Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель выиграл Гран-при Бразилии «Формулы-1»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мнение: РФ посадит Финляндию на "голодный паек" оставив без хлеба
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
Высокая цена, которую Орнелла Мути заплатила за ужин с Путиным
Очевидец рассказал об обрушении склона около резиденции Путина
СМИ: для дома губернатора Кобылкина купили унитаз за 8 млн руб.
Текущие события
Хоккей. Европа
18:30
Финляндия4
Канада3
Футбол. Первый дивизион
18:00
Факел0
Сибирь1
Хоккей. НХЛ
13.11
Чикаго Блэкхокс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
13.11
Вашингтон Кэпиталз
Эдмонтон Ойлерз
Футбол. Первый дивизион
17:00
Зенит-21
Оренбург2
Футбол. Сборные
17:00
Мальта0
Эстония3
Хоккей. НХЛ
13.11
Анахайм Дакс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Футбол. Первый дивизион
16:00
Балтика6
Спартак-20
Футбол. Первый дивизион
15:00
Кубань0
Динамо СПб1
Хоккей. Европа
14:30
Россия5
Чехия2
Хоккей. НХЛ
13.11
Лос-Анджелес Кингз
Сан-Хосе Шаркс
Футбол. Первый дивизион
14:00
Крылья Советов2
Химки0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Ротор-Волгоград1
Тюмень2
Футбол. Первый дивизион
14:00
Авангард К3
Томь3
Футбол. Первый дивизион
13:00
Олимпиец2
Волгарь1
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей2
Тамбов0
Все события
Прибалты "лягут на рельсы": тоннелю в ЕС в обход РФ не быть - СМИ
Трамп поставил жену в неловкое положение (видео)
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Феттель выиграл Гран-при Бразилии, Хэмилтон отыграл 16 позиций
Российские конькобежки установили мировой рекорд на этапе КМ
Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас вместе появились на публике
Как Дрю Бэрримор выглядит без макияжа
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
В России хотят запустить «деревянную» ипотеку
Общежития в моде: как живут в Кремниевой долине
Фоторепортажи
6Представлен официальный мяч ЧМ-2018
19«Химки» обыграли «Басконию» в Евролиге
21:28 (мск), источник: Р-Спорт

Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель выиграл Гран-при Бразилии «Формулы-1»

МОСКВА, 12 ноя — Р-Спорт. Немецкий пилот команды «Феррари» Себастьян Феттель стал победителем 19-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Бразилии.

Читайте также
Феттель побеждал, Хэмилтон обгонял

Феттель стал лучшим с результатом 1 час 32 минута 26,262 секунды. Вторым в воскресной гонке финишировал финский пилот «Мерседеса» Вальттери Боттас (+2,762 секунды), замкнул тройку партнер Феттеля финн Кими Райкконен (+4,600 секунды).

Британец Люис Хэмилтон из «Мерседеса», досрочно выигравший чемпионат, после столкновения с отбойником не смог завершить субботнюю квалификацию, а в воскресной гонке стартовал с пит-лейна после замены силовой установки и финишировал четвертым, отстав от времени победителя на 5,468 секунды.

Также в первую десятку вошли: 5. Макс Ферстаппен (Нидерланды, «Ред Булл», +32,940 секунды); 6. Дэниел Риккьярдо (Австралия, «Ред Булл», +48,691); 7. Фелипе Масса (Бразилия, «Уильямс», +68,882), 8. Фернандо Алонсо (Испания, «Макларен», +69,363); 9. Серхио Перес (Мексика, «Форс Индия», +69,500); 10. Нико Хюлькенберг (Германия, «Рено», +1 круг).

Заключительный этап чемпионата «Формулы-1» пройдет в Абу-Даби 24—26 ноября.

Блондинка без комплексов: избранница швейцарского хоккеиста и американская модель
Сборная России заняла второе место на Кубке Карьяла по хоккею
Хоккеисты олимпийской сборной России выиграли Кубок Германии
Российские конькобежки установили мировой рекорд на этапе КМ
Олег Знарок подвел итоги Кубка Карьяла
ФХР продолжит работу по возвращению россиян из Северной Америки
ЦСКА одержал шестую победу подряд в Единой лиге ВТБ
Новости
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова На 70-м году жизни скончался известный российский сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов. Вспоминаем самые тонкие и мудрые высказывания из его выступлений и книг
Недвижимость
Прыжки с парашютом и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Бейонсе впервые появилась на публике с близнецами (фото) Фанаты певицы пришли в восторг от милых фотографий Сэра и Руми.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь