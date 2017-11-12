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Валттери Боттас: Мы проиграли гонку на старте
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился впечатлениями после
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился впечатлениями после
«Честно говоря, я не хотел оказаться между пилотами «Феррари». Когда ты стартуешь с
Мне очень жаль, что мы проиграли гонку на старте. После этого я старался оказать давление на Себастьяна, но на большее я не мог рассчитывать.
Феттель выиграл
Льюис Хэмилтон сделал отличный камбэк. Он набрал хорошие очки для команды. Теперь мы отправляемся в Абу-Даби, — цитирует Боттаса Autosport.
Напомним, что выиграл гонку пилот «Феррари» Себастьян Феттель.