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00:10 (мск), источник: Чемпионат.com

В Liberty Media ответили на угрозы «Феррари» покинуть чемпионат

Исполнительный директор Формулы-1 Чейз Кэри прокомментировал недавние угрозы со стороны «Феррари» покинуть чемпионат. Итальянская команда заявила о возможности ухода из Фомулы-1 после оглашённых предложений о регламенте на 2021 год.

Источник: AFP 2017

«Я не думаю, что наши с «Феррари» взгляды сильно отличаются. Я не хочу принижать чемпионат NASCAR, но мы, как и «Феррари», не хотим превращать чемпионат в NASCAR. Мы не хотим привести все 20 машин к единому стандарту и не хотим, чтобы разница была лишь в пилотах.

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Формула-1 уникальна. Мы хотим, чтобы команды могли создавать уникальные машины и двигатели. Но мы хотим, чтобы успех зависел и от того, как команда распоряжается своими ресурсами. Я думаю, что это оздоровит спорт. И тогда лучшее развитие технологий будет приводить команды к успеху. Мы хотим, чтобы у всех команд в Формуле-1 был шанс. Равенства не будет никогда, а фавориты будут всегда, но мы хотим, чтобы все чувствовали своё участие в борьбе.

Спорт строится на непредсказуемости, и мы хотим, чтобы он был таковым. Если кто-то один будет побеждать в каждый уик-энд, это будет вредить спорту, — приводит слова Кэри Autosport.

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