Хэмилтон: Вокруг меня сгущаются тучи, но это не отвлекает меня от главного

Напомним, имя Хэмилтона оказалось в списке под названием «Райские документы».



«Вокруг меня сгущаются тучи. Есть много вариантов этой истории, но мне нечего добавить к тому, что известно. Ситуация с налогами не отвлекает меня от основных, важных моментов и от того, чем я занимаюсь, так что попытаюсь выиграть Гран-при Бразилии во второй раз в жизни.



Я только вернулся из восьмидневного отпуска, который провёл с родными и близкими, и рад, что смог поделиться радостью от победы в чемпионате мира с дорогими мне людьми. Я получил огромный заряд позитива и намерен выиграть гонку в предстоящие выходные», — приводит слова Хэмилтона Mirror.