Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель выиграл Гран-при Бразилии «Формулы-1»

Британец Люис Хэмилтон из «Мерседеса», досрочно выигравший чемпионат, после столкновения с отбойником не смог завершить субботнюю квалификацию, а в воскресной гонке стартовал с пит-лейна после замены силовой установки и финишировал четвертым, отстав от времени победителя на 5,468 секунды.