Британец Норрис стал резервным пилотом команды «Формулы-1» «Макларен»

«Я жду с нетерпением, когда смогу помочь “Макларену”, начиная с тестов шин на “Интерлагосе”, — сказал 17-летний Норрис. — У меня два прекрасных учителя — Фернандо Алонсо и Стоффель Вандорн, я сделаю все возможное, чтобы помочь команде вернуться в борьбу за лидерство».