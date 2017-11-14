Хит-парад Бразилии: Масса блеснул скоростью, Алонсо — языком

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В ЛНР согласились с требованием Украины переименовать республику
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Наоми Кэмпбелл в календаре Pirelli сейчас и 30 лет назад (фото)
Туристка из Европы погибла из-за желания сделать красивое фото
Состоятельные россияне начали переводить деньги из банков в УК
Текущие события
Футбол. Сборные
14:00
Южная Корея
Сербия
Хоккей. КХЛ
2-й период
Адмирал0
СКА1
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
ХК Динамо
Футбол. Сборные
14:35
Китай
Колумбия
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Металлург Мг
Футбол. Сборные
19:30
Катар
Исландия
Футбол. Сборные
19:30
Аргентина
Нигерия
Футбол. Сборные
20:00
Словакия
Норвегия
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Лада
Футбол. Сборные
21:45
Россия
Испания
Футбол. Сборные
22:00
Румыния
Нидерланды
Футбол. Сборные
22:15
Венгрия
Коста-Рика
Футбол. Сборные
22:30
Алжир
ЦАР
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз7
Сент-Луис Блюз4
Футбол. Сборные
22:45
Бельгия
Япония
Футбол. Сборные
22:45
Германия
Франция
Футбол. Сборные
22:45
Австрия
Уругвай
Футбол. Сборные
22:45
Уэльс
Панама
Футбол. Сборные
23:00
Англия
Бразилия
Футбол. Сборные
23:45
Португалия
США
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз5
Даллас Старз1
Все события
Правительство хочет выплатить пенсионерам дополнительные 5000 руб
СМИ: Жванецкий растроган прощанием с Задорновым
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
«Даллас» проиграл «Каролине», Радулов забил 6-ю шайбу в сезоне
Штамповать камбэки невозможно. Канада сравняла счет в Суперсерии
Французские туристы угнали гондолу в Венеции
Алиса Аршавина готова простить мужа и принять его обратно
Почему грипп непобедим
Покончил с собой телеведущий Борис Ноткин
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
16Карасев после дерби увидел победу баскетболистов ЦСКА
14Сборная России: они сыграют против Месси
13:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Хит-парад Бразилии: Масса блеснул скоростью, Алонсо — языком

А Хэмилтон — машиной.

Источник: РИА "Новости"

Бывает ли такое, что первая четвёрка пилотов финиширует в пределах 10 секунд, а гонка всё равно получается предельно скучной? Бывает. После прошлогоднего водного карнавала этап в Бразилии получился на редкость бессобытийным. Не спасла даже авария на первом круге и старт чемпиона мира с последнего места. Ни в одной из наших номинаций не нашлось полноценного победителя. За неимением лучших призы получают хорошие.

Гонщик дня: Льюис Хэмилтон

При довольно высокой плотности гонки и напряжённости борьбы героев в Бразилии было мало. Даниэль Риккардо прорвался с 14-го места на 6-е, чему не помешал даже контакт и разворот на первом круге. Фелипе Масса подобающим образом простился с «Интерлагосом», всю гонку ведя борьбу с Фернандо Алонсо и удержав-таки испанца позади.

Но ярче всех отметился Льюис Хэмилтон. Понятно, что «Мерседес» в Бразилии был на голову выше всех и Льюис не обгонял, но объезжал соперников. Однако для такого прорыва — с 20-го места на 4-е — требовалась невероятная концентрация и целеустремлённость. Хэмилтон остановился в секунде от подиума и провёл гонку по-чемпионски. Чего ещё требовать от победителя сезона?

Лучший обгон: Фелипе Масса прошёл Фернандо Алонсо

Особо красивой борьбы и обгонов в Бразилии не было. Обгоняли здесь в основном откатившиеся назад лидеры, а лучшей тактикой для атакующего манёвра было подобраться поближе и использовать слипстрим и DRS на прямой. В такой ситуации в качестве лучшего обгона мы выбрали самый важный.

Масса атаковал Алонсо сразу после ухода машины безопасности и рестарта. На прямой бразилец выскочил из воздушного мешка позади «Макларена», а дальше всё сделал мерседесовский мотор. Обогнать Алонсо, пожалуй, главная задача Массы во всей его карьере в Формуле-1. И в последней гонке на родине Фелипе её выполнил.

Лучшая тактика: никто

В очередной раз пилоты обошлись без тактического блеска. На «Интерлагос» привезли слишком жёсткие шины, чтобы кто-то умышленно пошёл на два пит-стопа и продемонстрировал тактическую хитрость. Нужно было просто сменить «суперсофт» на «софт» или наоборот. Может, в следующем году в Бразилию привезут «ультрасофт»? Странно, что этого не сделали сейчас.

Сюрприз этапа: Фелипе Масса

После прошлогоднего провала на «Интерлагосе» и неудачных выступлений по ходу сезона (даже Лэнс Стролл был впереди!) от Фелипе Массы не ждали многого на новом прощальном этапе. Однако бразилец провёл его прекрасно.

Пока Стролл отдыхал после вылета в первом сегменте квалификации, Масса пробрался в третий. Ветеран хорошо сработал на старте и вёл лучшую борьбу этой гонки — с Фернандо Алонсо. Причём вёл её едва ли не от старта до финиша.

Седьмое место стало лучшим результатом Массы с Бахрейна и позволило ему вернуться в первую десятку в чемпионате. Наверное, он не так мечтал завершить карьеру. Но ждать большего в нынешней ситуации не приходится.

Провал этапа: «Форс Индия»

Индийцы давно гарантировали себе четвёртое место в Кубке конструкторов, и многого от них в Бразилии не требовалось. Получилось, однако, ещё меньше. На «Интерлагосе» команда Виджая Малльи показала второй худший результат в сезоне. Хуже было только на суматошном Гран-при Монако.

Конечно, на неудаче «Форс Индия» сказался вылет Эстебана Окона, вынесенного с трассы Роменом Грожаном. Но и Чеко Перес в воскресенье откровенно не блеснул. С девятым местом он пропустил вперёд и «Уильямс», и «Макларен». Если вспомнить, что вылетевший Окон и в третий сегмент квалификации не прошёл, картина получается для команды провальной.

Лучшая цитата: Фернандо Алонсо

После гонки Алонсо жаловался на невероятную слабость мотора. Шутка ли, «Макларен» проигрывал соперником 15 км/ч в максимальной скорости. А как мы знаем, Фернандо не стесняется в выражениях в адрес «Хонды».

«Честно говоря, я не могу дождаться завершения сотрудничества с «Хондой». Остаётся только Абу-Даби, и, надеюсь, это будет последний раз, когда мы будем вынуждены проводить гонку в таких условиях. Удивительно, что на протяжении последних трёх лет мы испытываем один и тот же дефицит мощности.

Удивительно и то, что мы завершили гонку так высоко и угрожали позиции Массы, который использовал двигатель «Мерседеса».

 Самые красивые болельщицы на матче сборных России и Аргентины. Фото
«Отец заставлял снимать майку и называл шлюхой». Откровения Елены Докич
WADA рассмотрит вопрос восстановления статуса РУСАДА
Убожественная комедия. Почему провал Италии — это логично
«Даллас» проиграл «Каролине», Радулов забил 6-ю шайбу в сезоне
Штамповать камбэки невозможно. Канада сравняла счет в Суперсерии
Надаль снялся с итогового турнира ATP из-за травмы колена
НХЛ назвала две тройки звезд недели, отметив в каждой россиян
«Сент-Луис» проиграл «Калгари», Тарасенко оформил дубль
Новости
Авто
ГИБДД заставляет наклеивать знак «Ш»: реакция соцсетей Если на машине шипованные покрышки, то вы обязаны наклеить знак «Ш» (иначе штраф 500 рублей). И данное требование вызвало неоднозначную реакцию
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Малахов не принял у Эрнста награду за «Пусть говорят» Программа ранее получила премию ТЭФИ как лучшее развлекательное ток-шоу прайм-тайма
Недвижимость
Прыжки с парашютом и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Леди
5 фраз мужчины, по которым можно понять, что он тебя не любит Женщины чувствуют неискренность, даже если не могут объяснить причину. Психолог Надежда Кузьмина помогает прояснить этот вопрос
Дети
73-летний Майкл Дуглас впервые станет дедушкой У старшего сына актера скоро родится дочка.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь