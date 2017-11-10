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19:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Семья Шумахера понадеялась на медицинское чудо

Семья семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера не теряет надежды на его выздоровление. Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщает The Mirror.

Источник: AFP 2017

«Супруга Коринна и дети сейчас надеются, что случится медицинское чудо», — сказал источник из окружения семьи немецкого гонщика. По его словам, знаменитый гонщик находится в «неплохой физической форме, учитывая его состояние».

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17 октября бывший менеджер Шумахера призвал семью спортсмена раскрыть информацию о его состоянии. Он сделал это после появившихся в СМИ слухах, согласно которым 48-летний гонщик снова впал в кому. Отмечалось, что рост спортсмена уменьшился со 174 до 160 сантиметров, а вес — с 74 до 45 килограммов.

В декабре 2013 года Шумахер упал во время катания на горных лыжах в районе альпийского курорта Мерибель и получил черепно-мозговую травму. Впавшего в кому гонщика экстренно госпитализировали в больницу Гренобля, где он перенес несколько операций. В общей сложности его семья потратила на лечение 16 миллионов евро.

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