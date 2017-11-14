Хит-парад Бразилии: Масса блеснул скоростью, Алонсо — языком

Источник: РИА "Новости"

Бывает ли такое, что первая четвёрка пилотов финиширует в пределах 10 секунд, а гонка всё равно получается предельно скучной? Бывает. После прошлогоднего водного карнавала этап в Бразилии получился на редкость бессобытийным. Не спасла даже авария на первом круге и старт чемпиона мира с последнего места. Ни в одной из наших номинаций не нашлось полноценного победителя. За неимением лучших призы получают хорошие.

Гонщик дня: Льюис Хэмилтон

При довольно высокой плотности гонки и напряжённости борьбы героев в Бразилии было мало. Даниэль Риккардо прорвался с 14-го места на 6-е, чему не помешал даже контакт и разворот на первом круге. Фелипе Масса подобающим образом простился с «Интерлагосом», всю гонку ведя борьбу с Фернандо Алонсо и удержав-таки испанца позади.

Но ярче всех отметился Льюис Хэмилтон. Понятно, что «Мерседес» в Бразилии был на голову выше всех и Льюис не обгонял, но объезжал соперников. Однако для такого прорыва — с 20-го места на 4-е — требовалась невероятная концентрация и целеустремлённость. Хэмилтон остановился в секунде от подиума и провёл гонку по-чемпионски. Чего ещё требовать от победителя сезона?

Лучший обгон: Фелипе Масса прошёл Фернандо Алонсо

Особо красивой борьбы и обгонов в Бразилии не было. Обгоняли здесь в основном откатившиеся назад лидеры, а лучшей тактикой для атакующего манёвра было подобраться поближе и использовать слипстрим и DRS на прямой. В такой ситуации в качестве лучшего обгона мы выбрали самый важный.

Масса атаковал Алонсо сразу после ухода машины безопасности и рестарта. На прямой бразилец выскочил из воздушного мешка позади «Макларена», а дальше всё сделал мерседесовский мотор. Обогнать Алонсо, пожалуй, главная задача Массы во всей его карьере в Формуле-1. И в последней гонке на родине Фелипе её выполнил.

Лучшая тактика: никто

В очередной раз пилоты обошлись без тактического блеска. На «Интерлагос» привезли слишком жёсткие шины, чтобы кто-то умышленно пошёл на два пит-стопа и продемонстрировал тактическую хитрость. Нужно было просто сменить «суперсофт» на «софт» или наоборот. Может, в следующем году в Бразилию привезут «ультрасофт»? Странно, что этого не сделали сейчас.

Сюрприз этапа: Фелипе Масса

После прошлогоднего провала на «Интерлагосе» и неудачных выступлений по ходу сезона (даже Лэнс Стролл был впереди!) от Фелипе Массы не ждали многого на новом прощальном этапе. Однако бразилец провёл его прекрасно.

Пока Стролл отдыхал после вылета в первом сегменте квалификации, Масса пробрался в третий. Ветеран хорошо сработал на старте и вёл лучшую борьбу этой гонки — с Фернандо Алонсо. Причём вёл её едва ли не от старта до финиша.

Седьмое место стало лучшим результатом Массы с Бахрейна и позволило ему вернуться в первую десятку в чемпионате. Наверное, он не так мечтал завершить карьеру. Но ждать большего в нынешней ситуации не приходится.

Провал этапа: «Форс Индия»

Индийцы давно гарантировали себе четвёртое место в Кубке конструкторов, и многого от них в Бразилии не требовалось. Получилось, однако, ещё меньше. На «Интерлагосе» команда Виджая Малльи показала второй худший результат в сезоне. Хуже было только на суматошном Гран-при Монако.

Конечно, на неудаче «Форс Индия» сказался вылет Эстебана Окона, вынесенного с трассы Роменом Грожаном. Но и Чеко Перес в воскресенье откровенно не блеснул. С девятым местом он пропустил вперёд и «Уильямс», и «Макларен». Если вспомнить, что вылетевший Окон и в третий сегмент квалификации не прошёл, картина получается для команды провальной.

Лучшая цитата: Фернандо Алонсо

После гонки Алонсо жаловался на невероятную слабость мотора. Шутка ли, «Макларен» проигрывал соперником 15 км/ч в максимальной скорости. А как мы знаем, Фернандо не стесняется в выражениях в адрес «Хонды».

«Честно говоря, я не могу дождаться завершения сотрудничества с «Хондой». Остаётся только Абу-Даби, и, надеюсь, это будет последний раз, когда мы будем вынуждены проводить гонку в таких условиях. Удивительно, что на протяжении последних трёх лет мы испытываем один и тот же дефицит мощности.