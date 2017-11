#Repost @vejario Ayrton Senna, o Musical. Diferentemente de outros musicais que homenageiam personalidades, o espetáculo dirigido por Renato Rocha não resgata a biografia do piloto de Fórmula 1. A trama se passa nas últimas cinco voltas antes do acidente que tirou a vida de #AyrtonSenna, em 1994. @hugobonemer (no centro da foto) encarna o papel principal. Claudio Lins e Cristiano Gualda assinam o roteiro e as canções originais (140min). Livre. Teatro Riachuelo Rio. Rua do Passeio, 40, Cinelândia. Quinta e sexta, 20h30; sábado, 16h30 e 20h30; domingo, 19h. R$ 25,00 a R$ 150,00. Até 4 de fevereiro. Estreia na sexta (10). (Foto: André Wanderley/Divulgação) #AyrtonSennaOMusical #SennaSempre

