Окон сошёл в гонках с открытыми колёсами впервые с августа 2014 года

Примечательно, что для Окона этот сход стал первым с 2016 года в автоспортивной карьере — первую половину прошлого сезона француз провёл в серии DTM, где не смог финишировать в трёх гонках, последняя из которых была на этапе в Норисринге.



В гонках с открытыми колёсами Окон сошёл и вовсе впервые с 2014 года — последний сход француза датирован этапом Европейской Формулы-3 на автодроме «Нюрбургринг», который прошёл 17 августа 2014 года.