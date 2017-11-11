«Рено» намерен разорвать контракт с «Торо Россо» до окончания сезона

Источник: AP 2017

Во время 19-этапа чемпионата мира между итальянской командой и производителем двигателей «Рено» разгорелся конфликт.

Его причиной стали постоянные поломки моторов «Рено» на машинах «Торо Россо». В команде считают, что французы таким образом хотят добиться преимущества в борьбе за шестое место Кубка конструкторов. А французы уверены, что команда из Фаэнцы неправильно использует двигатели.

Обвинения «Торо Россо» привели к тому, что «Рено» изучает контракт на предмет его досрочного разрыва, что оставит команду без двигателей на заключительные два этапа сезона.

Отметим, что накануне пилоты «Торо Россо» получили очередные штрафы за замену компонентов мотора. Француз Пьер Гасли потеряет на старте Гран-при Бразилии 25 позиций, новозеландец Брендон Хартли — десять.