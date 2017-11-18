Макс Ферстаппен: Постараемся завершить сезон на высокой ноте
Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от
Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от
«Конечно, мы постараемся завершить сезон на высокой ноте. В прошлом году я провел неплохую гонку в
Также очень здорово проезжать под отелем, да и вообще мне нравится гоняться при искусственном освещении. Последний сектор очень техничный, так что там надо пилотировать предельно точно — думаю, эта часть трассы лучше всего подойдет нашей машине.
Мне, честно говоря, не хочется, чтобы сезон заканчивался. Я настроен на борьбу и просто хочу продолжать гоняться. С другой стороны, будет здорово провести время зимой с семьей и друзьями. Но уже в январе я вернусь к тренировкам и все начнется заново, — цитирует Ферстаппена Autosport.