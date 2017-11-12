Феттель увеличил отрыв от Боттаса в зачете пилотов «Формулы-1» после ГП Бразилии

Источник: AP 2017

Феттель в воскресенье стал победителем Гран-при Бразилии, опередив Боттаса и своего партнера финна Кими Райкконена. По итогам гонки Феттель набрал 302 очка в личном зачете, у Боттаса в активе стало 280 очков. До Гран-при Бразилии отрыв Феттеля от Боттаса составлял 15 очков.

Британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», досрочно выигравший чемпионат, после столкновения с отбойником не смог завершить субботнюю квалификацию, а в воскресной гонке стартовал с пит-лейна после замены силовой установки и финишировал четвертым. В лично зачете британца стало 345 очков.

Также в первую десятку личного зачета пилотов входят: 4. Дэниел Риккьярдо (Австралия, «Ред Булл) — 200 очков; 5. Кими Райкконен (Финляндия, «Феррари») — 193; 6. Макс Ферстаппен — 158; 7. Серхио Перес (Мексика, «Форс Индия») — 94; 8. Эстебан Окон (Франция, «Форс Индия») — 83; 9. Карлос Сайнс-младший (Испания, «Рено») — 54; 10. Фелипе Масса (Бразилия, «Уильямс») — 42.

В Кубке конструкторов первое место занимает «Мерседес», который досрочно одержал победу в командном зачете по итогам Гран-при США. После Гран-при Бразилии положение в Кубке конструкторов выглядит следующим образом: 1. «Мерседес» — 625 очков; 2. «Феррари» — 495; 3. «Ред Булл» — 358; 4. «Форс Индия» — 177; 5. «Уильямс» — 82; 6. «Торо Россо» — 53; 7. «Рено» — 49; 8. «Хаас» — 47; 9. «Макларен» — 28; 10. «Заубер» — 5.