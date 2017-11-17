Хартли: Наверное, меня сейчас не особенно любят в России

Источник: AP 2017

Брендон Хартли в России воспринимается преимущественно как человек, который пришёл на место российского гонщика Даниила Квята в Формуле-1. Корреспондент «Чемпионата» вместе с коллегами поговорил с новозеландцем во время финального этапа гонок на выносливость в Бахрейне и постарался раскрыть нового гонщика «Торо Россо» с другой стороны.

«Работа с «Хондой» — большая возможность для «Торо Россо»

— Брендон, теперь вы официально пилот Формулы-1 на следующий сезон. Какие чувства испытываете?

— Очевидно, я очень рад этому (улыбается). Правда, я сейчас фокусируюсь на этапе в Бахрейне в гонках на выносливость. Говорю об этом постоянно, но меня всё равно постоянно спрашивают про Формулу-1 (смеётся). Конечно, я испытываю особенные чувства, даже не знаю, что ещё сказать по этому поводу.

— Как вы справляетесь с таким насыщенным графиком в нынешнем сезоне, когда вам приходится работать на нескольких фронтах?

— Наверное, напиток «Ред Булл» держит меня в тонусе (смеётся). На самом деле я пытаюсь концентрироваться на каждой гонке, спать как можно больше. Безусловно, иногда непросто менять одну гоночную серию на другую. Это разные машины, требующие различных настроек и стиля пилотажа. Но сейчас уже конец сезона, так что всё нормально.

— Какой момент сезона стал для вас более запоминающимся — дебют в Формуле-1 в Остине или победа в итоговом зачёте в гонках на выносливость?

— Я бы сказал, что оба эти момента в равной степени важны для меня. Пожалуй, я бы сравнил подписание полноценного контракт с «Торо Россо» и победу в WEC и поставил бы знак равенства между ними. Я доволен прогрессом, которого уже достиг в Формуле-1. В этой серии нет места для того, чтобы давать слабину, это серьёзный бизнес, и я к этому готовлюсь. Пусть я провёл всего несколько гонок в Формуле-1, но уже чувствую себя как дома в паддоке.

— Фернандо Алонсо постоянно жалуется на моторы «Хонда», на которые «Торо Россо» переходит в следующем году. Надо сказать, у него есть на это основания. Что вы думаете по этому поводу?

— Знаете, моторы на машинах «Торо Россо» в последних двух гонках также не проявляли признаков надёжности. При этом я уверен, что работа с «Хондой» — большая возможность как для меня, так и для всей команды. Считаю, что это очень позитивный момент. Знаю, что инженеры уже начали работу над подготовкой к следующему сезону.

«Тяжело комментировать решение команды по Квяту»

— Когда вы узнали о контракте с «Торо Россо»?

— Честно говоря, я знал о контракте с «Торо Россо» уже несколько недель. Так что для меня это не было большой новостью. Вы, ребята, узнали немного позже (смеётся). Для меня же это не стало сюрпризом. Конечно, я понимаю, что мне предстоит серьёзно прибавить в следующем сезоне, но сейчас я рад, что получил такую возможность.

— Подозреваю, вам задают немало вопросов про Даниила Квята в последнее время.

— Да, немало. Наверное, меня сейчас не особенно любят в России (смеётся). Если серьёзно, то мне тяжело это комментировать, потому что не я принимал это решение. В Формуле-1 не всегда принимаются лёгкие решения. Со своей стороны могу сказать, что я рад получить вторую возможность здесь. В первый раз всё получилось не так, как хотелось, но судьба даёт мне второй шанс. Очень сложный вопрос.

— Рассматриваете ли вы возможность совмещения гонок Формулы-1 с какими-то гонками на выносливость?

— Сомневаюсь, что я могу участвовать в двух сериях одновременно. Я ещё не знаю всех деталей своего контракта на следующий сезон. Знаю только, что поеду в Формуле-1 в составе «Торо Россо».

— В уик-энд вы покидаете серию на выносливость, а вместе с вами уходит и команда «Порше». Выходные получаются эмоциональными?

— Да, это грустно. Я провёл здесь отличное время. После того как не получилось с Формулой-1, многие не верили, что у меня получится в этой серии. Признаюсь, даже я сам был несколько удивлён, как все здорово получилось в итоге. Теперь мы уходим победителями. Тот факт, что всё подходит к концу, не может не вызывать переживаний. Сейчас я стараюсь не думать об этом и просто наслаждаюсь моментом. Когда наступит время прощаться, думаю, мы увидим немало эмоций. Я никогда не забуду наш победный подиум, когда к команде на пьедестале присоединился Марк Уэббер. Без победы в Ле-Мане не думаю, что Формула-1 вообще была бы реальностью.

«Получаю огромную поддержку от людей из Новой Зеландии»

— Как опыт управления машинами категории LMP1 помог вам при дебюте в Формуле-1?

— Вы знаете, многие, возможно, недооценивают эту связь. На мой взгляд, управление болидами LMP1 является одним из лучших способов подготовиться к Формуле-1, если вообще не лучшим. Это касается сложного механизма самого болида, количества сотрудников команды в серии. К тому же мы должны справляться с серьёзным прессингом из-за важности конечного результата. Начало карьеры в Формуле-1 получается не слишком простым, но без этой подготовки было бы намного сложнее.

— Машиной какой из этих двух серий вам нравится управлять больше?

— Мне нравятся обе! Понятно, что болиды Формулы-1 не могут не впечатлить. Я это почувствовал сразу же, когда сделал ускорение. Тряхануло меня будь здоров. Это же касается и торможения, которое, возможно, даже более впечатляет. Разные характеристики, но я люблю управлять любым спортивным автомобилем. Это особая привилегия.

— Кому вы позвонили в первую очередь, когда узнали о контракте с «Торо Россо»?

— Как вы уже знаете, узнал я об этом не вчера, так что уже и не помню (улыбается). В целом я получил огромную поддержку не только со стороны родных и близких, но и во всей Новой Зеландии. Думаю, что в какой-то момент мне сорвёт голову от популярности (смеётся). Если серьёзно, то я не успеваю читать всю прессу о себе, но солгу, если скажу, что меня обделяют вниманием сейчас. Всё случилось очень быстро, я до сих перевариваю информацию. Надеюсь, что через несколько недель всё успокоится и я смогу немного отдохнуть.

— Впервые за долгое время в Формуле-1 появляется гонщик из Новой Зеландии.

— Это круто! На самом деле в гоночном мире немало классных гонщиков из Новой Зеландии. У нас есть Скотт Диксон… Знаете, я даже не буду всех перечислять, потому что не хочу кого-то забыть и тем самым обидеть. Я рад, что являюсь одним из многих, а не единственным хорошим гонщиком страны.

«Ребята из “Порше” делают всё, чтобы я не зазнался»

— В гонках на выносливость и в Формуле-1 у напарников немного разные задачи. Насколько тяжело переключаться с одного формата на другой?

— В WEC вы действительно работаете вместе с напарниками и добиваетесь единого результата. В Формуле-1 ваш напарник — ваш главный соперник. Это совершенно не значит, что у нас с Пьером не может быть нормальных отношений. Напротив, мне кажется, что пока всё развивается неплохо. В «Торо Россо» мы тоже как одна семья.

— Вы являетесь редким примером гонщика, который после гонок прототипов переходит в Формулу-1.

— Редким, но не думаю, что первым. Приходят на ум Алан Макниш, Марк Уэббер. Михаэль Шумахер? Кстати, да, вы правы. Видите, примеров не так и мало, и большинство из них весьма удачные. Наверное, в последние 10 лет этого не случалось, но в прошлом это не было чем-то из ряда вон выходящим.

— Ребята из «Порше» наверняка подшучивают над вами после того, как вы попали в Формулу-1?

— Да уж (смеётся). Они делают всё, чтобы я не зазнавался. У нас прекрасная атмосфера, так что внутри команды есть только позитив. Уверен, что они искренне рады, что у меня появился шанс в «Торо Россо».