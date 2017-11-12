Феттель побеждал, Хэмилтон обгонял
Предпоследняя гонка сезона закончилась победой «Феррари» и рекордом «Ред Булла».
Предпоследняя гонка сезона закончилась победой «Феррари» и рекордом «Ред Булла».
Себастьян Феттель из «Феррари» стал победителем «Гран-при Бразилии» — предпоследнего этапа чемпионата мира в «Формуле-1». Для этого ему пришлось совершить всего один обгон на старте. А стартовавший из боксов Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» отстал от победителя всего на пять секунд, но даже на подиум не попал. Вот такой получилась гонка в Интерлагосе, которая со спортивной точки зрения ничего не решала.
ПЕРВАЯ ПОСЛЕ ВЕНГРИИ
Феттель стартовал вторым, но уже в первом повороте вышел в лидеры. Он обогнал завоевавшего поул Валттери Боттаса из «Мерседеса», у которого была прекрасная возможность побороться за победу и второе место в чемпионате. Но финн чуть замешкался на старте, чем немец немедленно и воспользовался.
Этот обгон и решил судьбу первого места в бразильской гонке. Феттелю не удалось отъехать на десяток или более секунд, но этого и не понадобилось. Лидер «Феррари» уверенно контролировал ситуацию и первым увидел клетчатый флаг, одержав 47-ю победу в карьере и пятую в сезоне.
Но до этого в чемпионате Себастьян побеждал 30 июля в Венгрии. За семь прошедших от одной до другой победы гонок Феттель лишился всех шансов на чемпионский титул, хотя в середине сезона казалось, что «Феррари» очень близка к «Мерседесу». Судьба второго места в чемпионате теперь тоже решена, поскольку финишировавший в Интерлагосе вторым Боттас отстает теперь на 22 очка.
СЕДЬМАЯ В КАРЬЕРЕ
Для Хэмилтона «Гран-при Бразилии» сложился неоднозначно. Он был очень быстр в свободных тренировках, но едва началась квалификация — разбил «Мерседес» почти в хлам. В команде даже решили, что целесообразнее стартовать из боксов, но нарушить режим закрытого парка и поставить новый двигатель.
Льюис, две недели назад завоевавший чемпионский титул, стартовал на софте и уже после первой трети дистанции вышел на шестое место. Отчасти ему помог
Впрочем, и без машины безопасности Хэмилтон прорвался бы вперед довольно быстро. Его скорость была максимальной в пелотоне, а когда на последнюю треть дистанции ему поставили суперсофт, еще выросла. Того же Макса Ферстаппена он прошел очень легко. Чемпион мира догнал Кими Райкконена, но опередить ветерана из «Феррари» так и не смог. Да и реальных попыток атаки было всего две, и в обеих Хэмилтон блокировал колеса и тратил резину.
Он финишировал четвертым и в седьмой раз в карьере заехал в очки, когда стартовал с 20-го и ниже места. У Хэмилтона были три гонки, когда он вообще до подиума добирался, но не в этом раз. Райкконен все сделал безупречно и стал третьим. А Льюис стал пилотом дня по мнению болельщиков. Кстати, Риккьярдо, который откатился после своего разворота в конец пелотона уже на первом круге, тоже много обгонял и занял шестое место.
ПОСЛЕДНЯЯ ДОМА
Ферстаппен финишировал пятым, но при этом побил державшийся с 2004-го рекорд трассы, установленный колумбийцем
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