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20:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Райкконен: У «Феррари» есть все ресурсы, чтобы добиться успеха

Гонщик «Феррари» Кими Райкконен подчеркнул, что итальянская команда прогрессирует из сезона в сезон.

Источник: РИА "Новости"

«Команда прогрессирует из сезона в сезон, посмотрите, насколько мы прибавили с 2016 года. Если говорить о нынешнем чемпионате, то таблица Кубка Конструкторов отражает наши успехи в сезоне. Нам нужно сделать соответствующие выводы, чтобы продолжить тенденцию в 2018 году. “Феррари” хочет побеждать в обоих зачётах. И у нас есть все ресурсы, чтобы добиться успеха. До конца сезона осталось два этапа чемпионата, нам нужно выжать из этих гонок максимум возможного, а в следующем году начать всё с чистого листа», — приводит слова Райкконена Autosport.

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