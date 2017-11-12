Валттери Боттас: Мы проиграли гонку на старте

Источник: РИА "Новости"

«Честно говоря, я не хотел оказаться между пилотами «Феррари». Когда ты стартуешь с поул-позиции, то рассчитываешь только на победу.

Мне очень жаль, что мы проиграли гонку на старте. После этого я старался оказать давление на Себастьяна, но на большее я не мог рассчитывать.

Феттель выиграл Гран-при Бразилии, Хэмилтон — четвертый.

Льюис Хэмилтон сделал отличный камбэк. Он набрал хорошие очки для команды. Теперь мы отправляемся в Абу-Даби, — цитирует Боттаса Autosport.