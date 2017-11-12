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22:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Хэмилтон: Я хотел побороться за третье место, но мне не хватило ресурса шин

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Бразилии, по ходу которой ему удалось прорваться на четвёртое место после старта с пит-лейн.

Источник: AP 2017

«Это было весело. Это было похоже на мои деньки в картинге, когда я всегда стартовал в хвосте. Я испортил вчерашний день и сам поставил себя в худшее из возможных положений. Я был достаточно быстр, чтобы выиграть гонку, стартуй я с поула. Но всё было не так, поэтому пришлось работать упорнее.

Когда я проснулся сегодня днём, то моей целью было искупить свою вчерашнюю ошибку и позволить команде гордиться собой. Я пытался побороться за третье место, но в конце концов у меня просто закончился ресурс шин.

Тем не менее мне понравилась гонка, и я наслаждался борьбой. Вчерашний день остался позади, сегодняшний прошёл хорошо. Я должен быть доволен, что прорвался на четвёртое место. Спасибо всем болельщикам, которые проголосовали за меня, выбирая гонщика дня. Надеюсь, вам понравилось шоу, уверяю, что я выложился полностью и выжал всё из машины», — цитирует Хэмилтона Sky Sports.

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