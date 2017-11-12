Хэмилтон: Я хотел побороться за третье место, но мне не хватило ресурса шин

«Это было весело. Это было похоже на мои деньки в картинге, когда я всегда стартовал в хвосте. Я испортил вчерашний день и сам поставил себя в худшее из возможных положений. Я был достаточно быстр, чтобы выиграть гонку, стартуй я с поула. Но всё было не так, поэтому пришлось работать упорнее.



Когда я проснулся сегодня днём, то моей целью было искупить свою вчерашнюю ошибку и позволить команде гордиться собой. Я пытался побороться за третье место, но в конце концов у меня просто закончился ресурс шин.



Тем не менее мне понравилась гонка, и я наслаждался борьбой. Вчерашний день остался позади, сегодняшний прошёл хорошо. Я должен быть доволен, что прорвался на четвёртое место. Спасибо всем болельщикам, которые проголосовали за меня, выбирая гонщика дня. Надеюсь, вам понравилось шоу, уверяю, что я выложился полностью и выжал всё из машины», — цитирует Хэмилтона Sky Sports.