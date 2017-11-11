«Рено» намерен разорвать контракт с «Торо Россо» до окончания сезона
«Торо Россо» может досрочно завершить нынешний сезон, сообщает Sky Sports.
«Торо Россо» может досрочно завершить нынешний сезон, сообщает Sky Sports.
Во время 19-этапа чемпионата мира между итальянской командой и производителем двигателей «Рено» разгорелся конфликт.
Его причиной стали постоянные поломки моторов «Рено» на машинах «Торо Россо». В команде считают, что французы таким образом хотят добиться преимущества в борьбе за шестое место Кубка конструкторов. А французы уверены, что команда из Фаэнцы неправильно использует двигатели.
Обвинения «Торо Россо» привели к тому, что «Рено» изучает контракт на предмет его досрочного разрыва, что оставит команду без двигателей на заключительные два этапа сезона.
Отметим, что накануне пилоты «Торо Россо» получили очередные штрафы за замену компонентов мотора. Француз Пьер Гасли потеряет на старте
Добавим, что со следующего сезона «Торо Россо» будет использовать моторы «Хонда».