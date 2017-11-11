«Торо Россо» может не хватить деталей «Рено» на Гран-при Абу-Даби
Команда Формулы-1 «Торо Россо» рискует столкнуться с серьёзнейшей проблемой на финише сезона-2017, утверждает Auto Motor und Sport.
Команда Формулы-1 «Торо Россо» рискует столкнуться с серьёзнейшей проблемой на финише сезона-2017, утверждает Auto Motor und Sport.
Если различные узлы силовых установок «Рено» продолжат ломаться на машинах «Торо Россо», то французский моторист может просто не успеть подготовить новые детали к заключительному этапу в
Уже сейчас механикам Пьера Гасли и Брендона Хартли приходится обмениваться различными деталями силовых установок после очередных проблем, а на машине Даниэля Риккардо был установлен генератор
Между тем, по слухам, эпидемия проблем с двигателями «Рено» на машинах «Торо Россо» может быть вызвана тем, что команда не всегда выполняет инструкции мотористов по рабочим параметрам. Это особенно пагубно в разряжённом воздухе Мехико и