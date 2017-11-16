«Торо Россо» подтвердил контракты Гасли и Хартли на сезон-2018

Гасли дебютировал в составе «Торо Россо» на Гран-при Малайзии, а Хартли — на Гран-при США. Оба пока не набрали ни одного очка.



«Мы очень рады, что Пьер и Брендон так рано подтверждены “Ред Булл” в качестве наших гонщиков на 2018 год. По ходу заключительной части года они показали, что готовы к Формуле-1, быстро привыкнув к машине, показав хорошие выступления и всегда демонстрируя готовность к испытаниям. Мы были впечатлены тем, как быстро они учатся.



Как мы знаем, не все могут так быстро адаптироваться к Формуле-1! Поэтому мы с нетерпением ждём первого полного года с ними. Надеюсь, мы обеспечим их хорошей техникой, что, в сочетаний со стабильностью в плане гонщиков, обеспечит их наилучшей ситуацией для выступлений. Я уверен, что они продолжат упорно работать и сражаться за сильные результаты вместе с командой», — отметил глава «Торо Россо» Франц Тост.