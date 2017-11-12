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20:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Окон сошёл в гонках с открытыми колёсами впервые с августа 2014 года

Пилот «Форс Индии» Эстебан Окон, досрочно завершивший Гран-при Бразилии после аварии на первом круге впервые не смог добраться до финиша в своей карьере в Королевских гонках.

Источник: РИА "Новости"

Примечательно, что для Окона этот сход стал первым с 2016 года в автоспортивной карьере — первую половину прошлого сезона француз провёл в серии DTM, где не смог финишировать в трёх гонках, последняя из которых была на этапе в Норисринге.

В гонках с открытыми колёсами Окон сошёл и вовсе впервые с 2014 года — последний сход француза датирован этапом Европейской Формулы-3 на автодроме «Нюрбургринг», который прошёл 17 августа 2014 года.

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