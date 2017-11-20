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11:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Моторы «Мерседеса» по-прежнему остаются лучшими в Ф-1

Гран-при Бразилии в очередной раз показал, что двигатель «Мерседеса» по-прежнему остаётся лучшим в Формуле-1.

Источник: AP 2017

После аварии Хэмилтона в квалификации команда установила на его машину новый двигатель. Британец стартовал с пит-лейн, однако финишировал на четвёртом месте, проиграв всего 0,8 секунды Кими Райкконену, финишировавшему третьим, и 5,4 секунды Себастьяну Феттелю, выигравшему гонку. Понятно, что в гонке Хэмилтону помогло появление автомобиля безопасности и шинная стратегия, но дело не только в этом.

Поскольку до конца сезона оставалось всего два Гран-при, «Мерседес» позволил использовать Хэмилтону новый мотор на полную мощность. Благодаря этому в Бразилии Хэмилтон был быстрее своего напарника Валттери Боттаса на прямой на 4 км/ч, и на 7,4 км/ч быстрее «Феррари».

Превосходство силовой установки «Мерседеса» было также заметно и в Мексике. Как утверждает журналист Auto Motor und Sport Михаэль Шмидт, на Гран-при Мексики «Мерседесу» потребовалось использовать всего 89 кг топлива, чтобы преодолеть гоночную дистанцию, тогда как «Феррари» израсходовала 101 кг.

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