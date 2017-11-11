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18:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Кубица проведёт тесты с «Уильямсом» в Абу-Даби

Польский пилот Роберт Кубица проведёт тестовые заезды за команду «Уильямс» в Абу-Даби. Тесты шин «Пирелли» для следующего сезона пройдут на трассе «Яс-Марина» 28—29 ноября.

Источник: AFP 2017

В один из этих дней управлять болидом команды из Гроува будет Кубица. Остаётся неизвестным, кто проведёт второй день тестов, сообщает Autosport.

Кубица является одним из главных претендентов на место боевого пилота «Уильямса» на следующий сезон. Конкурентами поляка в этой борьбе являются Пол ди Реста, Паскаль Верляйн и Даниил Квят.

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