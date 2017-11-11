Организация матча Россия — Аргентина вызвала вопросы.
Хэмилтон будет стартовать с пит-лейна после замены силовой установки
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в гонке
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в гонке
На старте квалификационной сессии британец потерял машину и врезался в отбойник. В результате левая сторона его болида была сильно повреждена. Таким образом, Хэмилтону не удалось показать времени по ходу сессии.
После в команде приняли решение заменить силовую установку на его болиде. Стартовать в гонке победитель нынешнего сезона будет с