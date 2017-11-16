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19:24 (мск), источник: Чемпионат.com

«Торо Россо» подтвердил контракты Гасли и Хартли на сезон-2018

Команда Формулы-1 «Торо Россо» официально подтвердила, что в сезоне-2018 её боевыми гонщиками останутся француз Пьер Гасли и новозеландец Брендон Хартли.

Источник: РИА "Новости"

Гасли дебютировал в составе «Торо Россо» на Гран-при Малайзии, а Хартли — на Гран-при США. Оба пока не набрали ни одного очка.

«Мы очень рады, что Пьер и Брендон так рано подтверждены “Ред Булл” в качестве наших гонщиков на 2018 год. По ходу заключительной части года они показали, что готовы к Формуле-1, быстро привыкнув к машине, показав хорошие выступления и всегда демонстрируя готовность к испытаниям. Мы были впечатлены тем, как быстро они учатся.

Как мы знаем, не все могут так быстро адаптироваться к Формуле-1! Поэтому мы с нетерпением ждём первого полного года с ними. Надеюсь, мы обеспечим их хорошей техникой, что, в сочетаний со стабильностью в плане гонщиков, обеспечит их наилучшей ситуацией для выступлений. Я уверен, что они продолжат упорно работать и сражаться за сильные результаты вместе с командой», — отметил глава «Торо Россо» Франц Тост.

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