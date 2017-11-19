Льюис Хэмилтон: Действия Феттеля в Баку были проявлением неуважения
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон вспомнил об инциденте с Себастьяном Феттелем на «Феррари» во время «Гран-при Азербайджана» в нынешнем сезоне.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон вспомнил об инциденте с Себастьяном Феттелем на «Феррари» во время «Гран-при Азербайджана» в нынешнем сезоне.
Немец нарочно толкнул машину британца во время режима машины безопасности, посчитав, что тот сильно замедлился.
— Я тогда подумал, что это проявление неуважения. Сказал ему, чтобы такого не повторялось, иначе у нас будут проблемы, — цитирует Motorsport Хэмилтона. — В подобной ситуации раньше я не оказывался. Не знаю, о чем он думал. Наверное, люди