое соглашение пока он находится на пике своей карьеры.