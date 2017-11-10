В Нидерландах не видят препятствий для возвращения этапа «Формулы-1»

«Определенная работа должна быть проделана для улучшения доступности, — отметил официальный представитель Decisio Менно де Патер, чьи слова цитирует информационный портал DutchNews. — Приезд более 100 тыс. человек должен быть хорошо организован, однако это вполне возможно. Столько же людей приезжает на пляж Зандворта в солнечный летний день».

В свою очередь член городского совета Герард Куйперс уверен, что должным образом организованный этап «Формулы-1» не приведет к дополнительным расходам для бюджета. «В то же время местный бизнес, кафе и бары смогут заработать миллионы за выходной, когда проходит гонка», — уверен он.

Следующим шагом должно стать создание консорциума для поддержки проекта и поиска спонсоров. «На подготовку инфраструктуры уйдет не больше года, — подчеркнул принц Бернард, являющийся одним из владельцев трассы. — Однако переговоры по включению Гран-при Нидерландов в календарь “Формулы-1” могут занять гораздо больше времени. Поэтому я не хочу делать никаких предсказаний на этот счет».