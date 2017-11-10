Если «Уильямс» не договорится с Кубицей, то Квят — первый выбор команды

В то же время Роберт хочет подписать контракт ещё до этапа на автодроме «Яс Марина». Польский пилот хочет получить гарантии, что полностью проведёт сезон-2018. Такие требования Кубицы связаны с тем, что после выступления на первом Гран-при Формулы-1 ему придётся вернуть деньги страховой компании, выплаченные после аварии в ралли в 2011 году.



Если «Уильямс» и Кубица так и не придут к соглашению, то приоритетным кандидатом для команды из Гроува станет россиянин Даниил Квят. Шансы экс-пилота «Торо Россо» оцениваются существенно выше, чем у нынешнего гонщика «Заубера» Паскаля Верляйна. При этом Blick ожидает, что Квят сможет принести с собой в «Уильямс» небольшую спонсорскую поддержку.