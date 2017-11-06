Кубица может заменить Массу на Гран-при Абу-Даби

По информации источника, в команде хотят проверить польского гонщика в боевых условиях.



Таким образом, домашний для Массы этап чемпионата в Бразилии, который пройдёт с 10 по 12 ноября на трассе в Сан-Паулу, может стать последним в карьере гонщика. Ранее команда выпустила пресс-релиз, в котором Масса объявил о завершении своей карьеры по окончании сезона-2017.



Помимо Кубицы, по информации СМИ, на место в «Уильямсе» в следующем сезоне претендуют Пол ди Реста, Паскаль Верляйн и Даниил Квят.