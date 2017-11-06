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Кубица может заменить Массу на Гран-при Абу-Даби
Роберт Кубица может заменить Фелипе Массу в составе «Уильямса» на
Роберт Кубица может заменить Фелипе Массу в составе «Уильямса» на
По информации источника, в команде хотят проверить польского гонщика в боевых условиях.
Таким образом, домашний для Массы этап чемпионата в Бразилии, который пройдёт с 10 по 12 ноября на трассе в
Помимо Кубицы, по информации СМИ, на место в «Уильямсе» в следующем сезоне претендуют Пол ди Реста, Паскаль Верляйн и Даниил Квят.