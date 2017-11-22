СМИ: «Мерседес» предложит пилоту Хэмилтону контракт на $120 млн

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Трех мушкетеров»
На Южном Урале произошел серьезный радиационный инцидент
10 самых высокооплачиваемых моделей (фото)
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Семья выигравшей в лотерею 506 млн руб. заявила об угрозах
Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур
Локомотив
Футбол. Первый дивизион
13:00
Луч-Энергия
Тюмень
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Барыс
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Ак Барс
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз3
Монреаль Канадиенс1
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз8
Эдмонтон Ойлерз3
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Металлург Мг
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз2
Ванкувер Кэнакс5
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Сочи
Футбол. Еврокубки
20:00
ЦСКА
Бенфика
Футбол. Еврокубки
20:00
Карабах
Челси
Футбол. Еврокубки
22:45
Базель
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
22:45
Андерлехт
Бавария
Футбол. Еврокубки
22:45
ПСЖ
Селтик
Футбол. Еврокубки
22:45
Атлетико
Рома
Футбол. Еврокубки
22:45
Ювентус
Барселона
Футбол. Еврокубки
22:45
Спортинг
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
21.11
Севилья3
Ливерпуль3
Футбол. Еврокубки
21.11
Манчестер Сити1
Фейеноорд0
Футбол. Еврокубки
21.11
Наполи3
Шахтер Д0
Футбол. Еврокубки
21.11
Монако1
РБ Лейпциг4
Футбол. Еврокубки
21.11
АПОЭЛ0
Реал6
Футбол. Еврокубки
21.11
Боруссия Д1
Тоттенхэм Хотспур2
Все события
«Первый канал» снял с эфира «Крылья империи»: реакция создателей
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
«Спартак» упустил победу над «Марибором»
«Ак Барс» и Зарипов имеют договоренность о подписании контракта
«Живая Барби» из Польши потратила $40 тысяч на пластику
Кейт Миддлтон повторила образ Дианы для приема у королевы
Поможет ли фейсбилдинг остаться молодой
Мужчина избежал казни из-за того, что медики не попали ему в вену
Сколько квадратных метров можно купить за $1 млн в Москве
Монако не справляется с количеством миллионеров
Фоторепортажи
8«Арсенал» победил «Тоттенхэм» в лондонском дерби
7Мадридское дерби обошлось без забитых мячей
11:01 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Мерседес» предложит пилоту Хэмилтону контракт на $120 млн

ТАСС, 22 ноября. Команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Мерседес» предложит своему пилоту британцу Льюису Хэмилтону новый контракт на сумму в $120 млн. Об этом сообщает британская газета The Sun.

Источник: AP 2017

29 октября 32-летний британец одержал досрочную победу в личном зачете «Формулы-1». Заключительный этап чемпионата пройдет в Абу-Даби с 24 по 26 ноября.

Читайте также
Вольф и Лауда хотят удержать Хэмилтона в «Мерседесе»

Сообщается, что во время Гран-при Абу-Даби руководство «Мерседеса» и Хэмилтон проведут переговоры о заключении нового соглашения. Хэмилтон рассчитывает получить трехлетний контракт, предположительно его сумма составит $120 млн.

Хэмилтон занял 10-е место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов в 2017 году по версии журнала Forbes. По информации издания, за год британец заработал $46 млн. Его текущий контракт заканчивается в 2018 году, но спортсмен хочет заключить новое соглашение пока он находится на пике своей карьеры.

Хэмилтон дебютировал в «Формуле-1» в 2007 году в составе команды «Макларен», в которой провел шесть сезонов и стал чемпионом мира в 2008 году. В 2013-м британец перешел в «Мерседес».

 Федун прокомментировал обидную ничью "Спартака"
Каррера объяснил, почему "Спартак" не смог победить "Марибор"
Как «Спартак» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов
«Ак Барс» и Зарипов имеют договоренность о подписании контракта
В Англии впервые дисквалифицировали футболиста за симуляцию
Тарасенко и его партнеры по звену стали первой звездой дня в НХЛ
Стала известна сумма отступных в новом контракте Джикии
Радулов отметился голевой передачей в победном матче НХЛ
Новости
Авто
Надо ли прогревать мотор? Каждый год с наступлением холодов водители разделяются на два лагеря. Какое из полярных мнений ближе к истине — греть или не греть двигатель современного автомобиля?
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале Юлии Сиринько досталась роль воспитанницы интерната
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
ВС запретил перепланировку балконов без согласования со всеми жителями дома
Расселение первых домов в рамках программы реновации жилфонда Москвы может начаться в декабре
Монако не справляется с количеством миллионеров
Леди
В моду вошли шубы из экомеха (фото) Если ты еще не влюбилась в яркие, веселые шубы, в которых хоть на вечеринку, хоть на работу можно отправиться — то просто не нашла правильную
Дети
Наталья Водянова показала редкий снимок всех своих детей Пятеро наследников модели позировали для фото вместе с мамой и ее возлюбленным, Антуаном Арно.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь