Петров: Мне гарантировали много лет в Ф-1, если бы взял финское гражданство
Виталий Петров — о сезоне в WEC, новом прототипе BR1 и о том, как он вдруг не стал финским гонщиком Формулы-1.
Виталий Петров — о сезоне в WEC, новом прототипе BR1 и о том, как он вдруг не стал финским гонщиком Формулы-1.
Гонщик программы SMP Racing Виталий Петров провёл нынешний сезон в гонках на выносливость, выступая за команду CEFC Manor TRS Racing в классе LMP2. Начало года получилось непростым
17 ноября BR Engineering и SMP Racing представили первый российский прототип класса LMP1 — BR1. Ожидается, что одним из пилотов команды в следующем году станет как раз Петров. Российский гонщик в интервью «Чемпионату» подвёл итоги нынешнего сезона, поделился ожиданиями от 2018 года и вспомнил несколько интригующих историй из своего прошлого в Формуле-1.
«Нынешний сезон был обучающим для меня в гонках на выносливость»
— Виталий, что не получилось в начале сезона, когда отрыв от лидеров в классе LMP2 достигал трёх секунд на круге?
— Мы просто очень поздно получили машину. Другие команды провели нормальное количество тестов, а у нас с этим были проблемы. У нас ушло время, что докопаться до истины и понять, как настраивать автомобиль и сделать так, чтобы он ехал в хорошем темпе. Мы проиграли чемпионат в начале сезона. Проблема была только в машине. Я знаю всех пилотов в серии, многие из них выступали в Формуле-1, так что у меня было представление, кто на что способен. Я не смотрю на этот сезон негативно. Для меня это был обучающий момент перед сезоном 2018 года, когда официально запустится BR1.
— Если бы изначально у вас было достаточное количество тестов перед сезоном и достаточно информации, на какой результат можно было рассчитывать?
— Я думаю, мы бы выиграли этот сезон. Если бы мы всё сделали так, как другие команды, всё было бы
— Есть уверенность, что в следующем году всё будет сделано как надо?
— Сложно сказать. В идеале всё должно быть лучше, чем в этом году. BR1 вышла в свет раньше, поэтому у нас есть достаточно времени для подготовки. С другой стороны, есть «Тойота», которая уже давно выступает в гонках на выносливость и знает вообще все нюансы подготовки. Мы будем делать тесты и посмотрим на результаты.
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— Нет, эти тесты абсолютно не показательны. Машина только вышла из конвейера. Здесь как с ребенком, вам сначала нужно научить его ходить, а потом двигаться дальше. Я думаю, что это займет достаточно большое количество времени.
«Активно ищу возможность выступать в нескольких сериях в 2018 году»
— Можете ли вы подтвердить официально, что поедете в следующем году на новой машине BR1 в гонках WEC?
— По поводу состава вам лучше всего спросить у Бориса Романовича Ротенберга (улыбается). Официально пока ничего не говорят, но мы между собой уже все обсудили!
— С учётом вашего намека хотелось бы спросить относительно других планов на следующий сезон, так как в WEC вы будете заняты на протяжении лишь пяти
— Я активно ищу такую возможность.
В гонках на выносливость действительно не слишком много этапов, поэтому я с удовольствием поеду еще где-то при наличии вариантов.
LMP1 — это приоритет, но я готов ездить каждый
«Хартли заслуженно получил место в «Торо Россо»
— На днях стало известно, что Брендон Хартли проведёт 2018 год в качестве боевого пилота «Торо Россо» в Формуле-1. Он провёл не один год в гонках на выносливость и в итоге получил свой шанс. Насколько, на ваш взгляд, такой путь в королеву автоспорта может стать популярным?
— Я в этом не вижу ничего удивительного, на самом деле. Можно вспомнить немало гонщиков с опытом выступления в прототипах, которые впоследствии управляли болидами Формулы-1. Из любой серии можно попасть на самую вершину при условии, что ты показываешь высокие результаты и выглядишь сильнее конкурентов по чемпионату.
Хартли же был в программе «Ред Булл». Вы можете посмотреть в интернете фотографии Брендона с молодыми Квятом, Сайнсом, Риккардо. Он стоял там на заднем плане еще, найдите эту фотку (улыбается). Тогда ему не дали шанса, а в этом году после победы в
— Как объяснить, что Хартли не показывал высоких результатов в молодёжных сериях, а потом со временем стал одним из лучших гонщиков в WEC и в первых гонках в Формуле-1 демонстрирует приличную скорость в сравнении с Пьером Гасли?
— В той же GP2 очень сложно стабильно показывать высокие результаты. Вспомните Грожана, который был уволен из «Рено», потом выиграл GP2 и перешёл обратно в Формулу-1. Если ты прогрессируешь, а не деградируешь, то в автоспорте возможно всё. Команды всё видят и дают второй шанс. Я даже рад, что это произошло с Хартли.
— Ещё один человек в следующем сезоне может получить второй шанс в Формуле-1. Речь, конечно же, о Роберте Кубице, который был вашим напарником в «Рено».
— Я не знаю, как он проводил свои тесты с «Рено» и насколько там всё было реально. Все знают, что у него проблемы с рукой, это глупо отрицать. Надо говорить с теми людьми, с кем он ездил в этом году. Может, он и у нас поедет в гонках на выносливость, кто его знает (улыбается).
— Вернёмся к SMP Racing. Как вы считаете, могли ли ваша карьера развиваться
— Хорошо, что она появилась сейчас (улыбается). Когда я начинал заниматься автоспортом, у нас только начали появляться пилоты, трассы. Безусловно, если бы такая программа зародилась раньше, то у большего количества гонщиков была бы возможность проявить себя за границей. У нас в России в то время не был развит автоспорт. Никто не знал, что такое GP2 или «Рено 3.5». Раньше были небольшие программы, но только на территории России.
«Выступление на Олимпиаде под нейтральным флагом — абсурд»
— Немного не про автоспорт. Что вы думаете по поводу того, что Россия может пропустить зимнюю Олимпиаду в Корее или выступить там под нейтральным флагом?
— Это абсурд и идиотизм! Я не знаю, почему Россию постоянно так ущемляют в правах. Ситуация с нейтральным флагом и гимном — полный бред, ещё этот чертов допинг! Хорошо, что у нас в автоспорте такого нет, мы в этом плане немного отстранены от этого скандала. Но я очень переживаю за наших спортсменов, которые всю жизнь тратят на подготовку, а потом им такое говорят.
— То есть вы согласны, что если ехать на Олимпиаду, то только под своим флагом?
— Вообще, спортсмену важно выступать. Но я даже не представляю, насколько это обидно — ехать и выступать под нейтральным флагом, не имея возможности видеть родной триколор.
Мне как-то предлагали выступать за Финляндию в Формуле-1.
Нужно было поменять гражданство, и тогда мне было бы гарантировано много лет в Формуле-1. Это на самом деле была более чем реальная возможность. Мы тогда отказались от этого, но я не знаю, как сейчас поступят другие. Честно говоря, это очень сложный политический вопрос.
— Когда именно вам предлагали выступать за Финляндию, если не секрет?
— Это было в конце 2009 года, незадолго до того, как я в итоге дебютировал в Формуле-1.
— Без ЧМ-2018, в отличие от Олимпиады, Россия точно не останется. А кто лучший футболист в Формуле-1?
— Лучший футболист? Я, конечно же (смеётся)! На самом деле многие ребята классно играют. В первую очередь вспоминаю Физикеллу и Шумахера. Феттель также любит гоняться за мячом. Алонсо? Точно! Алонсо хорошо играет, но Физикелла всё равно выделяется.
— Недавно вы стали главным редактором одного из
— Это интересный проект, к которому мы шли целый год, Честно говоря, в течение сезона я не хотел становиться главным редактором, так как было очень много дел, но в итоге всё решилось положительно. Конечно, я не буду отслеживать каждую статью, для этого есть люди в журнале. Мы будем проводить