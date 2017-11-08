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22:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Хэмилтон: Вокруг меня сгущаются тучи, но это не отвлекает меня от главного

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон подчеркнул, что история с неуплатой налогов за покупку личного самолёта в 2013 году никак не скажется на его настроении в дни Гран-при Бразилии.

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Напомним, имя Хэмилтона оказалось в списке под названием «Райские документы».

«Вокруг меня сгущаются тучи. Есть много вариантов этой истории, но мне нечего добавить к тому, что известно. Ситуация с налогами не отвлекает меня от основных, важных моментов и от того, чем я занимаюсь, так что попытаюсь выиграть Гран-при Бразилии во второй раз в жизни.

Я только вернулся из восьмидневного отпуска, который провёл с родными и близкими, и рад, что смог поделиться радостью от победы в чемпионате мира с дорогими мне людьми. Я получил огромный заряд позитива и намерен выиграть гонку в предстоящие выходные», — приводит слова Хэмилтона Mirror.

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