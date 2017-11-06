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18:20 (мск), источник: ТАСС

Британец Норрис стал резервным пилотом команды «Формулы-1» «Макларен»

ТАСС, 6 ноября. Команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Макларен» назначила британца Ландо Норриса резервным пилотом на сезон-2018. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Ранее сообщалось, что место резервного пилота «Макларена» может занять российский гонщик Даниил Квят, прекративший сотрудничество с концерном «Ред Булл».

«Я жду с нетерпением, когда смогу помочь “Макларену”, начиная с тестов шин на “Интерлагосе”, — сказал 17-летний Норрис. — У меня два прекрасных учителя — Фернандо Алонсо и Стоффель Вандорн, я сделаю все возможное, чтобы помочь команде вернуться в борьбу за лидерство».

Норрис вошел в программу поддержки «Макларена» в начале 2017 года. На этапе Гран-при в Венгрии он принимал участие в тестах команды. В прошедшем сезоне британец стал чемпионом «Формулы-3».

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