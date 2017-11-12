Феттель побеждал, Хэмилтон обгонял

Источник: AFP 2017

Себастьян Феттель из «Феррари» стал победителем «Гран-при Бразилии» — предпоследнего этапа чемпионата мира в «Формуле-1». Для этого ему пришлось совершить всего один обгон на старте. А стартовавший из боксов Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» отстал от победителя всего на пять секунд, но даже на подиум не попал. Вот такой получилась гонка в Интерлагосе, которая со спортивной точки зрения ничего не решала.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:49.907407407407405% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BbZ4C-AlQA4/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank"> . #BrazilGP #F1 #Formula1 #Vettel #Ferrari @scuderiaferrari</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by FORMULA 1® (@f1) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-12T17:54:38+00:00">Nov 12, 2017 at 9:54am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

ПЕРВАЯ ПОСЛЕ ВЕНГРИИ

Феттель стартовал вторым, но уже в первом повороте вышел в лидеры. Он обогнал завоевавшего поул Валттери Боттаса из «Мерседеса», у которого была прекрасная возможность побороться за победу и второе место в чемпионате. Но финн чуть замешкался на старте, чем немец немедленно и воспользовался.

Этот обгон и решил судьбу первого места в бразильской гонке. Феттелю не удалось отъехать на десяток или более секунд, но этого и не понадобилось. Лидер «Феррари» уверенно контролировал ситуацию и первым увидел клетчатый флаг, одержав 47-ю победу в карьере и пятую в сезоне.

Но до этого в чемпионате Себастьян побеждал 30 июля в Венгрии. За семь прошедших от одной до другой победы гонок Феттель лишился всех шансов на чемпионский титул, хотя в середине сезона казалось, что «Феррари» очень близка к «Мерседесу». Судьба второго места в чемпионате теперь тоже решена, поскольку финишировавший в Интерлагосе вторым Боттас отстает теперь на 22 очка.

Льюис ХЭМИЛТОН (на заднем плане) и Кими РАЙККОНЕН | Источник: AFP 2017

СЕДЬМАЯ В КАРЬЕРЕ

Для Хэмилтона «Гран-при Бразилии» сложился неоднозначно. Он был очень быстр в свободных тренировках, но едва началась квалификация — разбил «Мерседес» почти в хлам. В команде даже решили, что целесообразнее стартовать из боксов, но нарушить режим закрытого парка и поставить новый двигатель.

Льюис, две недели назад завоевавший чемпионский титул, стартовал на софте и уже после первой трети дистанции вышел на шестое место. Отчасти ему помог пейс-кар, который появился на трассе после столкновений Эстебана Окона («Форс Индия») с Романом Грожаном («Хаас») и Стоффеля Вандорна («Макларен») с Дэном Риккьярдо («Ред Булл») и Кевином Магнуссеном («Хаас»). Закончились эти столкновения сходом Окона (первым в карьере!), Вандорна и Магнуссена.

LAP 62/71: Hamilton up into P4 after passing Verstappen



Gap to Raikkonen in P3 = under four seconds #BrazilGP ?? #F1 pic.twitter.com/hmAkDMlnWz — Formula 1 (@F1) 12 ноября 2017 г.

Впрочем, и без машины безопасности Хэмилтон прорвался бы вперед довольно быстро. Его скорость была максимальной в пелотоне, а когда на последнюю треть дистанции ему поставили суперсофт, еще выросла. Того же Макса Ферстаппена он прошел очень легко. Чемпион мира догнал Кими Райкконена, но опередить ветерана из «Феррари» так и не смог. Да и реальных попыток атаки было всего две, и в обеих Хэмилтон блокировал колеса и тратил резину.

Он финишировал четвертым и в седьмой раз в карьере заехал в очки, когда стартовал с 20-го и ниже места. У Хэмилтона были три гонки, когда он вообще до подиума добирался, но не в этом раз. Райкконен все сделал безупречно и стал третьим. А Льюис стал пилотом дня по мнению болельщиков. Кстати, Риккьярдо, который откатился после своего разворота в конец пелотона уже на первом круге, тоже много обгонял и занял шестое место.

Фелипе МАССА | Источник: Reuters

ПОСЛЕДНЯЯ ДОМА

Ферстаппен финишировал пятым, но при этом побил державшийся с 2004-го рекорд трассы, установленный колумбийцем Хуаном-Пабло Монтойей. Молодой голландец сделал это на последних кругах, перед этим убедив боксы «Ред Булл» в необходимости пит-стопа. Его пятому месту в любом случае ничего не угрожало, и на свежем софте (!) Ферстаппен выдал суперкруг.

«Гран-при Бразилии» стал последней домашней гонкой в карьере Фелипе Массы в «Формулы-1». И провел он эту гонку здорово. На максимуме тех возможностей, которые можно было выжать из «Уильямса». Масса стал седьмым под жестким прессингом со стороны лидера «Макларена» Фернандо Алонсо и Серхио Переса из «Форс Индии».

В прошлом году Масса из-за аварии рано завершил домашний этап и эмоционально попрощался с болельщиками и вообще с «Формулой-1». Но неожиданно по стечению обстоятельств остался и провел еще один сезон. И на сей раз прощание получилось пусть не таким эмоциональным, но очень крутым с точки зрения результата.

На последнее место в очковой зоне заехал Нико Хюлькенберг из «Рено». Так что серьезного перелома в борьбе за шестое место в Кубке конструкторов с «Торо Россо» не случилось — вместо пяти очков отставания стало четыре. Пьер Гасли и Брендон Хартли очков не набрали. Француз финишировал 12-м, а новозеландец вынужден был завершить борьбу досрочно из-за технических проблем.