Ждем Квята в «Уильямсе»! У россиянина хороший шанс остаться в «Формуле-1»

Источник: Советский спорт

РАЗРЫВ С «РЕД БУЛЛ» — ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО?

Хорошего, вроде, мало. Квяту не дали завершить этот сезон, демонстративно отстранили на пару гонок после аварии в Сингапуре, после уик-энда в Остине — и вовсе выгнали из «Торо Россо» с формулировкой «Одного успешного “Гран-при” недостаточно, чтобы остаться в нашей команде»… Все выглядит так, что парень облажался, не справился, и потерял свое право на выступление в «Формуле-1». Но мы-то знаем, что это не так.

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Ладно мы — это же понимают в паддоке. Пока соцсети «Торо Россо» и «Ред Булла» штурмовали комментарии болельщиков (со всего мира, кстати!), обвинявших их в несправедливости по отношению к российскому пилоту, сам Даниил уже встречался с потенциальными работодателями. Его видели за беседой с Падди Лоу из «Уильямса». «Форс Индия» отметила, что рассматривает кандидатуру Квята на место резервного гонщика в сезоне-2018. И хотя сам уфимец пока хранит обет молчания, избегая общения с прессой и сторонясь конкретных заявлений, становится ясно — точка в его «формульной» карьере вовсе не поставлена. Пока она поставлена лишь в отношениях с «Ред Булл».

И вот это, кстати, хорошо.

Допустим, Квята оставляют в «Торо Россо». Пусть даже на машине Сайнса и с инженером Марко Матассой. Он доезжает этот сезон, берет еще пару очков и… продолжает выступление за младшую «Скудерию» в 2018-м. А дальше что? Пятый сезон в «телятах» — топтание на месте. Для Даниила сам факт участия в «Формуле-1» — вовсе не самоцель. Он хочет развиваться, бороться за победы. А в «Торо Россо» это нереально. И даже если Квята бы вернули в главную команду (предположим, Риккардо уходит по истечении контракта, а Сайнс отказывается возвращаться из «Рено»), то максимум, на что он мог бы рассчитывать — роль «вторикеллы» при Максе Ферстаппене. Ту роль, которая сейчас уготована всем в системе «Ред Булла». И Риккиардо, и Сайнсу. Поэтому Дэн (чей контракт истекает в конце 2018-го) так пространен в своих заявлениях по поводу вариантов продолжения карьеры. А Карлос уже заявил, что думать не хочет о сезоне-2019 и просто наслаждается переходом в «Рено». Оно, конечно, понятно, что надо демонстрировать лояльность к нынешней команде. Но что-то подсказывает — испанец не кривит душой. Он действительно рад, что сбежал от «Быков». И не намерен возвращаться на должность подмастерья Макса. А контракт, если потребуется, выкупит. Не сможет сам — за него заплатят в Энстоуне.

По факту, ничего хорошего Квяту в «Ред Булле» не светило. Сейчас же можно выдохнуть спокойно. Считайте, что россиянину вернули паспорт и отпустили на свободу — впервые с 2010 года он волен сам распоряжаться своей карьерой. Но времени, проведенного с «Быками», Дане хватило, чтобы заработать репутацию. И репутацию — хорошую, несмотря на все последние неудачи. А значит — шанс остаться в «Формуле-1» у Квята есть.

И КУДА ОН МОЖЕТ ПЕРЕЙТИ?

Собственно, вакансия призового гонщика всего одна. Формально, еще не объявили состав в «Заубере», но это сделают в Сан-Паулу. И кто поедет за швейцарскую конюшню в следующем году, уже известно — Маркус Эрикссон и Шарль Леклер. За первого сказали слово спонсоры (и тот факт, что он все-таки прибавляет). За второго — титул в «Формуле-2» и поддержка «Феррари», в молодежной программе которой монегаск давно на особом счету.

Так что остается только место в «Уильямсе» — в качестве партнера Лэнса Стролла. Понятно, что Квят — не единственный претендент на вакансию. Но то, что он на нее претендует, подтвердил сам Падди Лоу:

— Даниил — талантливый гонщик. Его уважают и ценят в паддоке. Такой пилот обязан быть в списке кандидатов на место в нашей команде, — заявил технический директор «Уильямса».

Кто остальные?

Изначально их было несколько. Фелипе Масса, завершивший карьеру в прошлом году, потом вернувшийся в «Уильямс» на замену Валттери Боттасу, заново вошедший во вкус и вдруг передумавший уходить из королевских гонок. Роберт Кубица, не выступавший с 2010-го из-за тяжелейшей травмы руки, но вдруг решившийся на второе пришествие. Пол Ди Реста, проведший в этом году гонку в Венгрии вместо приболевшего Массы. И Паскаль Верляйн, которому ожидаемо не оставалось места в «Заубере».

Однако ситуация меняется.

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ЧТО С КОНКУРЕНТАМИ КВЯТА?

Масса уже далек от прежней формы — сейчас он уступает по очкам даже 19-летнему Строллу, уж на что канадец кошмарно начинал сезон! В итоге то ли Фелипе убедили, то ли он сам решил, что надо все-таки уйти. И официально объявил, что нынешний год в «Формуле-1» для него — последний.

Разговоры о вариантах с Кубицей заметно поутихли еще после специальных тестов, организованных для него командой. Ничего конкретного нам тогда не сказали, но было понятно — если бы поляк впечатлил всех невероятной скоростью, мы бы об этом узнали. Скорее всего, он выступил не лучше Сергея Сироткина (или заметно хуже). В любом случае — возвращение Роберта стало бы красивой историей, но в то же время — не особо перспективной. Ему скоро 33 года, простой в 7 лет никому на пользу не идет, что там с рукой — все равно непонятно (пусть врачи и говорят, что он в норме), а маркетинговой отдачи от Кубицы не так много. Личных крупных спонсоров у него нет, польский рынок — сами понимаете, насколько интересен миру «Формулы-1»…

Ди Реста? Когда-то он считался перспективным и провел в «Формуле-1» 4 года, за которые… ничем особо не отметился. Да, всегда был крепким середняком, но не более. После 2013-го шотландец не выступал. Сейчас ему 31, и в случае с Полом еще менее, чем с Робертом, понятно — зачем тащить его обратно в кокпит? Кубица хоть звездой был, гонку выиграл, с подиумов не спускался! А в чем сила Ди Ресты?

Есть мнение, что все эти разговоры о тестах и перспективах шотландца с поляком занять место в «Уильямсе» — не более, чем попытка руководства «конюшни» оказать давление на «Мерседес». С целью выбить лучшие условия под переход Верляйна, которого протежирует немецкая команда. Мысль, кстати, логичная. И именно Паскаль, как ни крути, считался фаворитом в борьбе за возможность стать напарником Стролла.

Да, там был еще нюанс с титульным спонсором «Уильямса» — известным алкогольным брендом. Мол, по условиям сделки один из пилотов команды должен быть старше 25 лет, чтобы участвовать в рекламных мероприятиях в Европе (Строллу, как мы помним только-только исполнилось 19). Верляйну, как и Квяту — пока 23 года. Но в Гроуве уже заявили — при необходимости это ограничение можно обойти, и вопрос отпал сам собой.

Так что по сути именно Паскаль — главный конкурент Даниила. Он так же молод, он талантлив, уже достаточно опытен… Но — сюрприз! — по информации Auto Bild (а эти ребята редко ошибаются с инсайдами), «Мерседес» больше не хочет оказывать финансовую поддержку Верляйну. При всех своих талантах, немец, по слухам, отличается непростым характером и проблемами с корпоративной этикой. По этой причине в «Форс Индию» в этом году позвали именно Эстебана Окона, а не его. На Окона же теперь делают ставку «серебристые», готовя смену Боттасу в главной команде. Плюс большие надежды возлагаются на 18-летнего Джорджа Расселла — другого протеже «Мерседеса», который в будущем сезоне станет резервным пилотом «Форс Индии». А Верляйн… На нем, похоже, поставили крест, как и на Квяте — в «Ред Булле».