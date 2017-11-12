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23:26 (мск), источник: Советский спорт

Валттери Боттас: Мы проиграли гонку на старте

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился впечатлениями после Гран-при Бразилии, где он занял второе место.

Источник: РИА "Новости"

«Честно говоря, я не хотел оказаться между пилотами «Феррари». Когда ты стартуешь с поул-позиции, то рассчитываешь только на победу.

Мне очень жаль, что мы проиграли гонку на старте. После этого я старался оказать давление на Себастьяна, но на большее я не мог рассчитывать.

Феттель выиграл Гран-при Бразилии, Хэмилтон — четвертый.

Льюис Хэмилтон сделал отличный камбэк. Он набрал хорошие очки для команды. Теперь мы отправляемся в Абу-Даби, — цитирует Боттаса Autosport.

Напомним, что выиграл гонку пилот «Феррари» Себастьян Феттель.

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