Нико Росберг: Преимущество «Мерседеса» над «Феррари» может только вырасти

Источник: AP 2017

«Не думаю, что в следующем году шансы (Себастьяна) Феттеля на титул будут лучше, — приводит NewsOnF1 слова немца. — В этом году у него были отличные возможности выиграть чемпионат, но «Мерседес» как команда оказалась сильнее.

Так что, думаю, в ближайшие годы разрыв между ними и «Феррари» может только вырасти.

Но посмотрим, что будет. Даже «Мерседес» делает ошибки. Себастьяну остается надеяться на большее и на то, чтобы быть в нужном месте в нужное время.

Напомним, за два этапа до окончания сезона пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон обеспечил себе чемпионский титул и сравнялся по их количеству с Себастьяном Феттелем из «Феррари».