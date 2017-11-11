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20:24 (мск), источник: Р-Спорт

Хэмилтон из-за аварии не смог завершить квалификацию Гран-при Бразилии

МОСКВА, 11 ноя — Р-Спорт. Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон из-за аварии не смог завершить квалификацию 19-го этапа чемпионата мира «Формулы-1» Гран-при Бразилии, сообщается в микроблоге «Королевских гонок» в Twitter.

Источник: AFP 2017

Хэмилтон показал лучшее время в первой и второй сессии тренировочных заездов, а в третьей практике британец стал вторым, уступив партнеру Вальттери Боттасу.

В субботней квалификации британский пилот во время прохождения первого круга врезался в отбойник и не смог продолжить пилотирование болида. Таким образом, в воскресной гонке британский пилот стартует с одной из последних позиций стартовой решетки.

Сообщается, что последний раз Хэмилтон не смог завершить квалификацию в 2016 году на Гран-при Бельгии.

Хэмилтон 29 октября по итогам Гран-при Мексики стал четырехкратным чемпионом мира.

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