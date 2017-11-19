Петров: Мне гарантировали много лет в Ф-1, если бы взял финское гражданство

Источник: РИА "Новости"

Гонщик программы SMP Racing Виталий Петров провёл нынешний сезон в гонках на выносливость, выступая за команду CEFC Manor TRS Racing в классе LMP2. Начало года получилось непростым из-за того, что команда очень поздно получила автомобиль и не провела достаточного количества тестов. Ближе к концу сезона ситуация улучшилась, однако добраться до подиумных позиций уже было нереально.



17 ноября BR Engineering и SMP Racing представили первый российский прототип класса LMP1 — BR1. Ожидается, что одним из пилотов команды в следующем году станет как раз Петров. Российский гонщик в интервью «Чемпионату» подвёл итоги нынешнего сезона, поделился ожиданиями от 2018 года и вспомнил несколько интригующих историй из своего прошлого в Формуле-1.

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«Нынешний сезон был обучающим для меня в гонках на выносливость»

— Виталий, что не получилось в начале сезона, когда отрыв от лидеров в классе LMP2 достигал трёх секунд на круге?

— Мы просто очень поздно получили машину. Другие команды провели нормальное количество тестов, а у нас с этим были проблемы. У нас ушло время, что докопаться до истины и понять, как настраивать автомобиль и сделать так, чтобы он ехал в хорошем темпе. Мы проиграли чемпионат в начале сезона. Проблема была только в машине. Я знаю всех пилотов в серии, многие из них выступали в Формуле-1, так что у меня было представление, кто на что способен. Я не смотрю на этот сезон негативно. Для меня это был обучающий момент перед сезоном 2018 года, когда официально запустится BR1.

— Если бы изначально у вас было достаточное количество тестов перед сезоном и достаточно информации, на какой результат можно было рассчитывать?

— Я думаю, мы бы выиграли этот сезон. Если бы мы всё сделали так, как другие команды, всё было бы по-другому. Мы потратили колоссальное количество времени на то, чтобы догнать конкурентов по ходу сезона, делали тесты в середине года, ломали голову с настройками. Я скажу, что мы до сих пор далеки от того, что в состоянии делать другие команды. Машины-то одинаковые, разница только в пилотах и настройках.

— Есть уверенность, что в следующем году всё будет сделано как надо?

— Сложно сказать. В идеале всё должно быть лучше, чем в этом году. BR1 вышла в свет раньше, поэтому у нас есть достаточно времени для подготовки. С другой стороны, есть «Тойота», которая уже давно выступает в гонках на выносливость и знает вообще все нюансы подготовки. Мы будем делать тесты и посмотрим на результаты.



— Какие-то выводы уже можно сделать по первым испытаниям болида BR1?

— Нет, эти тесты абсолютно не показательны. Машина только вышла из конвейера. Здесь как с ребенком, вам сначала нужно научить его ходить, а потом двигаться дальше. Я думаю, что это займет достаточно большое количество времени.

«Активно ищу возможность выступать в нескольких сериях в 2018 году»

— Можете ли вы подтвердить официально, что поедете в следующем году на новой машине BR1 в гонках WEC?

— По поводу состава вам лучше всего спросить у Бориса Романовича Ротенберга (улыбается). Официально пока ничего не говорят, но мы между собой уже все обсудили!

— С учётом вашего намека хотелось бы спросить относительно других планов на следующий сезон, так как в WEC вы будете заняты на протяжении лишь пяти уик-эндов. Есть ли варианты с другими сериями?

— Я активно ищу такую возможность.

В гонках на выносливость действительно не слишком много этапов, поэтому я с удовольствием поеду еще где-то при наличии вариантов.

LMP1 — это приоритет, но я готов ездить каждый уик-энд, лишь бы не сидеть дома!

«Хартли заслуженно получил место в «Торо Россо»

— На днях стало известно, что Брендон Хартли проведёт 2018 год в качестве боевого пилота «Торо Россо» в Формуле-1. Он провёл не один год в гонках на выносливость и в итоге получил свой шанс. Насколько, на ваш взгляд, такой путь в королеву автоспорта может стать популярным?

— Я в этом не вижу ничего удивительного, на самом деле. Можно вспомнить немало гонщиков с опытом выступления в прототипах, которые впоследствии управляли болидами Формулы-1. Из любой серии можно попасть на самую вершину при условии, что ты показываешь высокие результаты и выглядишь сильнее конкурентов по чемпионату.



Хартли же был в программе «Ред Булл». Вы можете посмотреть в интернете фотографии Брендона с молодыми Квятом, Сайнсом, Риккардо. Он стоял там на заднем плане еще, найдите эту фотку (улыбается). Тогда ему не дали шанса, а в этом году после победы в Ле-Мане сам попросился в команду и получил положительный ответ. Я думаю, что он заслуженно получил место в «Торо Россо». Будет интересно посмотреть на него в следующем году.

— Как объяснить, что Хартли не показывал высоких результатов в молодёжных сериях, а потом со временем стал одним из лучших гонщиков в WEC и в первых гонках в Формуле-1 демонстрирует приличную скорость в сравнении с Пьером Гасли?

— В той же GP2 очень сложно стабильно показывать высокие результаты. Вспомните Грожана, который был уволен из «Рено», потом выиграл GP2 и перешёл обратно в Формулу-1. Если ты прогрессируешь, а не деградируешь, то в автоспорте возможно всё. Команды всё видят и дают второй шанс. Я даже рад, что это произошло с Хартли.

— Ещё один человек в следующем сезоне может получить второй шанс в Формуле-1. Речь, конечно же, о Роберте Кубице, который был вашим напарником в «Рено».

— Я не знаю, как он проводил свои тесты с «Рено» и насколько там всё было реально. Все знают, что у него проблемы с рукой, это глупо отрицать. Надо говорить с теми людьми, с кем он ездил в этом году. Может, он и у нас поедет в гонках на выносливость, кто его знает (улыбается).



— Вернёмся к SMP Racing. Как вы считаете, могли ли ваша карьера развиваться по-другому, если бы такая программа развития автоспорта в России появилась на 10−15 лет раньше?

— Хорошо, что она появилась сейчас (улыбается). Когда я начинал заниматься автоспортом, у нас только начали появляться пилоты, трассы. Безусловно, если бы такая программа зародилась раньше, то у большего количества гонщиков была бы возможность проявить себя за границей. У нас в России в то время не был развит автоспорт. Никто не знал, что такое GP2 или «Рено 3.5». Раньше были небольшие программы, но только на территории России.

«Выступление на Олимпиаде под нейтральным флагом — абсурд»

— Немного не про автоспорт. Что вы думаете по поводу того, что Россия может пропустить зимнюю Олимпиаду в Корее или выступить там под нейтральным флагом?

— Это абсурд и идиотизм! Я не знаю, почему Россию постоянно так ущемляют в правах. Ситуация с нейтральным флагом и гимном — полный бред, ещё этот чертов допинг! Хорошо, что у нас в автоспорте такого нет, мы в этом плане немного отстранены от этого скандала. Но я очень переживаю за наших спортсменов, которые всю жизнь тратят на подготовку, а потом им такое говорят.

— То есть вы согласны, что если ехать на Олимпиаду, то только под своим флагом?

— Вообще, спортсмену важно выступать. Но я даже не представляю, насколько это обидно — ехать и выступать под нейтральным флагом, не имея возможности видеть родной триколор.

Мне как-то предлагали выступать за Финляндию в Формуле-1.

Нужно было поменять гражданство, и тогда мне было бы гарантировано много лет в Формуле-1. Это на самом деле была более чем реальная возможность. Мы тогда отказались от этого, но я не знаю, как сейчас поступят другие. Честно говоря, это очень сложный политический вопрос.



— Когда именно вам предлагали выступать за Финляндию, если не секрет?

— Это было в конце 2009 года, незадолго до того, как я в итоге дебютировал в Формуле-1.



— Без ЧМ-2018, в отличие от Олимпиады, Россия точно не останется. А кто лучший футболист в Формуле-1?

— Лучший футболист? Я, конечно же (смеётся)! На самом деле многие ребята классно играют. В первую очередь вспоминаю Физикеллу и Шумахера. Феттель также любит гоняться за мячом. Алонсо? Точно! Алонсо хорошо играет, но Физикелла всё равно выделяется.