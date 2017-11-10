В Бразилии пройдет предпоследний этап «Формулы-1» сезона 2017 года

До финиша сезона осталось два этапа, ответы на главные вопросы уже даны — британец Льюис Хэмилтон оформил победу в чемпионате, завоевав четвертый титул в карьере, а его команда «Мерседес» в четвертый раз подряд стала обладателем Кубка конструкторов. Остались лишь локальные противостояния — за второе место спор ведут немец Себастьян Феттель из «Феррари» и финн Валттери Боттас из «Мерседеса», которых на данный момент разделяют 15 очков, а за четвертую позицию борются австралиец Даниэль Риккьярдо («Ред Булл») и финн Кими Райкконен («Феррари»), между которыми 14 очков.

Во второй раз за последний год с местными болельщиками будет прощаться 36-летний бразилец Фелипе Масса из «Уильямса», который вновь объявил о завершении карьеры. В прошлом сезоне Масса также объявил об уходе, но команда попросила его остаться еще на год в связи с уходом Боттаса в «Мерседес». На этот же раз прощание, скорее всего, будет уже окончательным, и не исключено, что Массы не будет в «Уильямсе» уже на заключительном этапе в Абу-Даби. По информации СМИ, бразильца может заменить поляк Роберт Кубица, который является одним из кандидатов на место в «Уильямсе» на следующий сезон.

Первый официальный Гран-при Бразилии на «Интерлагосе» состоялся в 1973 году. Затем несколько десятков лет бразильский этап принимал автодром «Жакарепагуа» в Рио-де- Жанейро. Но с 1990 года он стал неизменно проводиться на «Интерлагосе».

Рекордсменом по числу побед в Гран-при Бразилии является четырехкратный чемпион мира француз Ален Прост, в активе которого шесть побед на этапе. Среди действующих пилотов в Бразилии побеждали Масса (2006, 2008), Феттель (2010, 2013), Райкконен (2007) и Хэмилтон (2016).