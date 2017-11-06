Британец Норрис стал резервным пилотом команды «Формулы-1» «Макларен»
ТАСС, 6 ноября. Команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Макларен» назначила британца Ландо Норриса резервным пилотом на сезон-2018. Об этом сообщает
ТАСС, 6 ноября. Команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Макларен» назначила британца Ландо Норриса резервным пилотом на сезон-2018. Об этом сообщает
Ранее сообщалось, что место резервного пилота «Макларена» может занять российский гонщик Даниил Квят, прекративший сотрудничество с концерном «Ред Булл».
«Я жду с нетерпением, когда смогу помочь “Макларену”, начиная с тестов шин на “Интерлагосе”, — сказал 17-летний Норрис. — У меня два прекрасных учителя — Фернандо Алонсо и Стоффель Вандорн, я сделаю все возможное, чтобы помочь команде вернуться в борьбу за лидерство».
Норрис вошел в программу поддержки «Макларена» в начале 2017 года. На этапе