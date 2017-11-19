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11:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Льюис Хэмилтон: Действия Феттеля в Баку были проявлением неуважения

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон вспомнил об инциденте с Себастьяном Феттелем на «Феррари» во время «Гран-при Азербайджана» в нынешнем сезоне.

Источник: Reuters

Немец нарочно толкнул машину британца во время режима машины безопасности, посчитав, что тот сильно замедлился.

— Я тогда подумал, что это проявление неуважения. Сказал ему, чтобы такого не повторялось, иначе у нас будут проблемы, — цитирует Motorsport Хэмилтона. — В подобной ситуации раньше я не оказывался. Не знаю, о чем он думал. Наверное, люди по-разному ведут себя под давлением. Понимал, что мне нужно делать. Я не хотел отвлекаться от своей работы и порождать бурю после этого инцидента. Поэтому и не стал реагировать, чтобы это не вызвало большого резонанса и не отвлекало меня. Опыт помогает справляться с такими вещами.

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