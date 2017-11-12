INITIAL CLASSIFICATION (LAP 71/71)— Formula 1 (@F1) 12 ноября 2017 г.
Here's how they finished at the #BrazilGP ??#F1 pic.twitter.com/gr8MjyFWTq
Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель выиграл Гран-при Бразилии «Формулы-1»
МОСКВА, 12 ноя —
МОСКВА, 12 ноя —
Феттель стал лучшим с результатом 1 час 32 минута 26,262 секунды. Вторым в воскресной гонке финишировал финский пилот «Мерседеса» Вальттери Боттас (+2,762 секунды), замкнул тройку партнер Феттеля финн Кими Райкконен (+4,600 секунды).
Британец Люис Хэмилтон из «Мерседеса», досрочно выигравший чемпионат, после столкновения с отбойником не смог завершить субботнюю квалификацию, а в воскресной гонке стартовал с
Также в первую десятку вошли: 5. Макс Ферстаппен (Нидерланды, «Ред Булл», +32,940 секунды); 6. Дэниел Риккьярдо (Австралия, «Ред Булл», +48,691); 7. Фелипе Масса (Бразилия, «Уильямс», +68,882), 8. Фернандо Алонсо (Испания, «Макларен», +69,363); 9. Серхио Перес (Мексика, «Форс Индия», +69,500); 10. Нико Хюлькенберг (Германия, «Рено», +1 круг).
Заключительный этап чемпионата «Формулы-1» пройдет в