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20:49 (мск), источник: Советский спорт

Нико Росберг: Преимущество «Мерседеса» над «Феррари» может только вырасти

Чемпион мира Нико Росберг считает, что в следующем сезоне преимущество «Мерседеса» над «Феррари» может только увеличиться.

Источник: AP 2017

«Не думаю, что в следующем году шансы (Себастьяна) Феттеля на титул будут лучше, — приводит NewsOnF1 слова немца. — В этом году у него были отличные возможности выиграть чемпионат, но «Мерседес» как команда оказалась сильнее.

Так что, думаю, в ближайшие годы разрыв между ними и «Феррари» может только вырасти.

Но посмотрим, что будет. Даже «Мерседес» делает ошибки. Себастьяну остается надеяться на большее и на то, чтобы быть в нужном месте в нужное время.

Напомним, за два этапа до окончания сезона пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон обеспечил себе чемпионский титул и сравнялся по их количеству с Себастьяном Феттелем из «Феррари».

Добавим, что пилоты «Мерседеса» выигрывали чемпионат мира в последние четыре года. В предыдущий раз пилот «Феррари» становился чемпионом мира в 2007 году, когда титул завоевал финн Кими Райкконен.

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