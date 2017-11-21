СМИ: Сироткин поедет на тестах «Формулы-1» за «Уильямс»
Резервный пилот команды «Рено» Сергей Сироткин примет участие в тестах «Формула-1», которые пройдут в
Резервный пилот команды «Рено» Сергей Сироткин примет участие в тестах «Формула-1», которые пройдут в
В «Уильямсе» пока не называла пилотов, которые будут работать с ней на тестах после окончания чемпионата, но по данным издания, одним из них будет 22-летний россиянин. Судя по всему, там же за руль сядет и поляк Роберт Кубица, который является одним из кандидатов на место боевого пилота команды в 2018 году.
Вероятно, Сироткин теперь также является одним из претендентов на то, чтобы заменить в коллективе Фелипе Массу, который завершает карьеру. Также в числе кандидатов назывались Паскаль Верляйн, Пол ди Реста и Даниил Квят. Ранее Сироткин считался одним из кандидатов на место уволенного из «Торо Россо» Квята.
В нынешнем сезоне Сироткин уже работал на тестах текущего поколения машин «Формулы-1» — это было в Бахрейне 19 марта в составе «Рено», где он является третьим и резервным пилотом. В этом статусе он также провел четыре пятничные тренировки в рамках этапов: в России, Испании, Австрии и Малайзии.