Хэмилтон из-за аварии не смог завершить квалификацию Гран-при Бразилии

Источник: AFP 2017

Хэмилтон показал лучшее время в первой и второй сессии тренировочных заездов, а в третьей практике британец стал вторым, уступив партнеру Вальттери Боттасу.

В субботней квалификации британский пилот во время прохождения первого круга врезался в отбойник и не смог продолжить пилотирование болида. Таким образом, в воскресной гонке британский пилот стартует с одной из последних позиций стартовой решетки.

Сообщается, что последний раз Хэмилтон не смог завершить квалификацию в 2016 году на Гран-при Бельгии.