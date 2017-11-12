«Форс Индия» исключает переименование команды в «Форс 1»

Это сделано во избежания конфликта с Liberty Media. Предполагается, что название «Форс 1» будет сильно перекликаться с названием самого чемпионата Формулы-1, что может не понравиться руководству Liberty.

«У нас появятся трудности при переименовании в «Форс 1», мы стараемся поддерживать партнёрство со всеми, в том числе и с боссами Формулы-1, это просто вежливость. Нам нужно работать с ФИА и Liberty в конструктивном ключе. Я не могу сказать, что это название исключено полностью, но мы рассмотрим другие варианты.