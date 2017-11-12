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22:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Феттель побеждал, Хэмилтон обгонял

Предпоследняя гонка сезона закончилась победой «Феррари» и рекордом «Ред Булла».

Источник: AFP 2017

Себастьян Феттель из «Феррари» стал победителем «Гран-при Бразилии» — предпоследнего этапа чемпионата мира в «Формуле-1». Для этого ему пришлось совершить всего один обгон на старте. А стартовавший из боксов Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» отстал от победителя всего на пять секунд, но даже на подиум не попал. Вот такой получилась гонка в Интерлагосе, которая со спортивной точки зрения ничего не решала.

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ПЕРВАЯ ПОСЛЕ ВЕНГРИИ

Феттель стартовал вторым, но уже в первом повороте вышел в лидеры. Он обогнал завоевавшего поул Валттери Боттаса из «Мерседеса», у которого была прекрасная возможность побороться за победу и второе место в чемпионате. Но финн чуть замешкался на старте, чем немец немедленно и воспользовался.

Этот обгон и решил судьбу первого места в бразильской гонке. Феттелю не удалось отъехать на десяток или более секунд, но этого и не понадобилось. Лидер «Феррари» уверенно контролировал ситуацию и первым увидел клетчатый флаг, одержав 47-ю победу в карьере и пятую в сезоне.

Но до этого в чемпионате Себастьян побеждал 30 июля в Венгрии. За семь прошедших от одной до другой победы гонок Феттель лишился всех шансов на чемпионский титул, хотя в середине сезона казалось, что «Феррари» очень близка к «Мерседесу». Судьба второго места в чемпионате теперь тоже решена, поскольку финишировавший в Интерлагосе вторым Боттас отстает теперь на 22 очка.

Льюис ХЭМИЛТОН (на заднем плане) и Кими РАЙККОНЕН | Источник: AFP 2017

СЕДЬМАЯ В КАРЬЕРЕ

Для Хэмилтона «Гран-при Бразилии» сложился неоднозначно. Он был очень быстр в свободных тренировках, но едва началась квалификация — разбил «Мерседес» почти в хлам. В команде даже решили, что целесообразнее стартовать из боксов, но нарушить режим закрытого парка и поставить новый двигатель.

Льюис, две недели назад завоевавший чемпионский титул, стартовал на софте и уже после первой трети дистанции вышел на шестое место. Отчасти ему помог пейс-кар, который появился на трассе после столкновений Эстебана Окона («Форс Индия») с Романом Грожаном («Хаас») и Стоффеля Вандорна («Макларен») с Дэном Риккьярдо («Ред Булл») и Кевином Магнуссеном («Хаас»). Закончились эти столкновения сходом Окона (первым в карьере!), Вандорна и Магнуссена.

Впрочем, и без машины безопасности Хэмилтон прорвался бы вперед довольно быстро. Его скорость была максимальной в пелотоне, а когда на последнюю треть дистанции ему поставили суперсофт, еще выросла. Того же Макса Ферстаппена он прошел очень легко. Чемпион мира догнал Кими Райкконена, но опередить ветерана из «Феррари» так и не смог. Да и реальных попыток атаки было всего две, и в обеих Хэмилтон блокировал колеса и тратил резину.

Он финишировал четвертым и в седьмой раз в карьере заехал в очки, когда стартовал с 20-го и ниже места. У Хэмилтона были три гонки, когда он вообще до подиума добирался, но не в этом раз. Райкконен все сделал безупречно и стал третьим. А Льюис стал пилотом дня по мнению болельщиков. Кстати, Риккьярдо, который откатился после своего разворота в конец пелотона уже на первом круге, тоже много обгонял и занял шестое место.

Фелипе МАССА | Источник: Reuters

ПОСЛЕДНЯЯ ДОМА

Ферстаппен финишировал пятым, но при этом побил державшийся с 2004-го рекорд трассы, установленный колумбийцем Хуаном-Пабло Монтойей. Молодой голландец сделал это на последних кругах, перед этим убедив боксы «Ред Булл» в необходимости пит-стопа. Его пятому месту в любом случае ничего не угрожало, и на свежем софте (!) Ферстаппен выдал суперкруг.

«Гран-при Бразилии» стал последней домашней гонкой в карьере Фелипе Массы в «Формулы-1». И провел он эту гонку здорово. На максимуме тех возможностей, которые можно было выжать из «Уильямса». Масса стал седьмым под жестким прессингом со стороны лидера «Макларена» Фернандо Алонсо и Серхио Переса из «Форс Индии».

В прошлом году Масса из-за аварии рано завершил домашний этап и эмоционально попрощался с болельщиками и вообще с «Формулой-1». Но неожиданно по стечению обстоятельств остался и провел еще один сезон. И на сей раз прощание получилось пусть не таким эмоциональным, но очень крутым с точки зрения результата.

На последнее место в очковой зоне заехал Нико Хюлькенберг из «Рено». Так что серьезного перелома в борьбе за шестое место в Кубке конструкторов с «Торо Россо» не случилось — вместо пяти очков отставания стало четыре. Пьер Гасли и Брендон Хартли очков не набрали. Француз финишировал 12-м, а новозеландец вынужден был завершить борьбу досрочно из-за технических проблем.

Но ситуация между концерном «Рено-Ниссан» и итальянской командой в Бразилии раскалилась под стать асфальту на трассе. «Торо Россо» чуть ли не открытым текстом упрекнула «Рено» в поставке бракованных двигателей, чтобы обеспечить заводской команде преимущество. В «Рено» уже были готовы разорвать контракт и оставить «Торо Россо» без моторов на последнюю гонку сезона в Абу-Даби, но Хельмуту Марко из «Ред Булла» удалось сгладить ситуацию. Впрочем, пока она не разрешилась, и не исключено, что после «Гран-при Бразилии» случится взрыв. До «Гран-при Абу-Даби» и финиша сезона осталось всего две недели.

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