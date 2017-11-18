Макс Ферстаппен: Постараемся завершить сезон на высокой ноте

Источник: AFP 2017

«Конечно, мы постараемся завершить сезон на высокой ноте. В прошлом году я провел неплохую гонку в Абу-Даби и финишировал четвертым, несмотря на разворот в первом повороте и износ шин в конце дистанции. Больше всего на трассе Яс-Марина мне нравится скоростная связка второго и третьего поворотов.

Также очень здорово проезжать под отелем, да и вообще мне нравится гоняться при искусственном освещении. Последний сектор очень техничный, так что там надо пилотировать предельно точно — думаю, эта часть трассы лучше всего подойдет нашей машине.

Мне, честно говоря, не хочется, чтобы сезон заканчивался. Я настроен на борьбу и просто хочу продолжать гоняться. С другой стороны, будет здорово провести время зимой с семьей и друзьями. Но уже в январе я вернусь к тренировкам и все начнется заново, — цитирует Ферстаппена Autosport.