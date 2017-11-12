Феттель увеличил отрыв от Боттаса в зачете пилотов «Формулы-1» после ГП Бразилии
МОСКВА, 12 ноя —
МОСКВА, 12 ноя —
Феттель в воскресенье стал победителем
Британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», досрочно выигравший чемпионат, после столкновения с отбойником не смог завершить субботнюю квалификацию, а в воскресной гонке стартовал с
Также в первую десятку личного зачета пилотов входят: 4. Дэниел Риккьярдо (Австралия, «Ред Булл) — 200 очков; 5. Кими Райкконен (Финляндия, «Феррари») — 193; 6. Макс Ферстаппен — 158; 7. Серхио Перес (Мексика, «Форс Индия») — 94; 8. Эстебан Окон (Франция, «Форс Индия») — 83; 9. Карлос
В Кубке конструкторов первое место занимает «Мерседес», который досрочно одержал победу в командном зачете по итогам
Заключительный этап чемпионата «Формулы-1» пройдет в