Хэмилтон из-за аварии не смог завершить квалификацию Гран-при Бразилии
МОСКВА, 11 ноя —
МОСКВА, 11 ноя —
Хэмилтон показал лучшее время в первой и второй сессии тренировочных заездов, а в третьей практике британец стал вторым, уступив партнеру Вальттери Боттасу.
В субботней квалификации британский пилот во время прохождения первого круга врезался в отбойник и не смог продолжить пилотирование болида. Таким образом, в воскресной гонке британский пилот стартует с одной из последних позиций стартовой решетки.
Сообщается, что последний раз Хэмилтон не смог завершить квалификацию в 2016 году на
Хэмилтон 29 октября по итогам