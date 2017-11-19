Льюис Хэмилтон: Действия Феттеля в Баку были проявлением неуважения

— Я тогда подумал, что это проявление неуважения. Сказал ему, чтобы такого не повторялось, иначе у нас будут проблемы, — цитирует Motorsport Хэмилтона. — В подобной ситуации раньше я не оказывался. Не знаю, о чем он думал. Наверное, люди по-разному ведут себя под давлением. Понимал, что мне нужно делать. Я не хотел отвлекаться от своей работы и порождать бурю после этого инцидента. Поэтому и не стал реагировать, чтобы это не вызвало большого резонанса и не отвлекало меня. Опыт помогает справляться с такими вещами.