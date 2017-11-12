Экклстоун: Я создал элитный ресторан, а Liberty превратила его в «Макдональдс»

«Возможно, это было чем-то фантастическим для американцев, но никак не для Формулы-1. Я создал четырёхзвёздочный ресторан, а Liberty Media превратила его в «Макдональдс». Что касается костюмов пилотов «Форс Индия» Серхио Переса и Эстебана Окона, то когда я увидел их в розовом, то подумал, наконец-то в Формуле-1 появилась парочка геев.