В Бразилии пройдет предпоследний этап «Формулы-1» сезона 2017 года
ТАСС, 10 ноября. Программа 19-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2017 года —
ТАСС, 10 ноября. Программа 19-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2017 года —
До финиша сезона осталось два этапа, ответы на главные вопросы уже даны — британец Льюис Хэмилтон оформил победу в чемпионате, завоевав четвертый титул в карьере, а его команда «Мерседес» в четвертый раз подряд стала обладателем Кубка конструкторов. Остались лишь локальные противостояния — за второе место спор ведут немец Себастьян Феттель из «Феррари» и финн Валттери Боттас из «Мерседеса», которых на данный момент разделяют 15 очков, а за четвертую позицию борются австралиец Даниэль Риккьярдо («Ред Булл») и финн Кими Райкконен («Феррари»), между которыми 14 очков.
Во второй раз за последний год с местными болельщиками будет прощаться 36-летний бразилец Фелипе Масса из «Уильямса», который вновь объявил о завершении карьеры. В прошлом сезоне Масса также объявил об уходе, но команда попросила его остаться еще на год в связи с уходом Боттаса в «Мерседес». На этот же раз прощание, скорее всего, будет уже окончательным, и не исключено, что Массы не будет в «Уильямсе» уже на заключительном этапе в
Первый официальный
Рекордсменом по числу побед в
Первая часть свободных заездов начнется в 15:00 мск, вторая — в 19:00. В субботу состоятся третья свободная практика (16:00) и квалификация (19:00). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (19:00).