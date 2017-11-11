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Кубица проведёт тесты с «Уильямсом» в Абу-Даби
Польский пилот Роберт Кубица проведёт тестовые заезды за команду «Уильямс» в
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Польский пилот Роберт Кубица проведёт тестовые заезды за команду «Уильямс» в
В один из этих дней управлять болидом команды из Гроува будет Кубица. Остаётся неизвестным, кто проведёт второй день тестов, сообщает Autosport.
Кубица является одним из главных претендентов на место боевого пилота «Уильямса» на следующий сезон. Конкурентами поляка в этой борьбе являются Пол ди Реста, Паскаль Верляйн и Даниил Квят.