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20:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Кубица может заменить Массу на Гран-при Абу-Даби

Роберт Кубица может заменить Фелипе Массу в составе «Уильямса» на Гран-при Абу-Даби, сообщает испанская газета Marca.

Источник: РИА "Новости"

По информации источника, в команде хотят проверить польского гонщика в боевых условиях.

Таким образом, домашний для Массы этап чемпионата в Бразилии, который пройдёт с 10 по 12 ноября на трассе в Сан-Паулу, может стать последним в карьере гонщика. Ранее команда выпустила пресс-релиз, в котором Масса объявил о завершении своей карьеры по окончании сезона-2017.

Помимо Кубицы, по информации СМИ, на место в «Уильямсе» в следующем сезоне претендуют Пол ди Реста, Паскаль Верляйн и Даниил Квят.

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