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20:14 (мск), источник: ТАСС

В Нидерландах не видят препятствий для возвращения этапа «Формулы-1»

ГААГА, 10 ноября. /ТАСС/. Гран-при Нидерландов может вернуться в календарь чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Согласно исследованию компании Decisio, не существует никаких организационных, технических и логистических причин, по которым проведение этапа на трассе в Зандворте являлось бы невозможным.

«Определенная работа должна быть проделана для улучшения доступности, — отметил официальный представитель Decisio Менно де Патер, чьи слова цитирует информационный портал DutchNews. — Приезд более 100 тыс. человек должен быть хорошо организован, однако это вполне возможно. Столько же людей приезжает на пляж Зандворта в солнечный летний день».

В свою очередь член городского совета Герард Куйперс уверен, что должным образом организованный этап «Формулы-1» не приведет к дополнительным расходам для бюджета. «В то же время местный бизнес, кафе и бары смогут заработать миллионы за выходной, когда проходит гонка», — уверен он.

Следующим шагом должно стать создание консорциума для поддержки проекта и поиска спонсоров. «На подготовку инфраструктуры уйдет не больше года, — подчеркнул принц Бернард, являющийся одним из владельцев трассы. — Однако переговоры по включению Гран-при Нидерландов в календарь “Формулы-1” могут занять гораздо больше времени. Поэтому я не хочу делать никаких предсказаний на этот счет».

Последний Гран-при Нидерландов состоялся в 1985 году, а победу в нем одержал австриец Ники Лауда. В 2015 году городской совет Зандворта проголосовал за то, чтобы принять все возможные усилия для возвращения «королевских гонок» в Нидерланды. Проведение исследования по заказу муниципалитета и владельца трека стало одним из шагов на этом направлении.

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