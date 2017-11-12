Масса: Эмоционально для меня этот Гран-при сродни всем моим победам

«Тяжело описать чувства, которые я испытываю сегодня. Я потрясающе стартовал. Затем мне удалось обогнать несколько болидов после автомобиля безопасности, опередив Фернандо Алонсо, что было очень важно для меня, потому что я знал, что его темп будет лучше моего.



Мне удалось сдержать его. Когда я финишировал, это был такой эмоциональный момент. Это была очень сложная гонка для меня. Для меня это было сродни всем победам, которые я одержал. Я отлично проводил гонку от начала и до конца, хорошо управлял работой шин и всем остальным в машине.



Сегодняшнее выступление для меня как победа. Удивительно было ощутить эмоции болельщиков после такой потрясающей гонки. Я знаю, что в прошлом году получил так много любви и эмоций от зрителей, но я тогда закончил гонку не так, как хотелось. Сегодня я её закончил, так, как хотел. Вот почему я провёл ещё один год (в Ф-1). Это будет гонка, которую я никогда не забуду.



Конечно, я буду скучать по всем вам, ребята. Мы были вместе на протяжении 16 лет. Спасибо», — цитирует Массу Sky Sports.